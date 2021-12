Rectificarea bugetului Capitalei, respinsă. Nicușor Dan îi face iresponsabili pe cei din USR și avertizează că se pot pierde fonduri UE

Rectificarea bugetului Primăriei București a căzut la vot, luni, după ce consilierii USR au votat împotrivă, iar cei de la PSD nu au participat la ședință. Primarul Nicușor Dan îi acuză de iresponsabilitate și avertizează că ar exista riscul ca finanțarea europeană necesară pentru unele proiecte să fie întârziată sau chiar anulată.

„O modificare în finanțarea prin Ministerul Dezvoltării (care a făcut eforturi să strângă banii la sfârșit de an) necesita o rectificare minoră a bugetului Municipalității, care să fie votată de Consiliul General. PSD nu a participat la ședință, iar o parte din consilierii USR nu au votat rectificarea. Astfel, rectificarea nu a trecut la vot”, anunță Nicușor Dan, luni seara, într-o postare pe Facebook.

El spune că rectificarea era necesară pentru absorbția primei tranșe de 260 milioane de lei, bani europeni, pentru 100 de tramvaie, contract aflat în execuție. „Exista riscul ca finanțarea europeană să fie reziliată sau cel puțin întârziată 2-3 luni, cu complicații administrative pentru Minister și pentru Primărie. Primăria urma să plătească în plus penalități furnizorului pentru întârziere la plata facturilor emise”, arată Nicușor Dan.

„Pare” să fi fost găsită o soluție

Surse din Primarie au declarat pentru Digi24 că sunt mai multe probleme în legatură cu respingerea rectificării: o parte din Direcțiile din Primăria Municipiului București vor fi blocate, nemaiputând plăti facturi. De asemenea, unele direcții și structuri din subordinea Primăriei vor pierde bani pentru că nu mai pot actualiza veniturile cu ceea ce au încasat în lunile de la finalul acestui an. Neaprobarea rectificării bugetare va determina un șir de probleme care se pot solda în final chiar cu rezilierea contractului Primăriei Capitalei cu ASTRA Arad, compania care urmează să livreze 100 de noi tramvaie pentru București.

Edilul Nicușor Dan spune însă că pare să fi fost găsită o soluție alternativă la „votul nefericit” din Consiliul General. „Colegii din executiv au lucrat toată după-amiaza ca să găsească o soluție după votul nefericit de azi din Consiliul General (...) Pare că executivul din Primărie a găsit soluția alternativă, vom avea confirmarea mâine (marți - n.r.). Asta nu șterge iresponsabilitatea acțiunii de azi a consilierilor care au lipsit sau care nu au votat”, punctează Nicușor Dan, luni seara, în postarea de pe Facebook.

Ce spune USR

Rectificarea negativă anunţată de Nicuşor Dan este menită să scadă bugetul Capitalei în aşa fel încât să dea impresia că primarul general şi-a atins ţintele pe care le-a anunţat în prima jumătate a acestui an, afirmă USR. Uniunea Salvaţi România susţine că „suma totală pe care vrea să o taie” edilul este de 324 milioane de lei.

„Rectificarea negativă anunțată de Nicușor Dan este menită să scadă bugetul Capitalei în așa fel încât să dea impresia că primarul general și-a atins țintele pe care le-a anunțat în prima jumătate a acestui an. Suma totală pe care vrea să o taie este de 324 milioane de lei. Practic, primarul Nicuşor Dan vrea să reducă, cu 3 zile înainte de sfârşitul anului, bugetul destinat investiţiilor pe care nu le-a realizat”, a transmis, luni, USR, într-un comunicat.

USR mai semnala că, în actuala rectificare, primarul general „preia un obiectiv periculos, acela de a investi milioane în instalaţii de oxigen într-o înşiruire de containere improvizate, unde riscul de explozie este considerat foarte mare de către specialişti, iar confortul şi siguranţa pacienţilor nu va putea fi asigurată”.

Instalația de oxigen de la spitalul modular Pipera, un alt motiv de controversă între USR și Nicușor Dam

Într-adevăr, o altă controversă între consilierii USR și Nicușor Dan se referă la instalația de oxigen de la spitalul modular Pipera.

USR susține că în actuala rectificare propusă primarul general „preia un obiectiv periculos, acela de a investi milioane în instalaţii de oxigen într-o înşiruire de containere improvizate, unde riscul de explozie este considerat foarte mare de către specialişti, iar confortul şi siguranţa pacienţilor nu va putea fi asigurată. Este vorba de containerele amplasate de fostul primar general Gabriela Firea, cu spaţii improprii, unde instalaţia electrică nu este realizată la standarde de siguranţă, uşile sunt foarte înguste, cu praguri înalte. Practic, orice acces în aşa zisele saloane este imposibil atât cu un pat de spital sau chiar cu un cărucior cu rotile. În prezent, nu există niciun aviz ISU pentru această improvizaţie”, arăta USR.

Viceprimarul USR Horia Tomescu a spus că a pune o instalație de oxigen într-un spațiu neconform înseamnă a pune în pericol siguranța pacienților. „În afară de jurământul în fața Consiliului General al Municipiului București, eu am un jurământ de medic, care spune că trebuie să protejez pacientul ca pe propria mea familie”, a declarat Tomescu.

În cele din urmă, proiectul care viza alocarea a 12 milioane de lei pentru construirea unei instalaţii de oxigen la spitalul modular din Pipera a fost retras de pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului General al Municipiului Bucureşti (CGMB) de luni, după ce consilierii USR au criticat această iniţiativă propusă de primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan.

Nicușor Dan: Proiectul de la Pipera, o solicitare din partea Guvernului, „chiar a prim-ministrului”

„Nu vreau sa pun pe ordinea de zi un proiect respins de consilieri, vreau să avem o discuție și în funcție de poziția consilierilor generali, menținem sau retrag proiectul. E important, dacă nu există consens, să ne păstrăm posibilitatea ca până la sfârșitul anului să votăm un astfel de proiect”, a declarat primarul Capitalei.

Nicușor Dan precizase, la începutul şedinţei, că soluţia cea mai rapidă pentru a întâmpina valul cinci al pandemiei este aceea ca paturile de la spitalul modular Pipera să fie prevăzute cu instalaţie de oxigen, menţionând că realizarea acestui proiect este o solicitare a Guvernului, „chiar a prim-ministrului”.

„Urmează valul cinci, o să fie un necesar pentru paturi care să aibă instalaţie de oxigen şi soluţia cea mai rapidă este acest spital modular din Pipera. Am avut o discuţie cu proiectanţii (...). Este o solicitare expresă a Guvernului, chiar a prim-ministrului, ca în cel mai scurt timp să asigurăm paturile cu oxigen. Am mai avut această discuţie în urmă cu două sau trei luni, atunci am avut o discuţie a consilierilor generali cu echipa de proiectanţi a companiei municipale Trust de Clădiri Metropolitane, ei au spus că nu îşi asumă instalarea unei instalaţii de oxigen. Între timp, însă, Spitalul Militar Central, care are în subordine acel spital provizoriu ROL 2, a reuşit, pe o structură similară, să pună instalaţie de oxigen, au lucrat cu una din cele mai mari companii de furnizare a oxigenului medical LINDE şi cred că dacă ei au reuşit lucrul acesta cu o companie asupra căreia nu există nicio suspiciune că nu ar face lucrurile profesionist, trebui să încercăm şi noi să facem acest lucru, în perspectiva valului cinci”, argumenta Nicuşor Dan, conform Agerpres.

Editor : Luana Pavaluca