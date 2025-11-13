Live TV

Reforma în administraţie va avea un impact de 3,5-4,5 miliarde lei. 13.000 de posturi afectate la nivel local, afirmă Cseke Attila

cseke attila sustine o conferinta de presa
Cseke Attila. Foto: Inquam Photos / George Călin

Măsurile de reformă din administraţia locală şi centrală ar urma să aibă un impact de 3,5-4,5 miliarde de lei, a estimat, joi, ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.

Dintre acestea, măsurile de eficientizare din administraţia publică locală vor reprezenta 1,7 miliarde de lei, a precizat ministrul, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la Palatul Victoria, la finalul şedinţei de Guvern.

Potrivit acestuia, la nivelul administraţiei locale ar urma să fie reduse 13.000 de posturi ocupate, reprezentând 10% din total, informează Agerpres.

În anul 2026 se va aplica o măsură tranzitorie temporară, în baza căreia va fi posibilă fie reducerea numărului de posturi, fie diminuarea cheltuielilor de personal cu 10%.

În schimb, în anul 2027 va fi necesară inclusiv tăierea numărului de posturi.

„La nivelul autorităţilor locale sunt două modalităţi de reducere a cheltuielilor. O modalitate de reducere a posturilor, care porneşte de la 30%, aplicabilă tuturor autorităţilor locale. Dacă în cadrul celor 30% avem numai posturi vacante, înseamnă că nu trebuie desfiinţate posturile ocupate. (...) În aplicarea acestui procent de 30% am propus o frână de 20%, care înseamnă că, atunci când am mai mult de 20% posturi ocupate care ar fi afectate, să ne oprim la fiecare autoritate locală la 20%, să nu afectăm în mod major prin reducerea de 30%”, a explicat ministrul.

Cseke Attila a declarat că reducerea numărului de posturi ocupate nu va afecta autorităţile locale unde primarii au fost buni „gospodari”. Astfel, la nivelul a circa 700 de unităţi administrativ-teritoriale nu va fi necesară aplicarea acestui procent de reducere, având în vedere că există multe posturi vacante.

Ministrul a mai precizat că reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal ar urma să aibă loc şi în cazul autorităţilor publice centrale. Însă în aceste situaţii, ordonatorul principal de credite va putea aplica în mod diferenţiat reducerea la nivelul autorităţilor subordonate.

„Adică, dacă un minister are în subordine mai multe autorităţi în coordonare, în mod cert există situaţii în care, la unele instituţii în subordine, se impune o reducere mai semnificativă şi la altele poate o reducere mai puţin. Dar în ansamblu, pe ordonatorul principal de credite, trebuie să rezulte o reducere de cheltuieli de personal de 10%. Proiectul prevede şi faptul că în Legea bugetului de stat pe anul viitor aceşti ordonatori principali de credite pe administraţia publică centrală vor primi o alocare a cheltuielilor de personal cu 10% redusă. Excepţie în proiect, în această fază, fac creşele, învăţământul preuniversitar şi spitalele”, a precizat ministrul.

