Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru, a explicat miercuri de ce premierul Luca Niculescu nu mai merge joi la Coaliţia de Voinţă, aşa cum era prevăzut iniţial, şi va participa preşedintele Nicuşor Dan, el arătând că este o decizie care s-a luat pe bază de dialog şi pe schimb de opinii şi pe alegerea celei mai bune opţiuni.

Dan Cărbunaru a fost întrebat de ce premierul nu mai merge mâine la Coaliţia de Voinţă, în condiţiile în care Administraţia Prezidenţială a anunţat că va merge preşedintele României, şi dacă şeful statului i-a cerut lui Luca Niculescu să facă un pas în spate.

„Au fost multe situaţii în care reprezentarea externă a României a fost realizată într-un mod echilibrat, după cum bine cunoaşteţi, nu doar din declaraţiile publice, ci şi din realitate, relaţia dintre Administraţia Prezidenţială şi Guvernul României este nu doar una bazată pe respect, este şi bazată pe complementaritate. Este o decizie pe care, să spunem, la acest moment, chiar dacă din perspectiva dumneavoastră şi cunoaşteţi că iniţial procedura de acreditare a fost pornită din zona guvernamentală, s-a convenit ca reprezentarea României în acest moment să fie făcută la nivelul preşedintelui şi de aceea domnul preşedinte va merge acolo”, a precizat purtătorul de cuvânt al Executivului.

„Ce pot să vă spun este o decizie care s-a luat pe bază de dialog şi pe schimb de opinii şi pe alegerea celei mai bune opţiuni în raport cu nevoia de reprezentare a României la acest eveniment important de la Berlin”, a mai afirmat Cărbunaru.

Editor : Liviu Cojan