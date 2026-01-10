PSD susține că acordul UE - Mercosur ar duce la o pierdere de 120.000 de locuri de muncă. „Nu-i mai mințiți pe oameni”

Deputatul PSD Marius Budăi a transmis sâmbătă, 10 ianuarie, că potrivit studiilor de impact, Acordul UE - Mercosur ar putea duce la o pierdere de circa 120.000 de locuri de muncă din Uniunea Europeană. El cere totodată un acord în coaliție pentru ca europarlamentarii partidelor să amendeze Acordul Mercosur în Parlamentul European și atrage atenția că în caz contrar se va pune sub semnul întrebării „sensul acestei coaliții”.

„Stimaţi USR-işti, aţi citit studiile de impact ale acestui acord? Ştiaţi că se estimează o pierdere de circa 120.000 de locuri de muncă din UE? Ştiaţi că România este una dintre ţările europene cu cea mai mare pondere a joburilor din agricultură? Nu ne spunea USR că ecologia este mai importantă decât energia, atunci când blocau finalizarea unor hidrocentrale de dragul unor broaşte, peşti şi gândaci? Acum n-a mai contat că organizaţiile ecologiste europene s-au opus acordului, calificându-l drept 'un acord care distruge clima'? Nu mai sunteţi cu clima?", a scris fostul ministru al Muncii, sâmbătă, pe pagina sa de Facebook.

El menționează că există avantaje „certe” în Acordul Mercosur, dar că e este important ca avantajele unora „să nu fie obţinute în dauna” altora.

Potrivit deputatului PSD, clauzele introduse în ultimul moment în acord sunt „total insuficiente”.

Totodată, Marius Budăi neagă informaţiile potrivit cărora europarlamentarii PSD ar fi votat pentru semnarea acordului.

„Şi nu-i mai minţiţi pe oameni spunând că europarlamentarii PSD ar fi votat pentru semnarea acordului. Dimpotrivă, au votat pentru amendarea lui, prin introducerea unor clauze care să îi protejeze pe fermierii români şi europeni”, a adăugat Budăi.

Deputatul PSD a atras atenţia asupra faptului că este vorba despre primul acord comercial încheiat de UE fără consensul tuturor statelor membre şi fără să se ţină seama de obiecţiile unor ţări care contribuie semnificativ la producţia agricolă a Uniunii Europene.

„Domnul ministru Radu Miruţă ştie că de la 1 ianuarie 2026 se aplică o nouă taxă vamală pe carbon pentru fertilizanţii din afara UE, care va creşte costurile de producţie din agricultură cu 20%, ceea ce ne va face şi mai puţin competitivi cu produsele agricole din America Latină?”, întreabă deputatul.

El adaugă că ar trebui lămurit dacă premierul Ilie Bolojan „a aprobat abordarea” miniştrilor USR.

„O astfel de decizie ar fi trebuit discutată în coaliţie, dat fiind impactul major şi faptul că nu exista consens între membrii Guvernului. Deci cine subminează coaliţia călcând în picioare Acordul politic? Ce va face coaliţia pe viitor pentru a repara prostia făcută de USR? Vom stabili o conduită comună pentru europarlamentarii partidelor din coaliţie pentru amendarea Acordului Mercosur în Parlamentul European? Sau vom merge pe cărări separate, punând sub semnul însăşi sensul acestei coaliţii? Cu certitudine, PSD va vota pentru amendarea acordului”, a mai scris Budăi.

Vineri, preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că România a votat în favoarea Acordului comercial dintre Uniunea Europeană şi statele Mercosur, din care fac parte Argentina, Brazilia, Paraguay şi Uruguay, după ce s-au negociat, alături de alte state europene, elemente suplimentare de protejare a producătorilor români şi europeni, cu precădere în sectorul agricol.

Partidul Social Democrat a condamnat, vineri, decizia Ministerului de Externe de a mandata reprezentantul României din COREPER să voteze în favoarea Acordului comercial UE - Mercosur, în absenţa unor clauze clare care să garanteze că fermierii români vor fi protejaţi de importurile din America Latină.

