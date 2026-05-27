PSD îl acuză pe Bolojan că face numiri în funcții publice în schimbul susținerii în PNL: „Să înceteze sinecuriada”

PSD l-a acuzat, miercuri, pe premierul Ilie Bolojan că după demiterea Guvernului a început să facă numiri în funcţii publice pentru a-i recompensa pe cei care îi asigură sprijinul în interiorul PNL. Social-democrații îi cer să înceteze imediat această acţiune pe care o denumesc „sinecuriadă” și avertizează că toate aceste numiri vor fi invalidate după instalarea noului Executiv.

„PSD denunţă campania de liberalizare a sinecurilor declanşată de prim-ministrul demis Ilie Bolojan, imediat după adoptarea moţiunii de cenzură, cu scopul recompensării celor care îi asigură sprijinul în interiorul PNL. Această sinecuriadă fără precedent trebuie să înceteze imediat!”, transmite PSD într-un comunicat, citat de News.ro.

Conform PSD, instalarea unor politruci de profesie, pe salarii de zeci de mii de lei, în instituţii care ar fi trebuit să dispară în urma invocatelor reforme, cum este, de exemplu, Fondul Român de Contragarantare, reprezintă o sfidare scandaloasă la adresa cetăţenilor şi subminează credibilitatea Guvernului în consultările cu sindicatele privind Legea salarizării din sectorul bugetar.

Totodată, numirea fără concurs în fruntea unor instituţii publice sau companii de stat „a unei pleiade de pile şi relaţii, compusă din cofetari, şoferi sau muzicieni, fără nicio competenţă profesională relevantă pentru funcţiile ocupate, demască demagogia fără margini a premierului demis”.

Toate aceste numiri revoltătoare şi intempestive îl transformă pe aşa-zisul „premier reformator” într-un „premier sinecurist”, consideră PSD.

PSD îi anunţă pe toţi „sinecuriştii” instalaţi în această perioadă de către premierul demis că numirile lor în funcţiile guvernamentale vor fi invalidate imediat după învestirea noului Guvern!

