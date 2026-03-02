Live TV

Războiul din Orientul Mijlociu provoacă scântei în Coaliție. PNL acuză PSD că discută ruperea Coaliției în momente critice

Data publicării:
sigla pnl
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Partidul Național Liberal îi acuză pe social-democrați că s-au reunit în ședință pentru a discuta posibila rupere a Coaliției de guvernare, în timp ce Executivul caută soluții pentru repatrierea românilor din zonele de conflict. „Să demonstreze maturitate”, mai transmit liberalii.

„Cetățenii români sunt îngrijorați în aceste zile și cu privire la situația internațională și la impactul economic al unui conflict prelungit în Orientul Mijlociu. În același timp, Guvernul României face eforturi susținute pentru a gestiona această situație dificilă, asigurându-se că românii sunt protejați, iar economia țării face față acestor șocuri externe.

Nu considerăm potrivit ca, în timp ce primul-ministru, viceprim-miniștrii și o serie de miniștri s-au reunit la Palatul Victoria pentru a găsi soluții de repatriere, în siguranță, a cetățenilor noștri aflați în zonele de conflict, PSD să se reunească în ședință pentru a pune la îndoială Guvernul actual și pentru a lua în discuție posibila rupere a Coaliției”, a transmis PNL, luni, printr-un comunicat de presă. 

Mesajul liberalilor vine la scurt timp după încheierea ședinței PSD, în cadrul căreia liderii partidului au votat în unanimitate extinderea mandatului pentru a consulta membrii din teritoriu cu privire la rămânerea PSD la guvernare. Concret, aceștia urmează să fie întrebați dacă sunt de acord cu rămânerea la guvernare și, dacă da, în ce condiții. 

Liberalii le cer social-democraților „să renunțe la poziționările politice care pun la încercare stabilitatea guvernării și a Coaliției”.

„Clasa politică, și mai ales partidele de guvernare, trebuie să demonstreze maturitate, responsabilitate și solidaritate față de interesele majore ale României.

Partidele Coaliției trebuie să înțeleagă preocupările oamenilor și să își ajusteze prioritățile pentru a răspunde în mod corespunzător acestor preocupări.

Este momentul unei abordări realiste în Coaliție, axate pe colaborare și consens, care să depășească diferențele punctuale de viziune și să transmită românilor un mesaj unitar de seriozitate și încredere”, se mai arată în comunicatul PNL. 

Tot luni, liderii Coaliției de guvernare urmează să aibă o nouă ședință, de la ora 13:00, pentru a continua discuțiile privind bugetul de stat pentru anul 2026. 

Citește și: Conducerea PSD, în ședință înaintea negocierilor pentru bugetul din 2026. Liderii au promis consultări privind ieșirea de la guvernare

Editor : A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-1079236515
1
Trump: Vom continua cu „forță maximă” până la îndeplinirea misiunii. SUA au lovit peste...
Explozii în Teheran
2
SUA și Israel au atacat Iranul. Primul bilanț al victimelor indică sute de morți...
zgybh zdrgbh DG
3
Ripostă iraniană asupra bazelor militare ale SUA din Orientul Mijlociu. Explozii în...
A,Smartphone,Displaying,Iran's,Supreme,Leader,,Ayatollah,Ali,Khamenei,,With
4
Ayatollahul Ali Khamenei este mort. Iranul a confirmat oficial decesul liderului său...
racheta balsitica lansata
5
Rachete iraniene, lansate în direcția Europei. Două proiectile ar fi fost trimise spre...
Speriați de ucraineni, rușii au luat decizia!
Digi Sport
Speriați de ucraineni, rușii au luat decizia!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
sigla psd
Conducerea PSD, în ședință înaintea negocierilor pentru bugetul din 2026. Liderii au promis consultări privind ieșirea de la guvernare
barbat la pacanele
„Am pierdut două apartamente”. Tot mai multe orașe din România declară război păcănelelor. Ce spun dependenții de jocuri de noroc
oana gheorghiu
Oana Gheorghiu anunță concurs pentru Consiliul de Administrație al unei companii de stat. Cine poate să-și depună CV-ul
roxana rizoiu
Fritz o apără pe Roxana Rizoiu, propunerea USR pentru funcţia de Avocat al Poporului, de atacurile PSD: „Nu ascultă comenzi politice”
viorel salvador caragea (1)
Un deputat PNL critică numirea lui Viorel Salvador Caragea la Uzina Sadu: „O decizie profund inadecvată”
Recomandările redacţiei
profimedia-1079236515
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 3. Israelul și Iranul se...
avion f-15 in kuwait
Mai multe avioane americane de luptă s-au prăbușit în Kuweit. Iran...
zboruri dubai
Secretar de stat în Ministerul Educaţiei, despre starea elevilor din...
Marius Lazurca
Mesajul consilierului pentru securitate națională al președintelui...
Ultimele știri
Român blocat în Dubai: Cei 28 de elevi din Focșani sunt „în regulă” și „se bucură de vacanță așa cum pot”
Alfred Simonis anunță comasarea primelor două comune din Timiș, Fibiș și Mașloc, ambele conduse de primari PNL
Şedinţă la Guvern privind situaţia din Orientul Mijlociu. „În această seară, vor ajunge la București cetățeni români din Israel”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii atrag bani și oportunități uriașe în martie 2026. Începe cea mai norocoasă perioadă pentru ele
Cancan
Cât va dura războiul Iran - SUA, de fapt. Donald Trump a făcut anunțul momentului
Fanatik.ro
Gigi Becali a făcut în direct primul transfer la FCSB. Exclusiv
editiadedimineata.ro
2025, cel mai sângeros an pentru presă: număr record de jurnaliști uciși
Fanatik.ro
Gigi Becali și FCSB, în play-out! „Vina mea e că am cheltuit două milioane cu Politic și Alibec. Ai mei s-au...
Adevărul
Strâmtoarea Ormuz, butoiul cu pulbere care poate declanșa un şoc energetic de tipul anilor ’70: „Ne putem...
Playtech
Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak, e de nerecunoscut. A trecut prin momente cumplite, cu ce se...
Digi FM
Ce a pățit o femeie după ce a trecut printr-un AVC: "Acum sunt tratată ca o imigrantă. Situația îmi frânge...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Dorit de Gigi Becali la FCSB, Mirel Rădoi n-a stat deloc pe gânduri
Pro FM
Avea 18 ani când a născut, azi își serbează fiul celebru. Mama lui Justin Bieber, când el a împlinit 32 de...
Film Now
Cillian Murphy și soția sa, decizie inedită după ani trăiți departe de lumina reflectoarelor. Fanii spun că e...
Adevarul
Român blocat în Abu Dhabi: „Suntem pe cont propriu, indiferent ce s-ar spune”
Newsweek
Ministrul muncii: Pensiile cresc cu sume între 160 lei și 1.200 lei. Ce bani iei în funcție de pensia actuală?
Digi FM
Unde locuiește această femeie după ce a renunțat la apartamentul ei scump. Face economie și muncește mai puțin
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Gaura gravitaţională" de sub Antarctica oferă o privire rară asupra interiorului profund al Terrei.Cum este...
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Filmul aflat în fruntea box office-ului nord-american. Top 10 pelicule cu cele mai mari încasări în weekend
UTV
Tom Holland şi Zendaya s-au căsătorit în secret. Anunţul a fost făcut pe covorul roşu de la SAG Awards