PSD cere Guvernului să abandoneze austeritatea în instituții: „Ne opunem tăierilor de salarii fără excepții”

Partidul Social Democrat anunță că se opune „tăierilor fără excepții a salariilor din sistemul bugetar”, pentru că o astfel de măsură ar provoca blocaje. Formațiunea le cere partenerilor de guvernare să abandoneze austeritatea „simplistă”, iar tăierile să nu se aplice în sistemul de Sănătate sau în ministerele care deja s-au reorganizat în trecut.

„Tăierea salariilor din sistemul bugetar la grămadă, cu toporul, nu este reformă! Iar PSD nu va susține o astfel de abordare care poate provoca blocaje grave în sectoarele critice din sistemul bugetar. PSD consideră că reducerea cheltuielilor bugetare este necesară, însă Guvernul trebuie să țină cont de particularitățile diverselor domenii de activitate”, transmite miercuri biroul de presă al PSD.

Social-democrații susțin că aplicarea unor tăieri fără excepții, inclusiv în sistemul de Sănătate, ar putea „afecta masiv funcționarea spitalelor publice din România”.

„De asemenea, tăierile otova ale cheltuielilor de personal pot determina pierderea fondurilor europene alocate strict pentru asistența tehnică acordată pentru proiectele de investiții cu finanțare europeană.

Nu în ultimul rând, impunerea unor astfel de reduceri în cazul instituțiilor sau ministerelor care deja au parcurs proceduri ample de reorganizare în lunile precedente le va pune pe acestea în imposibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile de bază în domeniile pe care le gestionează!”, mai transmite PSD.

Reacția formațiunii vine după ce deja doi miniștri PSD au anunțat că nu vor semna proiectele care prevăd tăierea cheltuielilor la stat.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat une că nu a semnat proiectul de reformă și cere ca agricultura să fie exceptată de la tăierea cu 10% a cheltuielilor de personal. Asta după ce, anul trecut, la Agricultură s-ar fi făcut deja reduceri de personal. Și Ministrul Sănătății a declarat că este „total împotriva” unei eventuale reduceri cu 10% a salariilor din sistemul medical și a avertizat că o astfel de abordare „pur contabilă” ar putea pune în pericol viețile pacienților.

