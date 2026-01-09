În ciuda opoziției Franței, ambasadorii țărilor UE au luat decizia preliminară de a aproba acordul de liber-schimb cu țările Mercosur

O majoritate calificată de state europene a aprobat vineri, 9 ianuarie, acordul de liber schimb cu Mercosur, în ciuda furiei fermierilor și a opoziției Franței, relatează BFM TV.

Decizia care dă undă verde semnării celui mai mare acord de liber schimb încheiat vreodată de UE avea nevoie de aprobarea a 15 țări care reprezintă 65% din populația totală a blocului. Capitalele UE urmează acum să dea confirmarea scrisă mai târziu, vineri sau luni.

Ambasadorii statelor UE au luat vineri decizia preliminară de a aproba un acord de liber schimb cu blocul sud-american Mercosur, potrivit a trei diplomați citați de Reuters.

Datorită acestui acord, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ar putea să se deplaseze luni în Paraguay pentru a semna acest tratat comercial cu America Latină.

Până în prezent, doar câteva țări și-au exprimat opoziția: Franța (președintele Emmanuel Macron a anunțat că Franța va vota împotriva tratatului), Irlanda, Polonia și Ungaria.

Aceste guverne și-au exprimat opoziția sau rezervele puternice în cadrul dezbaterii interne europene din cauza riscurilor pentru agricultură și norme.

Italia – care până de curând era în tabăra criticilor – pare că a fost convinsă de concesiile făcute de Comisia Europeană și înclină să se alăture statelor favorabile acordului. Germania conduce blocul țărilor care susțin proiectul și consideră tratatul esențial în actualul context geopolitic.

Poziția României

Ministrul român Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Florin-Ionuţ Barbu, a cerut, la Bruxelles, garanţii suplimentare pentru fermierii români şi menţinerea unei politici agricole comune echitabile şi nu a semnat Memorandumul înaintat de Ministerul Economiei cu privire la Acordul UE-Mercosur, a declarat, vineri, ministrul într-o postare pe Facebook.



"Am cerut la Bruxelles garanţii suplimentare pentru fermierii noştri şi menţinerea unei politici agricole comune echitabile, care să ofere un sprijin real fermelor şi satelor româneşti! Sunt alături de fermierii români şi nu am semnat Memorandumul înaintat de Ministerul Economiei cu privire la Acordul UE-Mercosur", a scris Barbu.



Ministrul Agriculturii a participat miercuri şi joi la Reuniunea miniştrilor agriculturii din Uniunea Europeană, întâlnire dedicată discuţiilor politice cu privire la viitorul Politicii Agricole Comune şi Acordului UE-Mercosur.

De asemenea, oficialul român a mai cerut ca Acordul UE-Mercosur să prevadă posibilitatea să fie suspendat în situaţia în care se constată o depăşire a volumului de importuri în condiţii preferenţiale cu 5% faţă de media ultimilor trei ani sau în situaţia în care se constată o afectare a preţurilor cu mai mult de 5% faţă de media ultimilor trei ani. În acest sens, fiecare stat membru trebuie să aibă posibilitatea să licenţieze operatorii economici care realizează operaţiunile de import-export de produse agroalimentare.



Potrivit ministrului, în ceea ce priveşte viitoare Politică Agricolă Comună (PAC), România se opune în continuare integrării PAC într-un Plan Unic sau Fond Comun. Barbu consideră că PAC trebuie să rămână o politică distinctă, structurată pe doi piloni, capabilă să susţină veniturile fermierilor şi investiţiile necesare unei agriculturi durabile şi competitive.



"Susţin în continuare caracterul voluntar al plafonării şi degresivităţii plăţilor, menţinerea regulii N+3, simplificarea indicatorilor de performanţă şi eliminarea condiţionalităţii sociale", a explicat ministrul Agriculturii.



Acesta a mai solicitat Comisiei Europene ca bugetul pe noua PAC să fie publicat într-un document oficial, nu "prin scrisori şi fiţuici, care nu au nicio valoare din punct de vedere juridic". Barbu a cerut şi retragerea documentului publicat în luna iunie privind Cadrul Financiar Multianual post-2027 şi publicarea unui nou document care să conţină sumele clare ce revin fiecărui stat membru.



"Referitor la CBAM - Mecanismul de ajustare a carbonului la frontieră, am solicitat excluderea îngrăşămintelor de la aplicare sau amânarea aplicării mecanismului pentru acest sector, până la operaţionalizarea sistemelor de referinţă şi achiziţie, având în vedere rolul lor esenţial în asigurarea producţiei şi securităţii alimentare", a mai arătat ministrul Florin Barbu.

Negocieri dificile

Capitalele Uniunii Europene au termen până la ora 17:00, ora Bruxelles-ului, pentru a-și confirma voturile în scris, au declarat diplomații citați de agențiile internaționale de știri.

Este cel mai mare acord de liber schimb încheiat vreodată de blocul comunitar, la peste 25 de ani de la începerea negocierilor și după luni de dispute pentru a obține sprijinul statelor membre cheie.

Din 1999, Comisia Europeană este angajată în negocieri dificile pentru a crea una dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume cu Argentina, Brazilia, Paraguay şi Uruguay. Negocierile au stagnat ani de zile din cauza dosarului agricultură.

Pentru a-i convinge pe sceptici, Comisia Europeană a pus în aplicare măsuri de salvgardare care pot suspenda importurile de produse agricole sensibile.



Franţa se opune în continuare acordului, aşa cum a anunţat Emmanuel Macron joi seara, invocând o "respingere unanimă" din partea clasei politice franceze. În aceste condiţii, Uniunea Europeană se pregăteşte să aprobe un acord comercial împotriva dorinţelor principalei puteri agricole a continentului, o situaţie practic fără precedent.



Parisul explică însă că jocul nu s-a terminat, deoarece acordul, chiar dacă este semnat, trebuie încă supus ratificării Parlamentului European în câteva săptămâni.

