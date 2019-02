R. Sighiartău (PNL): Dragnea a încercat să confişte majorarea alocaţiilor prin inovarea unor motive tehnice

Ministerul Muncii a anunțat că a elaborat proiectul de ordonanță de urgență care să transpună în realitate majorarea alocațiilor votată de Parlament joi, la propunerea opoziției, la dezbaterile pe proiectul de buget pe 2019. Printr-o modificare pe care Ministerul Muncii vrea să o aducă legii în vigoare, Parlamentul nu va mai putea interveni asupra cuantumului alocațiilor. „Ei nu au vrut să majoreze alocaţiile. Dacă doreau acest lucru, aveau prevăzut în bugetul de stat, dar nu au vrut. Şi acum încearcă să fure. Deci, la început, Dragnea, când a văzut că a trecut amendamentul, i-a chemat pe toţi parlamentarii PSD şi, prima lui intenţie, a fost de anulare, de reluare a votului şi de anulare a acestui amendament”, a declarat la Digi24 deputatul PNL Robert Sighiartău – cel care a înaintat propunerea legislativă și, în același timp, care a depus joi amendamentul la bugetul pentru 2019, pe aceeași temă.

Robert Sighiartău a explicat la digi24 care a fost istoria acestei propuneri: „Eu, anul trecut, în octombrie, am depus două proiecte de legi în Parlament, cu privire la majorarea alocaţiilor pentru copii şi indexarea cu rata inflaţiei a acestei alocaţii pentru că inflaţia era foarte mare şi este şi în prezent foarte mare în România.

Eu am prevăzut în acele proiecte de legi, aceste creşteri de alocaţii însă, din păcate, PSD, împreună cu ALDE, în Senat, au respins propunerile mele de lege. Apoi am venit cu un amendament la bugetul de stat pentru a aloca aceste creşteri, însă, în comisia de buget finanţe, am primit un vot negativ.

Am reuşit în Parlament, da, împreună cu colegii mei din PNL, cu votul celor din opoziţie, a USR-ului, a PMP-ului şi al UDMR. Au votat acest amendament. Şi mai mult decât atât, presiunea românilor, în special în zona de online asupra parlamentarilor Puterii a dat roade pentru că mulţi dintre ei, neavând curajul să voteze această iniţiativă, au ieşit din sală la acest vot. Odată cu proiectele de legi pe care le-am depus, acolo era prevăzută foarte clar majorarea de la cuantumul de 84 la 150 lei”.

Potrivit deputatului PNL, pe proiectele respective scria că la întocmirea proiectului legii bugetului de stat, suma să fie prevăzută la întocmirea bugetului de stat pentru 2019.

„Ei nu au vrut să majoreze alocaţiile. Dacă doreau acest lucru, aveau prevăzut în bugetul de stat, dar nu au vrut. Şi acum încearcă să fure. Deci, la început, Dragnea, când a văzut că a trecut amendamentul, i-a chemat pe toţi parlamentarii PSD şi prima lui intenţie a fost de anulare, de reluare a votului şi de anulare a acestui amendament.

Când a văzut presiunea populară şi faptul că românii şi-au dat seama că s-au mărit alocaţiile şi că a fost o victorie a PNL, atunci Dragnea a încercat să confişte această majorare a alocaţiilor prin inovarea unor motive tehnice”, a mai declarat deputatul PNL.

