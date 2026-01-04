Reacția ministrului român de Externe la capturarea liderului Venezuelei. Ce spune Oana Țoiu despre decizia SUA de a-l judeca pe Maduro

Decizia autorităților americane de a-l aduce pe Nicolas Maduro în faţa justiţiei poate opri creşterea flagelului traficului de droguri, poate reda venezuelenilor şansa la un viitor bun în prosperitate, dar este şi o decizie care ne aduce la masa discuţiilor diplomatice pentru a reafirma şi a proteja regulile internaţionale, a declarat, sâmbătă, ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu.

Şeful diplomaţiei române a precizat că a discutat împreună cu partenerii din Uniunea Europeană despre situaţia din Venezuela.

„Suntem în strânsă coordonare cu partenerii din Uniunea Europeană pe situaţia din Venezuela şi am discutat astăzi alinierea pentru o declaraţie comună în pregătirea consiliului de securitate ONU. (...) Ne interesează în mod deosebit ce se întâmplă în Venezuela, ţară unde trăieşte o mică, dar relevantă, comunitate cu rădăcini româneşti. Prima prioritate este siguranţa cetăţenilor români din această ţară. Misiunile diplomatice şi consulare ale României din spaţiul Americii Latine sunt pregătite să acorde asistenţă în caz de nevoie alături de misiunea permanentă a UE”, a scris pe Facebook Oana Ţoiu.

Aceasta a precizat că a fost demarat un proces de informare reciprocă şi asistenţă consulară între ţările membre UE.

„Ne pronunţăm pentru reţinere şi responsabilitate din partea autorităţilor şi susţinem iniţierea în cel mai scurt timp posibil de demersuri pentru revenirea la democraţie, un deziderat constant exprimat de cetăţenii venezueleni. Lidera opoziţiei venezuelene şi recenta laureată a premiului Nobel pentru pace, Maria Corina Machado, a fost forţată de regimul Maduro să trăiască în clandestinitate pentru că acestui dictator i-a fost teamă de democraţie, de voinţa venezuelenilor, însa regimurile brutale nu pot continua la nesfârşit.Împărtăşim pe deplin prioritatea combaterii traficului de droguri şi a criminalităţii organizate, care reprezintă o ameninţare semnificativă la securitatea noastră comună”, a adăugat ministrul Afacerilor Externe.

Oana Ţoiu a amintit că Uniunea Europeană a instituit, şi cu participarea României, „regimuri succesive de sancţiuni la adresa regimului nedemocratic de la Caracas, inclusiv după desfăşurarea profund viciată a alegerilor prezidenţiale din iulie 2024” şi că UE şi România nu l-au recunoscut pe Nicolas Maduro drept preşedinte legitim al Venezuelei.

SUA au efectuat atacuri la scară largă asupra Venezuelei, încununate de succes, iar liderul acestei ţări, Nicolas Maduro, şi soţia sa, Cilia Flores, au fost capturaţi şi scoşi din ţară pe calea aerului, a declarat sâmbătă preşedintele american Donald Trump.

El a precizat că Statele Unite „vor conduce Venezuela” până când va putea avea loc o „tranziţie corespunzătoare şi sigură” în această ţară.