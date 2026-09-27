Reacția lui Bogdan Ivan în scandalul ambasadoarei SUA la Atena: „Halucinații”

Fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, a reacţionat la informaţii difuzate de Wall Street Journal, conform cărora ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, ar fi sugerat că SUA ar fi fost implicate în demiterea guvernului Bolojan şi la faptul că în spaţiul public acestea au fost corelate cu întâlnirea pe care el a avut-o cu diplomatul american, care a promovat constant Coridorul Vertical de Gaze. El susţine că românii vor plăti cu 40% mai mult pentru gaz în perioada următoare, că depozitele de gaz sunt sub 80% ca nivel de umplere şi acuză că „hoardelor de USR-işti bolşevici nu le lipseşte tupeul de a arunca cu mizerie în cei care au încercat să facă din România cea mai puternică ţară în materie de energie din regiune”.

„Disperaţi că pierd puterea, halucinează! Sunt disperaţi când văd că guvernul desemnat USR/PNL nu are nicio şansă să treacă. Sunt disperaţi când văd că idolul lor, Bolojan, este din ce în ce mai „imperfect”. Disperaţi că PSD nu acceptă şantajul lor atacă cu disperare şi minciuni. Sunt disperaţi şi încearcă în mod jenant şi periculos să mute atenţia de la eşecul lor, la o teorie a conspiraţiei care nu numai că nu stă în picioare, dar felul cum este fabricată trădează incompetenţa lor. De sus până jos. Sunt atât de disperaţi încât mi-au făcut o plângere penală pentru trădare! Intimidează, hărţuiesc şi mint o ţară întreagă. Atâta pot, atâta ştiu. Dar, indiferent de mizeriile pe care le fac împotriva mea, eu nu voi ceda! Dimpotrivă! Voi merge până la capăt şi voi demonta public, punct cu punct, dezinformările şi minciunile lor!”, a scris Ivan pe Facebook.

SUA, furnizorul nr. 1

El explică faptul că SUA este furnizorul nr. 2 de gaz la nivelul UE, cu volume de 75,6 mld. m³ în 2025.

„Numai Norvegia furnizează mai mult gaz în UE decât SUA şi asta prin conducte, nu pe mare. Volumele de gaz rusesc folosite în UE nu sunt zero, sunt încă 36 de mld. metri cubi. Ce înseamnă asta? Înseamnă că LNG-ul american scoate UE din dependenţa istorică faţă de Rusia! Le sugerez comisarilor bolşevici din USR să formuleze plângeri penale de trădare împotriva tuturor companiilor care au îndrăznit să importe LNG din SUA!”, relatează fostul ministru al Energiei.

El susţine că premierul demis Ili Bolojan şi premierul desemnat Siegfried Mureşan nu vor ca românii să ştie că în România, preţul angro la gaz a sărit la 405 lei/MWh, cu 30% peste plafonul final la consumatorul casnic (310 lei/MWh). „Că românii vor plăti pentru gaz cu 40% mai mult în perioada următoare este aproape un verdict. Indiferent de plafonare, cineva trebuie să plătească factura. Tot noi! Ei nu vor ca tu să ştii asta şi atunci detonează tot felul de pocnitori, cum ar fi că LNG-ul american este scump. Pe bune? Este o minciună!”, notează Bogdan Ivan.

El susţine că europenii plătesc acum pentru gaz 71,89 €/MWh, în timp ce pe piaţă sunt contracte pe termen lung, cu LNG american în Europa, la 27 €/MWh, cu toate costurile şi taxele incluse.

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„Mai puţin de jumătate cât plăteşte Bolojan pe gaz acum. Să fie foarte clar. Nu vă lăsaţi minţiţi şi manipulaţi. LNG-ul din SUA vine la un preţ competitiv. Sigur, există alternativa gazului rusesc, doar că pe acela nu îl plăteşti doar cu bani, ci şi cu sânge. Depozitele de gaz ale României sunt acum la sub 80%! În septembrie 2024 erau deja pline, iar acum un an erau la peste 91%! Să fie cât se poate de simplu. Aceşti incompetenţi nu au reuşit să umple depozitele de gaz, ceea ce evident că va avea inclusiv un impact pe preţ şi economie. De ce nu vorbesc unii "comentaci" despre asta şi sunt preocupaţi să ţeasă conspiraţii cu înţelegeri ascunse între noi şi SUA? Gândiţi-vă puţin. Este o diversiune sinistră menită să protejeze incompetenţa echipei de guvernare Bolojan. Ştiu că suntem peste media europeană şi că nu vorbim exclusiv despre o problemă domestică, dar chiar şi aşa, poate LNG-ul american ar fi prins bine acum? Nu?”, mai afirmă Ivan.

În ceea ce priveşte Coridorul Vertical, spune că este un proiect care a împlinit deja 10 ani şi întreabă retoric de ce România nu este încă un jucător în acest sistem.

"România a pierdut miliarde pentru că ei nu au făcut nimic, dar hoardelor de USR-işti bolşevici nu le lipseşte tupeul de a arunca cu mizerie în cei care au încercat să facă din România cea mai puternică ţară în materie de energie din regiune. România a pierdut sute de milioane de euro anual din lipsă de decizie! Sume enorme din potenţiale tarife de tranzit pe Coridorul Vertical, dar să nu uităm cum ne-au ocolit şi alte proiecte regionale. TurkStream este unul dintre ele. Remember? Şi acolo era o ţeapă? Inclusiv atacurile de acum, de această dată împotriva mea, trădează o gândire meschină. Cu asta, interesul strategic al României este tot timpul măcinat de unii care se dau experţi (utili), dar în spatele cărora sunt alte interese.

Numai din tarifare pe potenţialele volume din Coridorul Vertical, doar Transgaz (companie majoritar de stat) ar avea profituri suplimentare de 250 de milioane euro pe an. Aici vorbim numai de tranzit, dar dacă adăugăm factorul de multiplicare, efectele cresc exponenţial. Este o mare prostie să fii împotriva acestui proiect, ca principiu. Să-l duci în zona aceasta politică nu este numai o prostie, este o viclenie. Se va vedea în timp", mai spune fostul ministru al Energiei.

Bogdan Ivan subliniază că LNG-ul american nu înlocuieşte resursele din Neptun Deep, dar poate face ca preţul final în România să fie mai mic.

„Avem gaze din Neptun Deep (şi aşa întârziate cu 11 ani minim) şi nu ne trebuie gaz din alte surse! O spun nişte ideologi cu şcoala făcută la seral, care sunt trompetele ruseşti de la noi. Ce exemplu de prostie structurală şi strategică, pentru toţi cei care îl circulă! Vă anunţ că există România şi după 2035-2040. Estimările pentru această ţară a viitorului ne arată că după ce nu vom mai avea volume de gaz din Marea Neagră, ne întoarcem pe deficit major de gaz, pentru că ce să vezi, consumul este proiectat să crească. Centrala de la Mintia are nevoie de gaz. Iernut la fel. Industria mare consumă. (...) Doar Mintia şi AzoMureş acoperă 4 miliarde de metri cubi/an, adică tot ce produce Romgaz din Neptun Deep”, susţine fostul ministru Social Democrat.

Ivan afirmă că aceste volume ar putea fi obţinute prin participarea României la Coridorul Vertical şi încheierea unor relaţii comerciale pe termen lung care să ne asigure accesul la LNG american.

„Acesta este adevărul. Restul sunt poveşti”

„Recapitulez şi subliniez. Indiferent de cantitatea de lături şi mizerii pe care le aruncaţi în mine, indiferent de tentativa jenantă de a crea o diversiune publică care să vă acopere incompetenţa, indiferent de plângerile penale mincinoase şi calomnioase pe care le faceţi, guvernul Mureşan va fi respins în Parlament pentru că nu a convins că poate face ceva bun pentru România şi pentru români. Va fi respins pentru că este arogant, va fi respins pentru că nu are viziune. Nu mai încercaţi să exportaţi acest eşec în alte state. Problema este la voi, eşecul vă aparţine!”, conchide Bogdan Ivan.

„În martie, la o cină organizată la Atena la care au participat oficiali greci şi americani, Kimberly Guilfoyle a intrat într-o dispută cu ministrul energiei din Grecia, Stavros Papastavrou, în faţa celorlalţi invitaţi. Referindu-se la prăbuşirea iminentă a guvernului român, Guilfoyle le-a spus celor prezenţi: „Putem face asta oricărei ţări dorim. Putem face asta şi aici”, potrivit unei persoane care a participat la cină şi altor persoane cărora li s-a povestit despre acest incident. Discuţia s-a înfierbântat, Papastavrou replicând că SUA nu pot înlocui guvernul Greciei, care a fost ales de popor. Avocatul lui Guilfoyle a contestat descrierea acestui schimb de replici, a scris Wall Street Journal.

După apariţia articolului, informaţiile au fost corelate cu imagini publicate în luna aprilie despre o întâlnire care ar fi avut loc în luna martie şi la care au participat preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, şi ministrul de atunci al Energiei, Bogdan Ivan, alături de ambasadoare.

Editor : Sebastian Eduard