PSD: Nu susținem diminuarea schemei de compensare a prețurilor la energie, ci reglementarea pieței

The PSD did not propose lowering the ceiling for compensating energy prices, but supports the temporary return to a regulated energy market, according to a party statement. The PSD claims that market liberalization was "chaotic" and caused inflation to rise.

„În privința schemei de compensare implementate până în prezent de Ministerul Energiei, PSD consideră că aceasta nu a produs efectul scontat de a tempera creșterile speculative ale prețurilor la energie și gaze naturale. În contextul în care companiile din sector anunță multiplicarea profiturilor față de anul precedent, este evident că aceste creșteri ale prețurilor la energie conțin în continuare o componentă speculativă importantă, fără nicio legătură cu costurile de producție”, se arată în comunicat.

„PSD consideră că e profund incorect ca aceste profituri nejustificate să fie susținute la nesfârșit din banii contribuabililor, așa cum s-a întâmplat până acum prin schema de compensare”, mai arată social democrații.

PSD susține că reglementarea „are în vedere stabilirea prețurilor la un nivel decent, prin raportarea la evoluția costurilor reale de producție, transport și distribuție de energie electrică și gaze naturale”.

„Acesta este răspunsul corect la actuala criza energetică pe care l-au dat și alte state europene pentru protejarea cetățenilor și a economiei naționale”, se arată în comunicatul PSD.

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a spus săptămâna aceasta că în perioada următoare în coaliție vor fi discutate „două, trei variante” privind prețurile din energie, urmând ca până la 1 septembrie să fie gata actele normative.

Ciolacu a criticat liberalizarea prețurilor la energie și a precizat că cel puțin pentru consumatorul casnic trebuie să se vină cu o reglementare a prețului.

"We cannot allocate 3% of GDP to the energy specula," said the PSD leader, referring to price compensation based on the emergency ordinance adopted this year, valid until April next year.

Editor : M.B.