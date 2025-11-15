Raluca Turcan: Nu exclud un blat PSD-AUR la Capitală. Câștigarea de către suveraniști ar fi un fiasco politic

Raluca Turcan susține că nu exclude un blat între PSD și AUR la Primăria Capitalei. Deputatul PNL este de părere că AUR ar putea să nu își susțină propriul candidat, pe Anca Alexandescu, pentru a-l sprijini pe candidatul social democrat, Daniel Băluță.

La candidatul PSD mă îngrijorează un pic alt lucru. Sper ca cei de la AUR să n-aibă o datorie de plătit. Pentru că au fost, la un moment dat, sprijiniţi de Marcel Ciolacu, care a şi recunoscut public. Şi să nu-şi susţină, de fapt, cei de la AUR propriul candidat. Ar fi păcat să avem un blat”, a spus Raluca Turcan, în emisiunea Insider politic, potrivit News.ro.

Întrebată dacă se așteaptă la un blat între PSD și AUR la alegerile din 7 decembrie, Raluca Turcan a răspuns: „Nu-l exclud, nu-l exclud”.

Declarația deputatului PNL vine în contextul în care Alfred Simonis a recunoscut, într-un videoclip realizat după alegerile prezidențiale anulate din noiembrie 2024, că PSD a „dat voturi” pentru George Simion în primul tur al alegerilor prezidențiale. Scopul ar fi fost ca finala prezidențială să fie între Marcel Ciolacu și George Simion, astfel încât fostul președinte PSD să fie ales șef al statului.

Turcan: Câștigarea de către suveraniști ar fi un fiasco politic

Deputatul PNL susține că o victorie a candidatului suveranist la Capitală ar fi „un fiasco politic, instituțional și moral teribil”, în condițiile în care primarul general este al doilea cel mai votat om din țară după președinte.

”Câştigarea alegerilor din Bucureşti de către suveranişti ar fi un fiasco politic, instituţional şi moral teribil. De ce spun lucrul acesta? Pentru că, în primul rând, primarul Bucureştiului este al doilea cel mai votat om şi ar fi un semnal negativ extrem de puternic, care după aceea ar putea să se ducă în întreaga societate că, totuşi, acest discurs de ură, de învrăjbire, de negare a tot ceea ce funcţionează în stat poate să producă rezultate. Instituţional ar fi un fiasco pentru că s-a demonstrat în alte ţări, mai experimentate democratic”, susține aceasta.

De asemenea, Raluca Turca este de părere că partidele aflate la guvernare ar fi trebuit să vină cu un candidat comun, astfel încât voturile să nu fie „canibalizate”.

„Dacă exista cea mai mică şansă să avem un candidat comun, ar fi fost varianta ideală în coaliţia de guvernare. Să nu se canibalizeze cele trei partide care formează o coaliţie care guvernează tot ce se întâmplă în ţară. Pentru că evident în campanile electorale - şi nu e neapărat nevoie să avem campanii electorale pentru că avem oricum şi în afara lor - discursurile nu devin mai pătimaşe, mai agresive şi uzează foarte mult atmosfera dintr-o coaliţie care are provocarea rezolvării problemelor. Nu s-a putut lucrul acesta. Cu cât se sparg mai mult voturile, cu atât cresc şansele să existe un vot mai mare pentru extremişti. Sper să nu se ajungă acolo”, a mai spus Raluca Turcan.

