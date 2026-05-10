Video Radu Miruță îi atacă pe liderii PSD: „Guvernarea nu este un joc între gașca de la Craiova și gașca de la Timișoara”

Radu Miruta
Radu Miruță, ministrul Apărării. Foto: Inquam Photos/ Mălina Norocea

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a lansat un atac la adresa social-democraților după ce, alături de AUR, au demis guvernul Bolojan. „Guvernarea unei țări nu este un joc între gașca de la Craiova și cea de la Timișoara”, afirmă, acesta într-o declarație. El subliniază că partidele care au dat jos Executivul trebuie să vină cu propunere pentru un nou premier.

„Nu mai e niciun element de care să te poți ancora pentru a mai avea încredere în ceea ce PSD spune. Guvernarea unei țări nu este un joc ăsta politică, gașca de la Craiova cu gașca de la Timișoara își fac diverse aranjamente pentru a pune pe unul și pe altul într-o anumită funcție”, a declarat Radu Miruță. 

Întrebat de scenariile privind viitorul executiv, ministrul a subliniat că deja există o majoritate formată din PSD și AUR.

„Acum avem o coaliție PSD AUR, au avut 281 de voturi în parlament și au spus că modul ăsta îi în care tragi la răspundere pe cei care bagă mâna în banul statului nu mai este acceptat. Avem o coaliție, că această coaliție se împiedică, că nu reușește să-și desfacă șireturile de la picioarele legate încrucișat, e o problemă pentru România.

Nu înseamnă că așteptăm ca doar ei să facă ceva. Însă a fost luată o decizie la nivelul conducerii USR și PNL să facem un front comun. Vom merge la Cotroceni cu același mesaje, susținem același lucru. Vă spuneam de cele 2 tabere, ca un joc cu trasu de sfoară. USR și PNL trag de sfoară în momentul acesta cu PNL ul condus de Ilie Bolojan pentru ca țara să fie scoasă din tentaculele astea în care în toate instituțiile statului, de cele mai multe ori ca să ajungi trebuie să fii al cuiva”, a conchis Radu Miruță.

