România pregătește proiectele pe apărare care vor fi finanțate prin programul SAFE. Bolojan, discuții cu mai mulți miniștri la Guvern

Ilie Bolojan, întâlnire de lucru pentru pregătirea portofoliului de proiecte pe care România le va promova pentru a primi finanțare prin Programul SAFE. Foto: gov.ro

Ilie Bolojan a avut, astăzi la Palatul Victoria, o nouă întâlnire de lucru cu mai mulți miniștri pentru a discuta despre proiectele pe care România le va susține pentru a fi incluse la finanțare prin instrumentul financiar SAFE (Security Action for Europe).

Responsabilii guvernamentali au analizat portofoliul de proiecte avut în vedere de statul român și din perspectiva localizării în România a cât mai multor proiecte de investiții, a transmis Guvernul, într-un comunicat de presă.

O astfel de decizie va avea impact asupra dezvoltării industriei naționale de apărare, creșterii capacității de producție și participării la lanțurile valorice ale industriei de apărare europene, mai spune sursa citată.

De asemenea, prim-ministrul Ilie Bolojan, miniștrii și experții din ministere au discutat despre cadrul legislativ existent și despre eventualele ajustări necesare pentru a sprijini implementarea proiectelor de investiții care vor fi susținute prin Programul SAFE. Aceste aspecte vor fi urmărite la nivelul ministerelor, astfel încât, la momentul aprobării de către Comisia Europeană a listei proiectelor depuse de România, cadrul normativ să fie pregătit să faciliteze implementarea acestora.

Întâlnirea de lucru de miercuri a fost organizată de prim-ministrul Ilie Bolojan în contextul în care România va beneficia de 16,68 miliarde de euro finanțare prin mecanismul european Security Action for Europe (SAFE), potrivit alocărilor provizorii anunțate de Comisia Europeană pentru statele membre. Este a doua alocare ca ordin de mărime stabilită de Comisie.

Participarea la programul SAFE are trei componente: apărare, bugetară și de infrastructură.

Instrumentul SAFE (Security Action for Europe) este un mecanism financiar temporar al Uniunii Europene, cu un buget de 150 de miliarde euro, sub formă de împrumuturi, pentru care 19 state membre, inclusiv România, au exprimat interesul.

La întâlnirea de lucru de la Palatul Victoria au participat, împreună cu premierul Ilie Bolojan, ministrul Afacerilor Interne Cătălin-Predoiu, ministrul Apărării Naționale Ionuț Moșteanu, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului Radu Miruță, șeful Cancelariei Prim-Ministrului Mihai Jurca, consilierul prezidențial Radu Burnete, precum și experți din ministere.

România speră să înceapă rapid producția de drone defensive pe teritoriul său, împreună cu Ucraina, pentru a fi folosite intern dar și de către aliații din UE și NATO, a declarat ministra Afacerilor Externe Oana Țoiu într-un interviu pentru Reuters.

Consilierul prezidențial Cristian Diaconescu a declarat, vinerea trecută la Digi24, întrebat despre discuțiile României cu Ucraina pentru fabricarea de drone, că țara noastră va avea mai multe parteneriate și urmează o regândire a întregului concept privind Strategia de securitate națională pe care o va aproba CSAT.

De asemenea, ministrul Apărării Ionuț Moșteanu a transmis, la videoconferința „Drone Wall”, că „România este direct vizată de intimidările Rusiei și are nevoie de aceste inițiative pentru protecția propriilor cetățeni și pentru securitatea întregului Flanc Estic”.

