Războiul din Orientul Mijlociu provoacă scântei în Coaliție. PNL acuză PSD că discută ruperea Coaliției în momente critice

Partidul Național Liberal îi acuză pe social-democrați că s-au reunit în ședință pentru a discuta posibila rupere a Coaliției de guvernare, în timp ce Executivul caută soluții pentru repatrierea românilor din zonele de conflict. „Să demonstreze maturitate”, mai transmit liberalii.

„Cetățenii români sunt îngrijorați în aceste zile și cu privire la situația internațională și la impactul economic al unui conflict prelungit în Orientul Mijlociu. În același timp, Guvernul României face eforturi susținute pentru a gestiona această situație dificilă, asigurându-se că românii sunt protejați, iar economia țării face față acestor șocuri externe.

Nu considerăm potrivit ca, în timp ce primul-ministru, viceprim-miniștrii și o serie de miniștri s-au reunit la Palatul Victoria pentru a găsi soluții de repatriere, în siguranță, a cetățenilor noștri aflați în zonele de conflict, PSD să se reunească în ședință pentru a pune la îndoială Guvernul actual și pentru a lua în discuție posibila rupere a Coaliției”, a transmis PNL, luni, printr-un comunicat de presă.

Mesajul liberalilor vine la scurt timp după încheierea ședinței PSD, în cadrul căreia liderii partidului au votat în unanimitate extinderea mandatului pentru a consulta membrii din teritoriu cu privire la rămânerea PSD la guvernare. Concret, aceștia urmează să fie întrebați dacă sunt de acord cu rămânerea la guvernare și, dacă da, în ce condiții.

Liberalii le cer social-democraților „să renunțe la poziționările politice care pun la încercare stabilitatea guvernării și a Coaliției”.

„Clasa politică, și mai ales partidele de guvernare, trebuie să demonstreze maturitate, responsabilitate și solidaritate față de interesele majore ale României.

Partidele Coaliției trebuie să înțeleagă preocupările oamenilor și să își ajusteze prioritățile pentru a răspunde în mod corespunzător acestor preocupări.

Este momentul unei abordări realiste în Coaliție, axate pe colaborare și consens, care să depășească diferențele punctuale de viziune și să transmită românilor un mesaj unitar de seriozitate și încredere”, se mai arată în comunicatul PNL.

Tot luni, liderii Coaliției de guvernare urmează să aibă o nouă ședință, de la ora 13:00, pentru a continua discuțiile privind bugetul de stat pentru anul 2026.

Citește și: Conducerea PSD, în ședință înaintea negocierilor pentru bugetul din 2026. Liderii au promis consultări privind ieșirea de la guvernare

Editor : A.G.