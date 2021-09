Rareș Bogdan: PNL întinde o mână către USR PLUS pentru refacerea coaliției. Sunt convins că își vor nuanța poziția

PNL întinde o mână către USR PLUS pentru refacerea coaliției de guvernare, declară prim-vicepreședintele liberal Rareș Bogdan. „Prima noastră opțiune a rămas, rămâne și va rămâne indiscutabil refacerea coaliției cu USR PLUS, pentru a continua ceea ce am început și din păcate s-a gripat puțin în ultima perioadă", spune liberalul, adăugând că discuțiile vor fi reluate după Congresul de sâmbătă al celor din USR PLUS. „Sunt absolut convins că își vor nuanța puțin poziția sau cel puțin se vor așeza la masă”, a adăugat Bogdan.

„Întindem o mână, fără să exagerăm, către colegii din USR PLUS, dar n-o să venim acum zi de zi să le solicităm asta, pentru că înțelegem că sunt într-o retorică internă de campanie, vom discuta cu domniile lor după data de duminică, atunci când se încheie votul și la USR PLUS, cu noul președinte ales, fie că e domnul Barna, fie că e domnul Cioloș, dar și cu întreaga echipă de acolo și prima noastră opțiune a rămas, rămâne și va rămâne indiscutabil refacerea coaliției cu USR PLUS, pentru a continua ceea ce am început și din păcate s-a gripat puțin în ultima perioadă", a declarat Rareș Bogdan, la RFI, potrivit Mediafax.

La precizarea jurnalistului că atât Dan Barna, cât și Dacian Cioloș au declarat răspicat că USR PLUS nu revine în coaliția cu PNL, atâta vreme cât Florin Cîțu e premier, liberalul a răspuns: „Haideți să discutăm cu domniile lor după data de luni, adică exact peste o săptămână și sunt absolut convins că își vor nuanța puțin poziția sau cel puțin se vor așeza la masă, sunt convins că nu vor refuza să stăm la o masă, pentru a relua dialogul și pentru a găsi formula optimă pentru revenirea la guvernare. Noi mai ales acum după ce premierul Cîțu a fost ales președinte al PNL, vă dați seama, deci a fost încărcat și cu forța președintelui de partid, cu forța PNL, nu avem nici un motiv să renunțăm la domnia sa (...). La noi, situația este clară în ceea ce-l privește pe domnul Cîțu, nu dăm nici un pas înapoi. Cred că va trebui să discutăm extrem de serios pe un calendar de reforme, pe un calendar de proiecte".

Rareș Bogdan susține că PNL nu se va alia cu PSD: „Noi nu vom face vreo alianță cu PSD, lucrurile să fie extrem de clare".

Întrebat despre afirmația lui Florin Cîțu că va căuta sprijin în Parlament pentru susținerea Guvernului și că va discuta cu toată lumea din Legislativ, Rareș Bogdan a spus: „Nu discutăm deloc, nu vrem nici un fel de colaborare, respingem după model germanic (...), respingem categoric orice fel de aliere, chiar și într-un scop politicianist, mărunt, de tip moțiune de cenzură sau trecerea unei legi, cu cei de la AUR”.

