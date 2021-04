PSD: "Klaus Iohannis să iasă din letargie și să rezolve criza politică majoră din Guvernul Său"

Partidul Social Democrat îi cere președintelui Klaus Iohannis să intervină public pentru a rezolva criza politică declanșată după demiterea lui Vlad Voiculescu de la conducerea Ministerului Sănătății.

"PSD îi cere Președintelui României, Klaus Iohannis, să iasă din letargia în care se află de mai multe săptămâni și să intervină public pentru rezolvarea crizei politice majore din <Guvernul Său>. Principala prerogativă constituțională a Președintelui este de a media între puterile statului și între partidele politice pentru asigurarea stabilității țării", transmite PSD într-un comunicat de presă.

Social democrații atrag atenția că România este într-o situație dificilă din punct de vedere sanitar în contextul valului trei al pandemiei - fără locuri libere la ATI, cu un număr record de decese, cu mii de bolnavi cronic lăsați fără tratament - și că interimatul la Ministerul Sănătății și criza politică prelungită înrăutățesc situația.

Citește și: Emil Boc: O cădere a Guvernului și o criză politică ar însemna harababură. Nu poți transforma o problemă personală într-una de țară

"În acest context, lipsa de reacție publică din partea Președintelui reprezintă o încălcare gravă în exercitarea obligațiilor pe care acesta le are față de țară și de societate. PSD reamintește că președintele Iohannis a girat personal constituirea acestei coaliții nocive dintre PNL, USR PLUS și UDMR, sfidând votul românilor și rezultatul alegerilor democratice. De aceea, Klaus Iohannis are o răspundere directă pentru criza politică actuală și are obligația de a interveni public – rapid! - pentru ieșirea din acest blocaj care afectează în mod grav viața și sănătatea cetățenilor români.", transmite PSD.

Citește și: PSD: Singura soluție este întoarcerea la popor prin alegeri anticipate

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a vorbit miercuri de alegeri anticipate, în contextul scandalului din coaliție care a culminat cu revocarea lui Vlad Voiculescu din fruntea Ministerului Sănătății. El motivează că "actualul Parlament nu mai reprezintă votul românilor".

"Dacă Iohannis ar fi respectat spiritul și legea Constituției, nu aveam de-a face cu așa ceva. A creat această coaliție cu pierzători care nu au responsabilitate pentru vot, că nu au câștigat alegerile. Noi am venit cu domnul Rafila prim-ministru, cea mai potrivită persoană în această perioadă de pandemie. Vă dați seama ce înseamnă să nu numești un ministru la Sănătate? Cât de iresponsabili să fii să nu participi la ședința de Guvern, să îți iei jucăriile și să pleci? Nu a spus Barna să nu fie Orban? Acum îl vor iar pe Orban? A ajuns USR să conducă România după bunul plac? Domnul Iohannis e responsabil, a vrut Guvernul sau, făcând o struțocămilă. Acum se văd efectele", a spus Marcel Ciolacu la România TV.

Editor : Georgiana Marina