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„PSD-ul va deveni un partid mic, o copie palidă a extremiştilor”. Siegfried Mureşan, despre impactul victoriei AFD în Germania

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Europarlamentarul Siegfried Muresan susține o conferință de presă la sediul Parlamentului European de la Strasbourg, pe 6 aprilie 2022.
Siegfried Mureșan, europarlamentar român. Foto: Profimedia Images
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Europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan a declarat, luni, după victoria AfD în Saxonia-Anhalt din Germania, că rezultatul acestor alegeri este relevant şi pentru România. Liberalul susţine că partidele care încearcă să copieze discursul extremiştilor nu vor reuşi să atragă electoratul acestora şi îşi vor pierde propria credibilitate.

„Populismul extremist nu se combate imitându-l. Se combate confruntându-l direct şi oferind oamenilor o alternativă serioasă. Ieri au avut loc alegeri regionale în landul Saxonia-Anhalt din Germania. Partidul populist, extremist şi anti-european AfD a câştigat alegerile cu aproximativ 44%. Pe locul al doilea s-a clasat CDU, membru al Partidului Popular European, cu aproximativ 18%. CDU are acum responsabilitatea de a reuni forţele democratice, de a forma o majoritate, de a opri accesul extremiştilor la guvernare şi de a conduce regiunea în următorii cinci ani. Rezultatul acestor alegeri este relevant nu doar pentru Germania. Este relevant şi pentru noi", a scris Mureşan pe Facebook.

Potrivit europarlamentarului liberal, rezultatul din Saxonia-Anhalt arată direcţia în care s-ar putea îndrepta competiţiile electorale din Europa în următorii ani, inclusiv în România. El consideră că acestea vor fi marcate tot mai mult de confruntarea dintre partidele populiste, anti-europene şi forţele democratice şi pro-europene, care oferă soluţii responsabile de reformă şi modernizare.

Potrivit europarlamentarului liberal, în această confruntare, „partidele care încearcă să-i imite pe extremişti, care le copiază mesajele sau adoptă poziţii neclare nu vor câştiga, nu vor atrage alegătorii extremiştilor, ci doar îi vor legitima şi îşi vor pierde propria credibilitate".

„Exact asta i se va întâmpla şi PSD-ului, care încearcă tot mai des să copieze discursul AUR, în loc să ofere soluţii responsabile pentru România. PSD-ul va deveni un partid mic, o copie palidă a extremiştilor. Pentru a combate populismul, nu trebuie să-l imităm şi nu trebuie să-i copiem mesajele. Trebuie să le arătăm oamenilor pericolul pe care îl reprezintă şi să venim cu un proiect credibil, pro-european, de modernizare", a mai arătat Siegfried Mureşan.

Mureşan a menţionat că această abordare funcţionează în Republica Moldova.

„Partidul Acţiune şi Solidaritate a confruntat direct forţele extremiste şi anti-europene şi a câştigat alegerile parlamentare cu majoritate absolută, oferind o direcţie clară: integrare europeană, reforme şi modernizarea ţării. Au apărat valorile europene, au descris pericolele, nu le-a fost teamă de confruntare", a adăugat Siegfried Mureşan.

Europarlamentarul consideră că această confruntare va defini politica din România şi din mai multe state membre ale Uniunii Europene în următorii ani.

„Partidul Naţional Liberal va fi alternativa serioasă la populism în România. Vom arăta oamenilor că PNL este un partid care apără ferm direcţia europeană a ţării şi care oferă soluţii concrete pentru reformarea şi modernizarea României", a mai transmis europarlamentarul.

Partidul de extremă dreaptă Alternativa pentru Germania (AfD) a câştigat alegerile de duminică din landul Saxonia-Anhalt, din estul Germaniei, şi, deşi nu a obţinut mult-râvnita majoritate absolută necesară pentru a guverna singur pentru prima dată într-un land german, a înregistrat un rezultat-record care zguduie peisajul politic al ţării europene, notează luni EFE, potrivit Agerpres.

Editor : A.R.

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