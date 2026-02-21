Radu Miruță și PSD Gorj, protagoniștii unui scandal din cauza unui îndemn primit de primarii social-democrați: „Nu a mişcat un deget”

Un scandal s-a iscat sâmbătă între vicepremierul Radu Miruţă (USR) şi PSD Gorj, după ce ministrul Apărării şi vicepremier a chemat primarii din zonă la o întâlnire şi acuză că acestora li s-a transmis din partea filialei PSD să nu participe la discuţii. PSD Gorj i-a transmis ministrului USR că „nu a mişcat un deget pentru a susţine Complexul Energetic Oltenia, ba mai mult, USR a elaborat planul de restructurare al companiei”.

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a prezentat pe Facebook un mesaj transmis de liderul PSD Gorj, Mihai Weber, pe un grup de primari PSD din Gorj, în care li se transmite să nu participe la întâlnirea cu el.

„Este câte un politician căruia problemele mari ale judeţului i-au rămas mici. Aşa ajunge să şi existe câte un judeţ cu probleme mari şi mai multe decât alte judeţe. Ca ministru, ca vicepremier, am observat că judeţele care merg mai bine sunt cele în care toţi politicienii fac front comun pentru câte o problemă locală, indiferent de partid. Aceasta este şi soluţia. La Gorj, însă, am văzut inversul: de la Legea 197, pentru care unii s-au împotrivit doar pentru că nu era «a lor», la legea pensiilor, prin care le-au fost luate celor cu grupe de muncă drepturi câştigate prin Legea 197 - tot pentru că nu era «a lor» - , la statul în frig la Motru, la situaţia de la CE Oltenia, la drumurile expres, sau la spitale. Atât de bine sunt comunicate «toate problemele judeţului», încât din judeţul acesta se pleacă mâncându-se pământul. Şi, ce să vezi, este condus de acelaşi partid care dă asigurări că toate problemele sunt rezolvate. Aşa cred unii că îşi conservă puterea. Dar puterea obţinută cu forţa, fără rezultate, este o fundătură”, a scris Miruţă.

Ministrul Apărării a mai explicat că „sunt primari din Gorj, de mai toate culorile politice, care, pe bună dreptate, îl mai sună pentru probleme punctuale: câte un dosar de autorizare cu termen depăşit prin diverse ministere, câte o clarificare pentru proiecte de finanţare, câte o audienţă la ministere pentru chestiuni locale”.

„De multe ori am rezolvat, fără tam-tam, doar pentru oameni. Alte ori am explicat că nu este legal, sau de ce nu pot. Ca vicepremier, consider că este de datoria mea să preiau o parte din aceste probleme ale localităţilor şi să deschid câte o uşă, să deblochez câte o barieră, adesea doar birocratică. Alături de alti colegi din guvern, din coalitie, indiferent de partid”, a arătat vicepremierul de la USR.

Acesta a transmis un mesaj către primari: „Dragi primari, lumea judecă politicienii după capacitatea lor de a rezolva problemele comunităţilor, mai mult decât după culoarea politică. Este datoria fiecărui politician să facă tot ce ţine de el pentru asta.

Da, se poate şi fără ambiţie politică oarbă; se poate şi cu bun-simţ, cu deschidere, cu cuvânt şi cu respect. Pentru oameni, nu pentru lideri de partid. Gorjul are nevoie de unitate, nu de ambiţii. Provocaţi-i pe lideri sa concureze cine are proiecte mai bune, nu cine vrea sa blocheze orice doar pentru că el nu are iniţiativă. Câţiva dintre dumneavoastră aţi confirmat deja. Ne vedem mâine, conform detaliilor transmise fiecărei primării. Fără discuţii politice, doar pentru a pune pe masă problemele oamenilor şi a face front comun pentru ele”.

Reacția PSD Gorj

PSD Gorj a transmis sâmbătă seara un mesaj în care a indicat că „administraţia nu se face pe vorbe sau pe promisiuni, nici pe întâlniri lipsite de rezultate, ci se face prin fapte concrete, iar gorjenii văd asta”.

„Disperarea şi dezinformarea nu ţin locul proiectelor, nici atunci când este vorba despre un ministru. Radu Miruţă a avut suficient timp la dispoziţie să se afirme şi să demonstreze că are cele mai bune intenţii pentru judeţul Gorj. Dar nu a făcut asta, iar rezultatele obţinute de USR Gorj la alegerile din 2024 vorbesc de la sine: 0 (ZERO) primari, 0 (ZERO) consilieri judeţeni şi municipali şi un singur mandat de parlamentar, al domniei sale. De aici, poate, şi dorinţa acestuia de a chema reprezentanţii altor partide la întâlnirile pe care le organizează, pentru că nu-i place să-şi audă ecoul în sălile cu membrii USR. Pentru dumnealui, campania electorală a început mult prea devreme şi se foloseşte de poziţia politică pe care o ocupă în Guvern pentru a se promova”, a comunicat PSD Gorj.

Social-democraţii au mai spus că „Miruţă abia acum face cunoştinţă cu nevoile primarilor şi cu problemele judeţului şi vrea cu disperare să demonstreze şefilor de la centru că are aderenţă în rândul primarilor din Gorj, deşi rezultatele electorale îl contrazic”.

„Atunci cand a avut ocazia, acesta nu a mişcat un deget pentru a susţine Complexul Energetic Oltenia, ba mai mult, USR a elaborat planul de restructurare al companiei, atunci când s-au aflat la guvernare şi s-a opus inclusiv proiectului de finalizare a hidrocentralelor din România, aflate într-un stadiu avansat de execuţie”, a afirmat PSD.

PSD Gorj a mai arătat că „este culmea ironiei să inviţi la discuţii primarii care au fost ignoraţi total de partidul tău atunci când se decidea soarta acestui judeţ şi o dovadă de necunoaştere să vorbeşti despre proiecte fără să înţelegi că toate proiectele (multe dintre acestea deja finalizate) la nivelul localităţilor din Gorj au fost rezultatul muncii echipei PSD Gorj”.

„Partidul Social Democrat nu face politică prin invitaţii de faţadă pe Facebook, ci prin rezultate concrete. Avem propriul vicepremier căruia i-au fost deja comunicate punctual toate problemele stringente ale Gorjului. Colaborarea noastră este una instituţională şi eficientă, nu un exerciţiu de imagine pentru un ministru rămas fără argumente. Dacă îşi dorea o colaborare reală cu toţi factorii de decizie din Gorj, domnul Radu Miruţă trebuia, aşa cum ar fi fost normal, să discute cu liderii celorlalte partide politice, care au şi mai mulţi reprezentanţi în Parlamentul României, şi infrastructura de partid în spate şi, poate, mai multă experienţă ca dumnealui. Echipa PSD Gorj, prin domnii preşedinţi, Preşedintele Consiliului Judeţean, parlamentari şi primari, a fost singura care s-a luptat constant pentru stabilitatea judeţului. În timp ce alţii fac postări, noi deblocăm proiecte şi ne asigurăm că Gorjul rămâne o prioritate pe agenda Guvernului, protejând locurile de muncă şi viitorul energetic al României”, se mai menţionează în comunicatul PSD Gorj.

