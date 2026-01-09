Scandal în Coaliție: PSD critică dur MAE pentru votul dat în favoarea acordului UE-Mercosur. Reacția lui Nicușor Dan

PSD condamnă vineri decizia Ministerului de Externe de a mandata reprezentantul României din COREPER să voteze în favoarea Acordului comercial UE-Mercosur, în absenţa unor clauze clare care să garanteze că fermierii români vor fi protejaţi de importurile din America Latină.

PSD solicită prim-ministrului Ilie Bolojan să precizeze dacă a avut cunoştinţă şi dacă a aprobat mandatul primit de reprezentantul României în COREPER în legătură cu acest acord şi anunţă ca va folosi toate pârghiile şi toate procedurile existente la nivelul Parlamentului European pentru amendarea lui, în sensul protejării intereselor fermierilor români şi europeni.

”PSD condamnă ferm decizia Ministerului de Externe de a mandata reprezentantul României din COREPER să voteze în favoarea Acordului comercial UE-Mercosur, în absenţa unor clauze clare care să garanteze că fermierii români vor fi protejaţi de importurile din America Latină. PSD consideră că această decizie reprezintă un act de trădare a intereselor fermierilor români, mai ales în condiţiile în care ministrul PSD al Agriculturii, Florin Barbu, a semnalat în mai multe rânduri că semnarea acordului fără aceste garanţii va afecta puternic agricultura românească”, spune PSD într-un comunicat oficial.

Potrivit PSD, ”este revoltător faptul că miniştrii USR de la Externe şi de la Economie au avizat Memorandumul privind Acordul UE-Mercosur, fără să se fi consultat măcar cu fermierii români şi fără să ţină cont de obiecţiile formulate de Ministerul Agriculturii”.

PSD solicită prim-ministrului Ilie Bolojan să precizeze dacă a avut cunoştinţă şi dacă a aprobat mandatul primit de reprezentantul României în COREPER în legătură cu Acordul UE-Mercosur.

”În contextul dat, PSD anunţă ca va folosi toate pârghiile şi toate procedurile existente la nivelul Parlamentului European pentru amendarea Acordului UE-Mercosur în sensul protejării intereselor fermierilor români şi europeni. Nu putem avea o competiţie loială pe piaţa europeană dacă vom accepta importul unor produse realizate fără constrângerile impuse fermierilor europeni cu privire la siguranţa alimentară, protecţia mediului, bunăstarea animalelor şi regimul utilizării pesticidelor”, arată PSD.

O majoritate a statelor europene a susţinut vineri, la Bruxelles, Acordul de liber-schimb UE-Mercosur, în pofida furiei agricultorilor şi opoziţiei Franţei, relatează AFP.

Președintele a venit și el cu o reacție. Acesta a transmis vineri, 9 ianuarie, că România a votat în favoarea acordului UE - Mercosur după negocieri privind elemente suplimentare de protejare a producătorilor români și europeni. Astfel, conform șefului statului, România „va avea oportunitatea de a exporta produse scutite de taxele vamale ridicate care erau aplicate până în prezent”.

