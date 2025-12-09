Live TV

PSD caută probe de „divorț” politic. Când ar putea avea loc „partajul” din Coaliție

Data publicării:
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Dosarul pentru „divorț” politic. Temerile PSD Scenariile PSD din februarie Ce ține PSD încă la guvernare? Bugetul și șefii serviciilor secrete

PSD își pregătește pas cu pas ieșirea de la guvernare sau aruncarea lui Ilie Bolojan, împreună cu USR, din barca Executivului. Surse politice au declarat pentru Digi24 că partidul este împărțit în mai multe tabere, însă niciuna nu are în vedere scenariul unei guvernări îndelungate în actuala formulă. Momentul T0 este pregătit pentru începutul sesiunii parlamentare din februarie.

Dosarul pentru „divorț” politic. Temerile PSD

Sorin Grindeanu a anunțat, după prima ședință a social-democraților de la finalul alegerilor locale parțiale, că PSD intră într-o lună de analize și consultări interne pentru a decide dacă partidul mai rămâne sau nu la guvernare. Semnalele au fost date încă dinaintea scrutinului electoral din 7 decembrie, însă conducerea social-democrată a așteptat să vadă rezultatele, mai ales la Capitală. Eșecul lui Daniel Băluță, spun surse politice, a dus la accelerarea atacurilor la adresa lui Ilie Bolojan și a USR.

„Mi-e tare teamă că scorul lui Băluță de la Capitală e, de fapt, scorul pe care noi, PSD, îl avem acum, după șase luni de guvernare”, a declarat un lider PSD pentru Digi24.

Mai mult, alte voci din partid cred că orice zi în plus alături de USR la guvernare nu înseamnă altceva decât o scădere constantă a partidului în ochii electoratului. Ideea nu este însă nouă în PSD. Curentul anti-guvernare cu partidul condus de Dominic Fritz există încă din vară, dar dorința de a fi la masa negocierilor și împărțirii banilor a fost mai puternică pentru conducerea social-democrată, confirmă surse politice.

În următoarea lună, PSD va căuta cât mai multe motive pentru care actuala formulă de guvernare nu mai este una prielnică partidului — de la reforma administrativă, care implică și tăieri de salarii, până la înghețarea pensiilor și a salariilor.

Scenariile PSD din februarie

Există două scenarii la care se lucrează în momentul de față în partidul condus de Sorin Grindeanu. La începutul lui februarie, PSD ar urma să dea un nou vot intern, prin care social-democrații să decidă fie ieșirea de la guvernare și trecerea partidului în opoziție — ceea ce ar duce la un guvern minoritar — fie menținerea la guvernare fără Ilie Bolojan și fără USR.

În cel de-al doilea scenariu, mingea ar fi aruncată în curtea prezidențială, iar Nicușor Dan ar trebui să aleagă dacă va gira un executiv fără principalul partid care l-a susținut în cursa pentru Cotroceni și fără premierul pentru care a insistat în negocierile din vară. Surse politice spun că, în cazul lui Ilie Bolojan, Nicușor Dan ar fi dispus să cedeze, dar ar rămâne mai grele negocierile legate de USR.

Există și o a treia variantă: PSD iese de la guvernare, dar decide să susțină un guvern minoritar punctual, din Parlament. Ne-am întoarce astfel în perioada 2016, când guvernul tehnocrat Cioloș era la mâna legislativului pentru majoritatea măsurilor. Totuși, rămân voci în PSD care spun că, dacă partidul nu se rupe complet de USR și de actuala guvernare, votanții social-democrați vor continua să migreze spre AUR.

Ce ține PSD încă la guvernare? Bugetul și șefii serviciilor secrete

Una dintre taberele din PSD, formată mai degrabă din liderii vechi ai partidului și trecuți în plan secund, crede că partidul ar fi trebuit să iasă deja din Executiv. Totuși, actuala conducere a decis, în majoritate, să mai aștepte luna februarie pentru o decizie, argumentând prin analiza despre care Sorin Grindeanu a vorbit și public.

Mai mulți lideri au declarat pentru Digi24 că două dintre motivele pentru care partidul încă nu a pus pe masă cartea ruperii guvernului sunt bugetul pentru 2026 și numirile de la SRI și SIE. Împărțirea banilor pentru noul an este cu atât mai importantă cu cât primarii social-democrați sunt nemulțumiți de noua reformă administrativă locală propusă de Executiv, prin care trebuie tăiate posturi și salarii, dar și de creșterea taxelor locale de la începutul anului.

Numirea noilor conduceri ale serviciilor secrete a fost amânată de actualul președinte de la o lună la alta, iar surse din Administrația Prezidențială spun că propunerile vor fi făcute la început de an. Chiar dacă numirile îi aparțin lui Nicușor Dan, acestea trebuie votate în Parlament, ceea ce înseamnă că partidele din coaliție, inclusiv PSD, vor avea un cuvânt de spus. Președintele României ar vrea un consens înainte de acest vot, tocmai pentru a evita o respingere. Potrivit informațiilor Digi24, Nicușor Dan a avut până acum mai multe discuții cu Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan pe acest subiect.

Comitetul Politic Național al Partidului Social Democrat a decis în iunie, cu o majoritate de 71,5%, intrarea la guvernare împreună cu PNL, USR, UDMR și minoritățile, iar 60 de membri s-au abținut.

VIDEO Întâlnire Grindeanu-Bolojan. PSD i-a cerut demiterea Dianei Buzoianu și desființarea ESZ Prahova. Reacția ministrei Mediului

