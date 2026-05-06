Recepţia de la Palatul Cotroceni de Ziua Europei, anulată. Explicația Administrației Prezidențiale

Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Recepţia care urma să aibă loc, sâmbătă, la Palatul Cotroceni, cu ocazia Zilei Europei a fost anulată.

„Vă informăm că Recepţia Oficială oferită cu prilejul Zilei Europei, sâmbătă, 9 mai 2026, ora 18:00, la Palatul Cotroceni, a fost anulată”, a anunţat, miercuri, Adminsitraţia Prezidenţială.

Instituţia precizează că „această decizie a fost luată în considerarea contextului politic actual şi a evoluţiilor recente, care impun concentrarea totală a eforturilor instituţionale către identificarea unor soluţii pentru gestionarea actualei situaţii”.

Guvernul Bolojan a fost demis prin moţiune de cenzură, votată, marţi, de 281 de parlamentari.

Urmează negocieri şi consultări pentru desemnarea unui premier care să strângă o majoritate.  

