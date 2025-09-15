PSD propune creșterea valorii tichetelor de masă la 50 de lei pe zi, cu 10 lei mai mult decât în prezent. Măsura face parte din pachetul social-democraților pentru relansarea economiei și urmează să fie discutată în Coaliție. Ministrul Muncii, Florin Manole, spune că inițiativa ar crește veniturile pentru milioane de angajați și ar stimula consumul, însă mediul de afaceri atrage atenția că este nevoie și de un echilibru pentru angajatori.

În prezent, valoarea unui tichet de masă este de cel mult 40 de lei. Dacă propunerea PSD va fi acceptată, angajații ar putea primi 10 lei în plus pe zi.

Ministrul Muncii, Florin Manole afirmă că măsura ar avea efecte directe asupra veniturilor și economiei.

Creșterea valorii tichetelor de masă e ceva ce se va simți în buzunarul lucrătorului, se va simți și în creșterea consumului și se va vedea și la buget.

„Măsura e menită să crească veniturile pentru cel puțin 3 milioane de angajați, să stimuleze consumul, cu efecte în economie și să atenueze creșterea inflației”, a explicat el.

Și mediul de afaceri consideră că inițiativa poate fi benefică, dar atrage atenția asupra costurilor pentru firme.

„Dacă vine la pachet cu un echilibru în cheltuiala față de angajat și administrator, este o măsură bună. Într-un final, nu face decât să sprijine angajații să aibă o masă decentă. Dar, în același timp, trebuie să ne gândim și la faptul că avem nevoie și de un echilibru în ceea ce înseamnă cheltuiala administratorului. (...) Este un sprijin pentru angajații care își desfășoară activitatea în colaborare cu noi, ca angajatori”, a declarat Sterică Fudulea, prim-vicepreședintele IMM România.

Editor : Ș.A.