Răsturnare de situație în scandalul de la Sectorul 1. Clotilde Armand: Cei care umblă cu sacii de vot sunt un membru PPU și un șofer

Clotilde Armand a declarat, joi, că persoanele acuzate de PSD a fi scos saci de voturi din camera securizată de la Sectorul 1 nu sunt membri USR, așa cum s-a susținut de către liderii PSD, ci un membru al PPU, partidul lui Cristian Popescu Piedone, și un șofer de la DGASPC, din subordinea lui Dan Tudorache. PSD cere anularea votului de la Sectorul 1 sub acuzația că cei de la USR au manevrat sacii cu voturi, aceasta fiind, în opinia social-democraților, o dovadă de fraudă.

„Tipul care se plimbă cu sacii în înregistrările date de A3 este Dan Burcea, șoferul DGASPC - instituție aflată în subordinea fostului primar bolșevic”, a scris Clotilde Armand pe pagina sa de Facebook.

Aceasta a explicat și cine este cealaltă persoană prezentată de cei de la PSD drept membru USR, că de fapt este de la partidul lui Piedone: ”Persoana care urcă un sac de procese verbale pe dulap prezentat în înregistrările de la A3 drept userist este Gâlcă Mihai Florentin, reprezentantul în BES 1 al PPU (s-l), partidul lui Piedone fondat de Dan Voiculescu”.

Primarul ales al Sectorului 1 mai explică și acea cameră securizată în care se aflau sacii cu voturi a fost desigilată la cererea președintelui Biroului Electoral de Sector, Nicolae Sprîncu, în prezența acestuia, iar cei care au manevrat sacii de vot sunt exact reprezentanți ai partidelor rivale USR-PLUS:

”Poate vreți să auziți adevărul și ce căutau colegii mei în sala BES 1:

- în imaginile prezentate publicului la A3 apare și președintele BES1, procurorul Sprîncu Nicolae;

- Președintele BES 1 a decis să fie numărate semnăturile votanților de pe listele electorale permanente, complementare și suplimentare, pentru a vedea dacă numărul acestora corespunde cu numărul semnăturilor votanților scris în Procesul Electoral;

- Președintele BES 1 ne-a invitat conform legii să mergem cu el, în calitate de candidați - observatori, pentru a ne convinge că procesul este transparent și nu se produc fraude prin manipularea sacilor;

- BES 1 era plin la acea oră. Vorbim despre ziua de luni 28 septembrie 2020, puțin după ora 24. În acea seară BES 1 s-a închis la ora 02:00 noaptea, noi plecând odată cu membri BES 1 din clădire;

- cel care caută și mânuiește acel sac este personal tehnic al BES 1. Acesta era pus de procuror să caute sacii unei secții de vot un anume Dan - șoferul lui Daniel Tudorache, angajat DGASPC Sector 1 pe timpul desfășurării activității BES1, având calitatea de personal tehnic al BES1”

”Toată această manipulare ordinară orchestrată de PSD prin A3 este pentru intimidarea procurorului, președintele BES 1, care astăzi are de luat o decizie la sesizarea PSD de anulare a scrutinului (asta dacă ați urmărit declarația lui Marcel Ciolacu, în care spune că procurorul este și el implicat). Nu noi suntem vizați de acest măcel mediatic, procurorul, președinte BES 1 este cel vizat”, mai spune Clotilde Armand.

Dan Tudorache: „Am privit din ușă”

Dan Tudorache a explicat, la sediul PSD, că el a privit din ușă renumărarea desfășurată în sala securizată dar susține că nu are nicio legătură cu imaginile difuzate de anumite canale media și pe care PSD își bazează acuzațiile de fraudă. Tudorache recunoaște însă că la renumărare au fost prezenți, conform legii, reprezentanți ai tuturor partidelor.

„Eu am vrut să intru în sală la renumărare, dar nu am avut voie. Am privit din ușă. Orice candidat, trebuie să privească în sală de la ușă. Cei care au intrat în acea cameră sunt 3 membri USR plus procurorul, am înțeles și un reprezentat tehnic al BES. De ce au intrat, de ce au scos acel sac din acea încăpere? Deci dacă au scos acel sac și l-au reintrodus, nu știu după cât timp. Azi dimineață la ora 8 mi-a ridicat hardul de la toată clădirea prin ordonanța procurorului. Clădirea era monitorizată. Au fost filmate de pe monitoare (n.r. imaginile apărute în presă). Le-am văzut în direct la o televiziune. Nu s-au alterat acele imagini. Nu știu cine le-a filmat de pe monitoare. La renumărare participă președintele secție de votare și reprezentanții secției respective de la fiecare partid. Acolo s-a făcut renumărarea. Acolo se făceau toate renumărările. (Întrebare: În aceeași sala era și un reprezentant PPUSL, ce căuta acolo?) Da, erau în aceeași sală și 3 reprezentanți de la USR. Procurorul să răspundă. Punct”, a spus Tudorache.

