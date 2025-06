Scandal între PSD și UDMR în contextul negocierilor dintre partide. „Răbdarea PSD a ajuns la limită”/ „Spuneți ce ați cedat”

În a 15-a zi de negocieri a apărut și a doua rundă de scandal major. Sunt tensiuni uriașe între partidele viitoarei posibile coaliții guvernamentale iar PSD amenință că părăsește negocierile. Liderii formațiunilor politice discută cu președintele Nicușor Dan. S-au conturat două tabere: PNL și USR cer insistent tăieri masive de cheltuieli și investiții, dar întâmpină o opoziție acerbă din partea PSD și UDMR. Social-democrații, în schimb, militează pentru majorări de taxe. De asemenea, sunt tensiuni și între PSD și UDMR. Social-democratul Mihai Fifor le-a transmis celor de la UDMR „să-şi vadă de propria prestaţie”. În replică deputatul UDMR Csoma Botond l-a acuzat pe acesta de jocuri de culise și „șmecherii”. Reprezentantul UDMR a avut un schimb de replici acide la Digi24 cu deputatul PSD Mihai Ghighiu și i-a acuzat pe social-democrați că joacă „un tangou” atunci când vin cu ideea rotativei.

Deputatul PSD Mihai Fifor transmite, joi, pe Facebook, după conflictul dintre reprezentantul USR, Cristian Ghinea şi ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, la negocierile pentru formarea guvernului, că răbdarea PSD a ajuns la limită şi nu poţi construi nimic cu parteneri care confundă guvernarea cu spectacolul ieftin.

„Răbdarea PSD a ajuns la limită! Nu poţi construi nimic cu parteneri care confundă guvernarea cu spectacolul ieftin şi negocierile cu băşcălia. Dacă unii continuă cu imaturităţile, blocajele şi ironiile sterile, PSD nu va mai avea de ce să rămână la masă. România nu are timp de pierdut cu orgolii şi calcule mărunte. Oamenii aşteaptă soluţii, nu replici acide”, spune Mihai Fifor.

El transmite un mesaj şi către cei de la UDMR, după ce în negocierile de la Palatul Cotroceni, ministrul Tanczos Barna le-ar fi transmis celor de la USR şi PSD să meargă la „terapie de cuplu”.

„UDMR ar face bine să-şi vadă de propria prestaţie. Până să facă glume despre «terapie de cuplu» între PSD şi USR, poate ar fi mai util să se uite în propria curte. România are un deficit de 3% după doar patru luni. Şi nu ştim nici azi ce s-a întâmplat cu banii pentru investiţiile locale. Poate că aici ar trebui să se facă terapie. Terapie de responsabilitate”, comentează Mihai Fifor.

Potrivit lui Fifor, PSD a venit la aceste discuţii cu toată seriozitatea, expertiza şi buna credinţă.

„Am spus din prima clipă: nu vom accepta niciodată măsuri care lovesc în populaţia vulnerabilă. Ne-am opus categoric oricărei creşteri generale a TVA – o măsură oarbă, care ar sărăci şi mai mult milioanele de români cu venituri mici şi medii. Am spus nu taxării cu 100 de lei a pensiilor minime. Am spus nu taxei aberante pe tranzacţiile bancare. Am spus nu tăierii burselor şi ajutoarelor pentru cei care chiar au nevoie. Şi am reuşit să le blocăm. Pentru că PSD nu negociază suferinţa oamenilor! PSD e singurul partid care s-a ţinut, mereu, de partea românilor”, menţionează Fifor.

Deputatul PSD mai afirmă că, în timp ce alţii fac glume, ei vin cu soluţii.

„Susţinem aplicarea unui impozit progresiv, aşa cum fac aproape toate statele europene – o măsură de bun-simţ şi justiţie socială. Cine are mai mult, contribuie mai mult. Asta înseamnă echitate”, arată Fifor.

Csoma Botond, deputat UDMR: „Domnul Fifor cred că a făcut șmecherie ieftină de cartier. În primul rând, nici nu a fost prezent la discuțiile despre măsurile fiscale. Așa face o barbologie crasă la Arad, să se afle în treabă. Cred că înainte de a ne da nouă lecții, domnul Fifor ar trebui să răspundă la întrebarea foarte importantă cum a ajuns PSD să facă gaura de 9,3% în bugetul de stat”.

Mihai Ghigiu, deputat PSD: „Despre răbdare voi comenta și susțin ce zice colegul Fifor despre răbdare. E inadmisibil ca după atâtea zile să nu avem o dovadă de maturitate și să găsim un consens, pentru că consens înseamnă ca fiecare să cedeze, nu poate doar un partid să cedeze sau doar o parte și altele nu”.

Csoma Botond, deputat UDMR: „PSD ce a cedat? A venit cu ideea rotativei guvernamentale care știm ce a fost. A eșuat. Ce a cedat PSD? Vă întreb colegial. La măsuri fiscale ce a cedat PSD?”.

Mihai Ghigiu, deputat PSD: „Spuneți-mi ce ați propus dvs și n-a acceptat PSD”.

Csoma Botond, deputat UDMR: „Noi ne-am înțeles că nu dăm pe surse până nu avem pachetul final de măsuri. Spuneți că ați cedat. Nu ați cedat absolut nimic. Jucați un tango, vreți rotativa guvernamentală. Înțeleg că v-ar conveni o rotativă guvernamentală, să înceapă altcineva să ia măsuri dure și după aia să veniți când situația s-a ameliorat. Nu cred că ar funcționa așa ceva”.

