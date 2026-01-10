Live TV

PSD susține că acordul UE - Mercosur ar duce la o pierdere de 120.000 de locuri de muncă. „Nu-i mai mințiți pe oameni”

Data publicării:
budai sustine o conferinta de presa
Marius Budăi. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Deputatul PSD Marius Budăi a transmis sâmbătă, 10 ianuarie, că potrivit studiilor de impact, Acordul UE - Mercosur ar putea duce la o pierdere de circa 120.000 de locuri de muncă din Uniunea Europeană. El cere totodată un acord în coaliție pentru ca europarlamentarii partidelor să amendeze Acordul Mercosur în Parlamentul European și atrage atenția că în caz contrar se va pune sub semnul întrebării „sensul acestei coaliții”.

„Stimaţi USR-işti, aţi citit studiile de impact ale acestui acord? Ştiaţi că se estimează o pierdere de circa 120.000 de locuri de muncă din UE? Ştiaţi că România este una dintre ţările europene cu cea mai mare pondere a joburilor din agricultură? Nu ne spunea USR că ecologia este mai importantă decât energia, atunci când blocau finalizarea unor hidrocentrale de dragul unor broaşte, peşti şi gândaci? Acum n-a mai contat că organizaţiile ecologiste europene s-au opus acordului, calificându-l drept 'un acord care distruge clima'? Nu mai sunteţi cu clima?", a scris fostul ministru al Muncii, sâmbătă, pe pagina sa de Facebook.

El menționează că există avantaje „certe” în Acordul Mercosur, dar că e este important ca avantajele unora „să nu fie obţinute în dauna” altora.

Potrivit deputatului PSD, clauzele introduse în ultimul moment în acord sunt „total insuficiente”.

Totodată, Marius Budăi neagă informaţiile potrivit cărora europarlamentarii PSD ar fi votat pentru semnarea acordului.

„Şi nu-i mai minţiţi pe oameni spunând că europarlamentarii PSD ar fi votat pentru semnarea acordului. Dimpotrivă, au votat pentru amendarea lui, prin introducerea unor clauze care să îi protejeze pe fermierii români şi europeni”, a adăugat Budăi.

Deputatul PSD a atras atenţia asupra faptului că este vorba despre primul acord comercial încheiat de UE fără consensul tuturor statelor membre şi fără să se ţină seama de obiecţiile unor ţări care contribuie semnificativ la producţia agricolă a Uniunii Europene.

„Domnul ministru Radu Miruţă ştie că de la 1 ianuarie 2026 se aplică o nouă taxă vamală pe carbon pentru fertilizanţii din afara UE, care va creşte costurile de producţie din agricultură cu 20%, ceea ce ne va face şi mai puţin competitivi cu produsele agricole din America Latină?”, întreabă deputatul.

El adaugă că ar trebui lămurit dacă premierul Ilie Bolojan „a aprobat abordarea” miniştrilor USR.

„O astfel de decizie ar fi trebuit discutată în coaliţie, dat fiind impactul major şi faptul că nu exista consens între membrii Guvernului. Deci cine subminează coaliţia călcând în picioare Acordul politic? Ce va face coaliţia pe viitor pentru a repara prostia făcută de USR? Vom stabili o conduită comună pentru europarlamentarii partidelor din coaliţie pentru amendarea Acordului Mercosur în Parlamentul European? Sau vom merge pe cărări separate, punând sub semnul însăşi sensul acestei coaliţii? Cu certitudine, PSD va vota pentru amendarea acordului”, a mai scris Budăi.

Vineri, preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că România a votat în favoarea Acordului comercial dintre Uniunea Europeană şi statele Mercosur, din care fac parte Argentina, Brazilia, Paraguay şi Uruguay, după ce s-au negociat, alături de alte state europene, elemente suplimentare de protejare a producătorilor români şi europeni, cu precădere în sectorul agricol.

Partidul Social Democrat a condamnat, vineri, decizia Ministerului de Externe de a mandata reprezentantul României din COREPER să voteze în favoarea Acordului comercial UE - Mercosur, în absenţa unor clauze clare care să garanteze că fermierii români vor fi protejaţi de importurile din America Latină.

Editor : I.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
trump groenlanda
1
În timp ce SUA își îndreaptă atenția spre Groenlanda, Europa are șansa de a transforma o...
Viktor Orban cu figura dezamagita
2
Viktor Orban le spune maghiarilor că sprijinul UE pentru Ucraina înseamnă două pensii în...
theodor stolojan la digi24
3
Theodor Stolojan: „Măsurile luate până acum nu sunt reformă. Ne-am împotmolit la o...
taxe si impozite
4
Lia Olguţa Vasilescu: Nu acceptăm ca Guvernul să ia banii obţinuţi din majorarea taxelor...
Soldati polonezi cazuti in Afganistan
5
Sicrie în loc de cuvinte. Val de reacții, după ce Trump s-a îndoit că aliații NATO ar fi...
Haosul continuă! A demisionat fără regrete, după ce a readus România în TOP: "Nu mai puteam lucra în acel mediu!"
Digi Sport
Haosul continuă! A demisionat fără regrete, după ce a readus România în TOP: "Nu mai puteam lucra în acel mediu!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
pupitru psd
Consilier prezidențial, atac la PSD: Mai mult încurcă guvernarea decât o ajută. Ce spune despre o alianță a social-democraților cu AUR
ID310051_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ciprian Ciucu: La PSD e o strategie, ca 3 indivizi într-un Muppets show să îl atace pe Ilie Bolojan, cu aprobarea lui Sorin Grindeanu
INQUAM_GUVERN_SEDINTA_NEGOCIERI_0004_INQUAM_Photos_Octav_Ganea budai
Budăi, despre eliminarea excepţiilor la pensionare: Este un domeniu foarte greu. Trebuie să-l înţelegem şi apoi să ne pronunţăm
alimente de bază
Budăi: Plafonarea adaosurilor comerciale la alimentele de bază va fi prelungită. Argumentele PSD au învins orgoliile politice
marius budai
Budăi: PSD vrea să treacă prin Parlament continuarea plafonării prețurilor la alimente. Sighiartău (PNL): Nu scad costurile reale
Recomandările redacţiei
President,Donald,Trump,Standing,On,Top,Of,The,World,With
Ambiția teritorială a lui Trump, un nou imperialism? „SUA au făcut...
photo-collage.png - 2025-06-23T194247.149
Cine este Reza Pahlavi, prințul moștenitor care îndeamnă la proteste...
marius daniel mirzacu
Inspectorul-șef al IPJ Dolj a fost găsit mort la birou. Care sunt...
globuri de aur
Care sunt favoriții pentru Globurile de Aur 2026. Ceremonia de...
Ultimele știri
De ce a tăcut Vladimir Putin când a fost provocat de Donald Trump în legătură cu Venezuela: „Totul este subordonat acestui obiectiv”
Acţiune de căutare a trei copii rătăciți într-o zonă împădurită din apropierea pârtiei de schi din comuna Voineasa
Victor Negrescu: PSD nu poate să voteze pentru actuala formă a acordului cu Mercosur, fără garanţii din partea Comisiei Europene
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Kate Middleton, declarații rare despre tratamentul ei pentru cancer. Prințesa de Wales a vizitat recent un...
Cancan
Călin Donca, descalificat de la Survivor 2026? 'Mi-ai stricat casa!' Altercație fizică violentă cu Cristi...
Fanatik.ro
Cum a răspuns TVR după oferta de la Antena 1 pentru a prelua CM 2026: ”Suntem în Evul Mediu și voi vreți...
editiadedimineata.ro
Capturarea lui Maduro a declanșat un val de dezinformare online
Fanatik.ro
Ce au pățit doi români pasionați de sport. Au plecat la schi în Ucraina, dar e ireal ce au găsit acolo. Video
Adevărul
Povestea cumplită a celui mai mare dezastru feroviar din istoria României. Aproape o mie de oameni au murit...
Playtech
Care este valabilitatea unei procuri: tot ce trebuie să ştii despre împuternicirea notarială
Digi FM
A vrut să înceapă 2026 mai frumoasă, dar și-a lăsat fiica orfană. O influenceriță de 38 de ani a murit după o...
Digi Sport
A aflat că a fost vândut la FCSB și a început să plângă: "Nu plec!"
Pro FM
"A picat internetul". Antonia, în costum de baie în Maldive, după operațiile complicate prin care a trecut...
Film Now
Jennifer Lawrence preferă să filmeze scenele intime cu actori pe care nu îi cunoaște: „E mult mai simplu să...
Adevarul
Categoria profesională rămasă fără jumătate din venituri. „I-am spus tehnicianului că nu-i mai pot da 7.000...
Newsweek
Un expert explică schimbările făcute de Casa de Pensie la calculul vechimii în muncă. Cine are de pierdut?
Digi FM
Prințesa Kate a împlinit 44 de ani: "Natura m-a ajutat să mă vindec. Un profesor tăcut şi o voce delicată...
Digi World
Ai mâncat prea mult? Patru băuturi care îți pot calma rapid stomacul
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Sarah Jessica Parker, o mamă emoționată. Fiul ei a susținut-o la Golden Eve, unde a fost onorată cu premiul...
UTV
Rihanna a încins internetul în lenjerie intimă pentru campania de Ziua Îndrăgostiților. Artista arată...