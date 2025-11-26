Live TV

Exclusiv Rogobete anunță controale în toate spitalele din țară, după explozia din Buftea. „Nu vreau să mă gândesc ce o să fie la iarnă”

alexandru rogobete sustine o conferinta de presa
Alexandru Rogobete. Foto: Inquam Photos / George Călin

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat miercuri, la Digi24, că este îngrijorat de numărul exploziilor care au avut loc în ultimele săptămâni, avertizând că pericolul crește odată cu răcirea vremii. În acest context, el a anunțat că urmează să demareze controale în toate spitalele care au instalații de gaz, începând de săptămâna viitoare. 

„Pe mine mă îngrijorează numărul de explozii din ultima perioadă și ca ministru al Sănătății, vă dați seama că, pentru că în urma oricărei astfel de explozii apar victime, în special cu arsuri grave, ori acest sistem poate reacționa și poate răspunde până la un punct ca număr de pacienți, unu la mână. Doi la mână, temperaturile nu au scăzut atât de mult încât să necesite sisteme de încălzire care să funcționeze la capacitate maximă și acesta este motivul meu de îngrijorare. Dacă de acum am început în fiecare săptămână să avem câte o explozie pentru că sistemele nu sunt verificate sau sunt improvizate, nu vreau să mă gândesc ce o să fie la iarnă”, a declarat ministrul Sănătății.

Rogobete anunță controale la spitalele din țară care au instalații de gaz, începând de săptămâna viitoare.

„Astăzi voi avea o întâlnire cu domnul Ivan, ministrul Energiei, pentru a creiona o strategie de control și de verificare pentru sistemele de gaz și vom începe cu unitățile sanitare. Practic îmi doresc îmi doresc ca o măsură preventivă să verificăm instalațiile de gaz din interiorul unităților sanitare, din interiorul spitalelor, sigur acolo unde există, pentru a ne asigura că acestea sunt verificate și funcționează corespunzător și apoi vom gândi o strategie împreună de prevenție, repet, de data aceasta de verificare a acestor sisteme cu scop preventiv. De săptămâna viitoare, vom demara aceste verificări în toate unitățile sanitare care au instalație de gaz”, a spus acesta.

Reamintim că, cinci oameni au fost răniți în urma unei explozii, într-un bloc din Buftea, în județul Ilfov, marți seară.  Deflagrația a provocat prăbușirea planșeului dintre două etaje, iar pompierii spun că există riscul ca întreaga clădire să cadă.

Ministrul Alexandru Rogobete  a explicat care e starea celor trei pacienti care au ajuns la spital.

„Din cei trei pacienți care au fost transferați la spital, pacientul minor internat la Grigore Alexandrescu, în urma reevaluării, putem spune că este într-o stare cu evoluție favorabilă. Mai rămâne în observație 24-48 de ore la spital, după care va fi externat. Pacientul de 56 de ani transferat la Spitalul de Arși, în urma reevaluării de specialitate, a reieșit că suferă de arsuri gradul doi, deci arsuri de gravitate mare, dar pe o suprafață de sub 20%, deci nu 50% cum era la evaluarea inițială de la fața locului. Acesta nu este intubat în momentul de față, respiră singur, este conștient și cooperant și nu se impune transferul în străinătate.

Iar pacientul de la Floreasca, în vârstă de 65 de ani, este cel mai critic. Este pacientul care a suferit suferit un stop cardiorespirator, resuscitat la fața locului și apoi transferat la Floreasca. În momentul de față se află în terapie intensivă, intubat și ventilat mecanic, cu prognostic rezervat”, a spus Rogobete.

