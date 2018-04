Rădulescu (PSD): Corupţia e un termen desuet. Pedeapsa la domiciliu sau în week-end este o măsură europeană

Propunerea ca anumite categorii de deţinuţi să-şi ispăşească pedeapsa la domiciliu sau în week-end este o măsură umană, firească şi europeană, a declarat, joi, la RFI deputatul PSD Cătălin Rădulescu, în opinia căruia termenul de corupţie este unul „desuet”.

Potrivit unor amendamente PSD adoptate de Comisia juridică din Camera Deputaţilor, persoanele condamnate, inclusiv pentru corupţie, cu pedepse de până la cinci ani de închisoare vor putea beneficia de executarea pedepsei la domiciliu sau în zilele de week-end, într-un centru special înfiinţat.

Cătălin Rădulescu, cunoscut și ca „deputatul mitralieră” explică propunerea: „Această iniţiativă a fost a mea şi a 49 de colegi PSD. Iniţiativa mea a fost făcută în vara anului trecut împreună cu mari magistraţi din România, unul dintre ei chiar care a fost la CEDO, deci foşti procurori şi foşti judecători de marcă din România şi ea arată şi copiază exact directiva europeană care va fi obligatorie de anul viitor în toate ţările din Europa, că ne place, că nu ne place. Dacă nu ne place, putem pleca din Europa şi atunci sigur, putem discuta balcanic”.

„Toată media este foarte nelămurită, dar ar putea foarte simplu să citească. Dacă ar intra pe Google şi s-ar uita la Comisia Europeană ce decizii şi ce directive europene sunt pe masa lor pentru a fi trimise după aceea ţărilor membre, pentru a fi implementate, obligatorii fiind, n-ar mai fi această chestiune”, crede parlamentarul PSD.

Cătălin Rădulescu spune că „în Europa există şi o mentalitate din asta mai umanistă”.

„La noi văd că devenim din ce în ce mai balcanici ţara asta, ne izolăm din ce în ce mai mult, iată că statele europene au decis că faptele..., pentru că vedeţi dvs., termenul ăsta de corupţie îl folosim numai în România, în alte ţări europene este vorba de fapte, faptele care sunt de o anumită gravitate şi faptele care sunt foarte grave, ei au decis, aşa cum am decis şi eu cu colegii mei, că faptele până la trei ani, am făcut eu, după care a fost amendată până la cinci ani de zile (...), toate faptele care sunt până la trei ani, bineînţeles fără violenţă, numai că eu în plus am pus şi pentru persoanele care sunt peste 60 de ani, dar şi pentru persoanele care sunt cu boli incurabile, mamelor cu copii şi femeilor gravide, toate aceste categorii de persoane să facă puşcărie printr-o procedură alternativă, şi anume puşcărie la domiciliu. Mie mi se pare o măsură umană, firească, europeană şi care oricum va fi obligatorie pentru statele din Europa, că ne place, că nu ne place”, a afirmat deputatul PSD.

Întrebat cum rămâne cu persoanele condamnate pentru corupţie, Rădulescu a replicat: „Corupţie... că se cheamă furt sau se cheamă înşelăciune sau se cheamă evaziune fiscală sau se cheamă cum vreţi dvs., este acelaşi lucru, corupţia asta e un termen aşa de desuet, încât uitaţi-vă că în ultimul an de zile e din ce în ce mai greu să vorbeşti despre corupţie. Care corupţie? Corupţia pe care a făcut-o sistemul paralel când a încheiat protocoale, despre această corupţie vorbim? Că dacă vorbim despre corupţia asta, corupţia asta-i foarte gravă (...). Adică despre care corupţie vorbim noi, corupţia inventată, despre dosare fabricate? Despre care corupţie vorbim?”.

Sursa: News.ro