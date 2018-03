Replică dură a eurodeputatei Ana Gomes: În sfârșit Viorica Dăncilă spune ceva!

Replică dură pentru premierul Viorica Dăncilă, venită chiar din partea unei foste colege din Parlamentul European. E vorba despre eurodeputata socialistă Ana Gomes, pe care Viorica Dăncilă a acuzat-o, după numeroase critici la adresa PSD, că are legături cu George Soros şi că propria ţară a vrut să-i ridice imunitatea. Într-un interviu acordat Digi24, Ana Gomes declară că Viorica Dăncilă este „premierul de paie” al lui Liviu Dragnea. Ce spune Ana Gomes despre Liviu Dragnea, care ar conduce România din umbră, dar şi ce are de adaugat despre Viorica Dăncilă, aflaţi de la ora 21:00, în Jurnalul de Seară.

Ana Gomes, eurodeputată socialistă (Portugalia): În primul rând, daţi-mi voie să vă spun că mă bucur că prim-ministrul Dăncilă are ceva de zis - în sfârşit zice ceva! În anii în care a fost aici, în Parlamentul European, nu am auzit-o să spună ceva, să vorbească despre ceva. Ce a spus despre mine e, în primul rând, factual incorect, mai ales ce a spus, despre cum ar fi încercat ţara mea să-mi ridice imunitatea. Nu a fost aşa! (...) E o percepţie că Liviu Dragnea e cel care conduce şi partidul, şi Guvernul. Oricând are o confruntare cu premierii, cum s-a întâmplat cu Victor Ponta şi cu ultimii premieri, scapă de ei şi-i înlocuieşte cu oameni de paie - în cazul de faţă, femei de paie. După cum v-am spus, nu reuşesc să văd ce contribuţie a avut doamna Dăncilă când a făcut parte din Parlamentul European.

Jurnalist Digi24: Ei bine, nouă ni s-a spus că a avut mare succes la Bruxelles.

Ana Gomes: Serios?

Jurnalist Digi24: Da.

Ana Gomes: Bine! (râde, n.red.)

