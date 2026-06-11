Reacția PSD după ce Ilie Bolojan a anunțat că PNL nu susține Guvernul Tomac

Partidul Social Democrat (PSD) a lansat un atac la adresa premierului în exercițiu Ilie Bolojan, după ce acesta a anunțat că Partidul Național Liberal (PNL) a decis să nu susțină Guvernul Tomac. Într-o postare pe Facebook, PSD afirmă că Bolojan, premier demis, blochează România pentru că a pierdut puterea.

PSD mai afirmă că, dincolo de ambițiile unui singur om, românii au nevoie urgent de un Guvern care să scoată țara din haosul economic și social în care a lăsat țara Bolojan.

„Rămâne cum am stabilit: prim-ministrul demis Ilie Bolojan blochează toată România pentru că a pierdut puterea!”.

Cei care anul trecut cereau PSD „responsabilitate pro-europeană“, ca țara să nu ajungă pe mâna „extremiștilor“, nu mai sunt acum deloc preocupați nici să fie „responsabili“, nici „pe ale cui mâini va ajunge țara”, susține PSD în același comunicat.

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Totodată, PSD explică faptul că se poate guverna și fără PNL și că este chiar cazul ca acest partid să meargă în opoziție.

„Se poate și fără PNL! După 7 ani la putere, fără să câștige alegerile, este vremea să meargă în opoziție, lângă AUR. Să continui să minți ipocrit că ai acceptat funcția de prim-ministru pentru că nimeni nu se înghesuia este o încercare ridicolă de a rescrie realitatea.

Domnul Bolojan nu a făcut niciun act de sacrificiu ritualic. Nu este nimic eroic atunci când ești mânat doar de setea de putere. S-a sacrificat și se mai sacrifică încă puțin acum... inventând tot felul de motive pentru a se ține legat cu lanțurile de putere.

Poți pierde o funcție. Poți pierde o majoritate. Dar cel mai grav este ca setea de putere să îți întunece judecata și să ajungi toxic pentru români și România”, se arată în comunicat.

Editor : M.C