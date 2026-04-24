Programul SAFE riscă să fie afectat de întârzieri procedurale, iar unele proiecte ar putea să nu mai fie contractate la timp, a avertizat Radu Miruță, care a explicat că birocrația și termenele limită foarte scurte pun presiune majoră pe autorități. Potrivit acestuia, există 21 de proiecte aflate în derulare, pentru care mai sunt doar câteva săptămâni pentru finalizarea procedurilor și semnarea contractelor.

„Există riscul ca nu toate proiectele să mai poată fi contractate. Imaginați-vă că sunt 21 de proiecte care sunt în derulare, pentru care mai rămân trei-patru săptămâni pentru a fi desfășurată întreaga procedură și semnarea contractelor”, a declarat Miruță.

El a subliniat că ritmul lent al administrației face dificilă respectarea acestor termene.

„La cum se mișcă birocratic România și, raportându-ne la viteza asta din ultimii ani, este un miracol pe care colegii mei de la Direcția Generală de Armament trebuie să-l facă”, a spus acesta.

Miruță a explicat că Ministerul Apărării și-a îndeplinit obligațiile privind criteriile operaționale și a transmis din timp calendarul către instituțiile implicate, însă respectarea termenelor depinde de toate părțile.

„ În măsura în care aceste date nu sunt respectate, evident că nu pot fi făcute, pentru că sunt niște termene legale pentru achiziții”, a precizat acesta.

Oficialul a atras atenția și asupra riscului ca programul SAFE să fie afectat de jocuri politice, după ce o ordonanță legată de acest program a fost amânată în Parlament.

„Este un semnal că vor să introducă în jocul politic și chestiuni care țin de acest program SAFE. Eu cred că este un pericol, pentru că înzestrarea Armatei Române nu trebuie să intre în variabilele acestea de negociere politică”, a declarat Miruță.

Potrivit acestuia, termenul-limită pentru contractele individuale este 31 mai, iar timpul rămas este insuficient dacă procedurile nu sunt accelerate.

„Degeaba ne vor spune la Ministerul Apărării: gata, noi am terminat, mai aveți șapte zile să semnați aceste contracte, pentru că nu este suficient”, a spus Miruță.

În contextul în care miniștrii PSD și-au dat demisia din Guvern, Radu Miruță va fi propus pentru a prelua funcția de ministru al Transporturilor.

„Preocuparea majoră este să nu pierdem banii din PNRR, să deblocăm proiectele de infrastructură, atât feroviară, cât și rutieră, și să nu pierdem banii din SAFE”, a menționat acesta, precizând însă că nu a fost încă numit oficial.

„Încă nu sunt ministru interimar, pentru că nu a fost semnat decretul și, cât timp nu am această responsabilitate, să nu-mi asum o abordare pentru care încă nu am fost învestit oficial. Deocamdată, este o propunere a domnului prim-ministru, care urmează să se desfășoare conform procedurii legale”, a afirmat Miruță.

