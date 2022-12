Un nou scandal a izbucnit în coaliția de guvernare, din cauza declarațiilor pe proprie răspundere pentru facturile plafonate la energie. Declarația va dispărea, în urma unei decizii a Guvernului, dar acum PNL și PSD caută să își arunce vina reciproc pentru haosul creat deja. Tensiunile au răbufnit între ministrul Finanțelor, Adrian Câciu, și liderul PNL Satu, Mare Adrian Cozma, în direct la Digi24, după ce liberalul că declarația pe proprie răspundere a fost ideea ministrului Câciu.

Adrian Câciu: M-a mirat foarte mult afirmația domnului Cosma. Îmi pare rău că publicul e pus să asculte astfel de afirmații. Dacă nu va reveniți în comunicare, eu vă spun exact cine a scris ordonanța și cum a fost scrisă. Aveți un ministru la Energie, vă rog să nu mă puneți în situația asta. Eu sunt membru al Guvernului.

Dacă mai continuați a face circul ăsta... Oamenii au nevoie de predictibilitate și simplificare, ceea ce noi vom face. Noi suntem responsabili să facem acest lucru.

Dacă mai comentați mult și ne puneți în situația să dați vina în lipsă pe unul sau altul, eu cred, domnule Cosma, că ar trebui să ne vedem în coaliție să tranșăm aceste probleme.

De aceea am intervenit. Țara nu are nevoie de astfel de circ, țara are nevoie de măsuri clare, iar acea declarație nu e potrivită pentru acest moment.

Adrian Cozma: De ce nu le eliminăm toate, domnule ministru? Ce mai ține de declarațiile alea?

Adrian Câciu: Dacă veniți la Guvern, discutăm, domnule Cosma.

Adrian Cozma: Domnul Câciu, atenție!

Adrian Câciu: Nu vă permit să folosiți numele meu. Ați mințit domnule!

Adrian Cozma: Din informațiile pe care le am, domnul ministru a fost unul din cei care a propus că e nevoie de o declarație. Și o susțin. Că s-a răzgândit e partea a doua. Dacă sunteți atât de sensibil – totuși, sunteți ministru, e normal că discutăm și dezbatem..

Adrian Câciu: Dar nu orice manipulare!

Adrian Cozma: Dacă sunteți atât de sensibil, poate vă căutați altă treabă, la filarmonică sau în altă parte. Noi aici dezbatem. Cum adică? Dacă mi se pune o întrebare, eu nu am voie să spun în calitate de deputat că Ministerul Finanțelor ar trebui să facă, sau să am o părere? Nu mai fiți așa sensibil!

