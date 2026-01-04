Președintele venezuelean înlăturat, Nicolas Maduro, a ajuns sâmbătă la New York, după ce a fost capturat de forțele americane. A fost dus la biroul Administrației de Control al Drogurilor din Manhattan și ulterior la Centrul Metropolitan de Detenție din Brooklyn. Imaginile filmate de televiziunile americane l-au arătat pe liderul venezuelean coborând dintr-un avion sub escortă, la o bază a Gărzii Naționale.

Acțiunea capturării președintelui Venezuelei a fost gândită la secundă. O operațiune care nu s-a mai văzut de la Al Doilea Război Mondial încoace, spune președintele american Donald Trump. În doar două ore și 28 de minute, Nicolas Maduro a fost încătușat și scos din țară. Din Caracas, au fost duși pe o navă amfibie de asalt, care i-a transportat până la baza americană Guantanamo din Cuba. Abia de aici, au fost îmbarcați într-un avion care l-a adus la New York

După aterizare, mai mulți agenți FBI au urcat cu diverse echipamente la bord, apoi l-au debarcat pe Maduro. De acolo a fost dus în Manhattan cu elicopterul.

Liderul venezuelean capturat a fost văzut purtând haine gri, în cătuşe, în timp ce era escortat de mai mult de o duzină de agenţi federali îmbrăcaţi în negru, potrivit imaginilor difuzate de WCBS.

Urmează să fie prezentat zilele următoare în fața unui judecător pentru a răspunde acuzațiilor care includ „conspirație narco-teroristă” și deținere de mitraliere.

Rodriguez acuză o „răpire”

Vicepreşedinta Venezuelei Delcy Rodriguez a cerut sâmbătă „eliberarea imediată” a preşedintelui Nicolas Maduro şi a soţiei sale, Cilia Flores, care au fost capturaţi în timpul nopţii în cadrul unei operaţiuni militare americane şi au fost aduşi în Statele Unite pentru a fi judecaţi, relatează CNN.

Rodriguez a formulat această cerere la câteva ore după capturarea lui Maduro şi Flores, care a avut loc în timpul unei operaţiuni americane în Caracas şi în alte părţi ale ţării sud-americane.

„Solicităm eliberarea imediată a preşedintelui Nicolas Maduro şi a soţiei sale, Cilia Flores”, a declarat Rodriguez sâmbătă după-amiază, în cadrul unei şedinţe a Consiliului Naţional de Apărare, transmisă de postul de televiziune de stat VTV. Ea l-a numit pe Maduro „singurul preşedinte al Venezuelei”.

Alături de alţi înalţi oficiali, Rodriguez a descris capturarea lui Maduro şi Flores ca fiind o „răpire”, a afirmat că au fost comise încălcări ale dreptului internaţional şi a acuzat forţele americane că au „atacat cu sălbăticie” integritatea teritorială a Venezuelei.

Vicepreşedinta a adăugat că guvernul venezuelean va emite un decret prin care va declara „starea de urgenţă externă”, pe care îl va supune validării Curţii Supreme a ţării. Ea a îndemnat publicul să se pregătească să „apere” ţara, fără a oferi detalii.

„Facem apel la apărarea vieţii. Niciun bărbat sau femeie din Venezuela nu ar trebui să rămână pasiv, deoarece extremiştii care au provocat această agresiune armată împotriva ţării noastre vor fi traşi la răspundere de istorie şi justiţie”, a spus Rodriguez. Ea a îndemnat alte guverne latino-americane să sprijine Venezuela.

„Facem apel la popoarele din patria noastră mare să rămână unite, deoarece ceea ce s-a făcut Venezuelei poate fi făcut oricui. Această utilizare brutală a forţei pentru a înfrânge voinţa poporului poate fi aplicată oricărei ţări”, a avertizat ea.

Declaraţiile lui Rodriguez au contrastat cu cele făcute cu puţin timp înainte de preşedintele american Donald Trump, care a declarat într-o conferinţă de presă în Florida că secretarul de stat Marco Rubio a vorbit cu vicepreşedinta şi că aceasta, potrivit lui Trump, şi-a exprimat disponibilitatea de a coopera într-o nouă etapă pentru ţară.

„Există o vicepreşedintă care a fost numită de Maduro; în acest moment, ea este vicepreşedinta. Îmi imaginez că preşedintele tocmai a preluat puterea. Ea a avut o conversaţie cu Marco. Ea a spus: «Vom face tot ce aveţi nevoie». Cred că a fost destul de politicoasă. Vom face acest lucru corect”, a spus Trump.

