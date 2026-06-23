Dumitru Coarnă (neafiliat), după consultările cu Nicușor Dan: Se pare că va fi un guvern monocolor PSD

Dumitru Coarnă, parlamentar neafiliat, a declarat marţi, în urma consultărilor de la Palatul Cotroceni, că propunerea pentru premierul desemnat ar urma să vină de la PSD.

El a precizat că în acest fel ar fi respectat „spiritul” articolului 103 din Constituţie, iar desemnarea ar fi făcută de către partidul cu cei mai mulţi parlamentari.

„Se pare că va fi un guvern monocolor PSD şi o să vedem susţinerea. (...) Aşa am înţeles eu. Au fost discuţii ample. Eu am întrebat în mod punctual - că a insistat pe un guvern minoritar - şi eu am întrebat: dacă totuşi e un guvern minoritar, respectăm 103, adică să merg la partidul care are cei mai mulţi parlamentari. Şi aici, sigur, e PSD cu 128. Am înţeles că da, desemnarea să vină din această zonă şi că o să fie un guvern monocolor. Aşa am înţeles eu. Sper că am înţeles bine. De regulă, înţeleg bine”, a spus parlamentarul într-o conferinţă de presă susţinută la Palatul Cotroceni.

Dumitru Coarnă şi-a reiterat convingerea că PSD şi AUR, dar şi alţi parlamentari care au votat moţiunea de cenzură ar trebui să îşi asume guvernarea.

„Am insistat să terminăm odată conflictul acesta româno-român cu partidul AUR. Eu nu sunt membru AUR, dar este un partid votat. E al doilea partid în Parlamentul României. Trebuie să închidem conflictul acesta cu pro-Europa, pro-Occident. E un conflict fals, creat tocmai pentru a scinda societatea românească şi nu e în regulă, pentru că AUR e un partid votat, sunt 90 de parlamentari care reprezintă poporul român în Parlamentul României şi trebuie să ne comportăm ca atare cu orice forţă politică trimisă de către alegători în Parlament”, a afirmat el.

Scenariul privind un guvern minoritar PSD a fost confirmat şi de deputatul Andrei Csillag.

„Din câte am înţeles de la domnul preşedinte, o să fie un guvern minoritar, format cu un premier de la PSD, cu susţinerea PNL şi UDMR”, a declarat el, conform Agerpres.

Deputatul Robert Alecu a transmis că Partidul Acţiunea Conservatoare respinge susţinerea unui guvern minoritar, apreciind că acesta va deveni „unealta celorlalte partide” pentru campanie electorală.

El a susţinut că preşedintele Nicuşor Dan ar fi declarat în cadrul consultărilor că Adrian Veştea avea susţinerea unei majorităţi parlamentare la momentul nominalizării pentru funcţia de prim-ministru.

„Nu credem că un partid şi un guvern minoritar poate lua măsurile de care are nevoie statul român. Cred că primul şi al doilea partid în ponderea parlamentară ar trebui să ajungă la un numitor comun şi să propună un guvern solid, lucru care nu pare a se coagula. Din acest motiv, considerăm că decizia cea mai bună şi cea mai onestă este întoarcerea la voinţa poporului şi declanşarea alegerilor anticipate”, a apreciat Robert Alecu.

Aurora-Tasica Simu a salutat faptul că preşedintele s-a consultat cu parlamentarii neafiliaţi, menţionând însă că Andrei Veştea, care fusese nominalizat pentru funcţia de prim-ministru, nu a făcut acelaşi lucru.

„Am votat împotrivă şi pentru că programul de guvernare cu care a venit a fost acelaşi ca şi programul de guvernare dinainte, fără măsuri concrete pentru români. I-am transmis domnului preşedinte că vom susţine acel guvern care vine cu soluţii bune pentru români şi pentru România. (...) Trebuie să avem un guvern responsabil, să acţioneze atunci când ţara noastră este atacată şi doar printr-o minune nu rămânem fără portul Constanţa”, a spus deputata.

Editor : A.C.