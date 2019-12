Scrisoarea lui Dan Barna către USR, în plin scandal din cauza excluderii vicepreședintelui de la Ilfov: ”Nu mai putem continua așa!”

Dan Barna a adresat membrilor USR o lungă scrisoare în care explică motivele care au dus la excluderea din partid a vicepreședintelui USR Ilfov, Olimpia Ardelean, excludere urmată de proteste în fața sediului central al partidului și de solicitări de organizare a unui congres la care să fie ales un alt președinte. Barna susține că ”a tolerat prea mult” și că a primit ”zeci de plângeri de la colegii din USR Ilfov despre comportamentul agresiv” al Olimpiei Ardelean. Totodată, președintele USR atrage atenția că în situația actuală partidul nu poate să guverneze și anunță că inițiază un referendum intern pentru stabilirea doctrinei de centru-dreapta.

Redăm integral mesajul lui Dan Barna către USR:

”Dragi colegi,

Urmăresc de câteva zile reacțiile noastre la decizia disciplinară adoptată de Biroul Național în ultima sa ședință. De la entuziasm la revoltă, majoritatea trăirilor au fost exprimate într-un fel sau în altul. Asistăm, de asemenea, la rostogolirea în spațiul public a unei mistificări de proporții privind motivele sancțiunii. Aceasta spune foarte mult despre starea organizației și despre cum putem sau nu putem să mergem mai departe.

Faptele: USR a avut un succes enorm cu #FărăPenali. Un succes la care au muncit mii de membri, zeci de mii de simpatizanți și care a demoralizat o putere monstruoasă, pornită să distrugă justiția.

În momentul în care părea că se scufundă, mi-am asumat personal proiectul. L-am structurat cât de bine a fost posibil, fiind o premieră în România strângerea în stradă a unui milion de semnături, sub ochii întregii țări. E ridicol să se pună la îndoială procesul. Sute de mii de români ne-au văzut în stradă în toată țara, mii de oameni ne-au adus semnăturile lor, ale familiei sau ale prietenilor, 1 milion de români au semnat.

Tocmai pentru că nimeni nu a mai făcut așa ceva în România, noi, ca organizație, la propunerea și decizia mea, am organizat o verificare suplimentară a semnăturilor.

La această verificare au participat la nivelul filialelor zeci de membri voluntar. Și chiar dacă legea prevede explicit și firesc, de altfel, că responsabilitatea validării semnăturilor aparține primăriilor, în această etapă de pregătire a dosarelor pentru a fi trimise la primării, noi, în cadrul procesului intern, am decis eliminarea/nedepunerea unui număr de semnături care ar fi putut ridica diverse semne de întrebare.

Vorbim despre aproximativ 11.000 de semnături, care, la dispoziția mea explicită, au fost eliminate în etapa de pregătire a listelor, lucru comunicat public și transparent în conferință de presă la acel moment.

Între colegii implicați în această etapă s-a aflat și Olimpia Ardelean. Mi-a semnalat că unele dintre semnături pot ridica semne de întrebare.

Și în cazul ei, precum în toate cazurile semnalate, fie că vorbeam de 10 semnături sau de o mie, am mers pe varianta precauției maxime și am eliminat respectivele semnături din dosarele transmise primăriilor. Cele semnalate de ea, dar și de coordonatorul tehnic al proiectului, au fost scoase și nedepuse. La decizia mea.

Confirmarea deciziei noastre corecte constă în faptul că dincolo de sabotajele evidente ale unor primari PSD, primăriile au validat individual prin asumare explicită aproape 900.000 dintre semnături, iar inițiativa Fără Penali a trecut și de CCR unde semnăturile au fost din nou verificate și validate, aflându-se acum în Parlament, unde ne luptăm să o aducem pe ordinea de zi. Acestea sunt faptele.

Restul scenariului prezentat ține de opțiunea Olimpiei Ardelean de a porni o cruciadă personală pentru a elimina competiția sa politică de la USR Ilfov.

Deși problema semnalată a fost rezolvată corect și normal de la momentul sesizării, semnăturile fiind eliminate, contractul cu furnizorul închis și toate sumele aferente recuperate în proporție de 100%, Olimpia Ardelean s-a asigurat că subiectul ajunge în presă încă de la acel moment, aruncând o nedreaptă umbră de îndoială asupra unei inițiative extraordinare.

Ceea ce este prezentat astăzi în spațiul public ca un demers de „avertizor de integritate" are în spate în realitate o clasică luptă politică internă.

Coordonatorul tehnic al campaniei cu care se află în conflict și căruia îi reproșează pe fond că nu a reacționat instant și compulsiv la solicitările dânsei și a cerut un răgaz de analiză a situației și o discuție cu managementul, era de fapt unul dintre contracandidații ei direcți la conducerea filialei USR Ilfov, pe care dorea să îl decredibilizeze și să îl elimine din cursa internă.

Mesajele de atunci ale fostei noastre colege au supus inutil și profund nedrept inițiativa Fără Penali unui atac al televiziunilor controlate de PSD, generând frustrare și revoltă în rândul miilor de membri și simpatizanți care au muncit enorm pentru acel milion de semnături.

Totul în numele unei răzbunări personale împachetate în stindardul căutării unei dreptăți care nu avea obiect încă din prima zi.

Am tolerat vedetisme și vendettisme personale și am greșit atunci.

Într-o țară în care partidele vechi depun sute de mii de semnături fără să le vadă nimeni în stradă, e complet ridicol ca singurul partid care a strâns semnături în stradă, în văzul tuturor, singurul partid care a făcut un sistem intern de reverificare, să își vadă tot efortul pus sub semnul întrebării pentru că un membru dezvoltă ambiția unei vendete personale.

Acest membru a fost totuși tolerat în partid. A fost tolerat în partid și când trimitea noaptea mesaje cu injurii întregii conduceri a partidului.

A fost tolerat când înjura de la balcon membrii Comitetului Politic pentru că nu votau cum le solicita. A fost tolerat când am primit zeci de plângeri de la colegii din USR Ilfov despre comportamentul ei agresiv și permanente amenințări.

În aceeași logică a disprețului total față de organizație respectivul membru se manifestă public înainte de votul la alegerile prezidențiale, îndemnând oamenii să nu voteze candidatul partidului, răspândind din nou același fake news.

Așa se face că în ziua votului respectivul membru este sunat în mod repetat și îi sunt transmise mesaje și de președintele său de filială și de președintele partidului cu solicitarea de a scoate respectiva postare până după alegeri pentru că afectează munca întregii organizații.

Președintelui partidului nu i-a răspuns, trimițându-mi totuși un mesaj cu ideea că nu are ce să discute.

Arătăm a partid? E ok ca eforturile a mii de membri să fie batjocorite sistematic pentru meschine vendete personale? Despre ce avertizare de integritate vorbim când, după o campanie epuizantă pentru miile de colegi și simpatizanți care au muncit în ea, un membru, vice președinte de filială județeană a partidului cere electoratului să nu-i voteze candidatul pentru că el personal are o răzbunare de reglat? Acesta a fost motivul pentru care BN a decis sancțiunea excluderii.

Da, am greșit că am tolerat prea mult ce este de netolerat. Am greșit și eu personal pentru că am crezut prea mult că bunul simț reglementează și că dacă stăm cu ochii pe obiectiv, micile derapaje se absorb natural prin maturizare. Pentru cei mai mulți se întâmplă, pentru unii însă, nu.

De fapt, am creat prin asta stimulente pentru comportamente aberante.

Spun aici răspicat: vom continua pentru că sistemul de reacție al partidului la agresiuni împotriva obiectivelor politice asumate trebuie să funcționeze. Am spus de mai multe ori că asemenea comportamente trebuie să înceteze. Am tot amânat momentul și am greșit. Îmi asum greșeala, buna credință implicită a eșuat.

Sunt câțiva membri care hărțuiesc și denigrează pe cei care nu sunt de acord cu ei . S-a ajuns la un nivel al limbajului pentru care unele galerii de fotbal ar fi gata să plătească licență de utilizare.

Pentru ei protejarea imaginii organizației nu mai există ca principiu. Nu mai putem continua așa. Scandalul, batjocura, jignirea sau amenințarea nu pot să devină repere ale USR.

Nu vom putea să fim credibili la guvernare cât timp nu corectăm acest fel aberant de a comunica între noi sau public. Vom analiza în Biroul Național aceste sesizări prompt. Și vă asigur că nu este o luptă între tabere sau persoane ci o luptă pentru un partid care fie se disciplinează comunicațional fie devine irelevant.

Comportamentul exagerat a fost luat în brațe de opoziția internă, care s-a manifestat public plenar. Așa e democrația la USR, nu am ce să comentez.

Democrația internă înseamnă dezbatere, dialog și vot pe care trebuie să îl respectăm. Observ doar că se manifestă o altă problemă: de câte ori pierde alegerile democratice, o parte a partidului trebuie să se arunce în aer în public.

Am fost ales într-un Congres la care susținătorii președintelui demisionar nu au vrut să participe pentru că nu aveau majoritate. Am fost reales în niște alegeri pe care unul din contracandidați le-a contestat public, cu fake news nedovedite până azi. Pare că de câte ori pierd alegerile, unii colegi trebuie să arunce partidul în aer. Asta nu e democrație, e egoism.

În aceste zile facem dintr-un caz de comportament aberant cunoscut și repudiat de aproape întregul partid, o cruciadă pentru libertatea de exprimare. Presa primește direcționat mesajele lor presupus interne și se vede acolo câtă libertate de exprimare avem în USR.

Mă întreb dacă aceia dintre noi care intenționează să candideze la alegerile locale din țară Dominic, Stelian, Cosette, Ionuț, Lucian, Allen și toți ceilalți candidați vor putea câștiga primăriile din orașele și comunele lor cu membri USR care declară public că nu îi votează și răspândesc fake news despre organizație cu două zile înainte de vot, în ultima noapte de campanie electorală.

Eu îi voi susține și voi merge și la Timișoara, și la Constanța, și la Iași, și la Pitești, la Bacău, și la Brașov și unde va mai fi nevoie să le fac campanie. Așa cum voi susține și alți colegi din Alianță pentru alegerile locale, care sunt șansa noastră de a schimba România la firul ierbii.

Însă cu o cultura organizațională defectă eforturile noastre sunt mereu subminate.

USR este cel mai democratic partid din România, se vede din nou. Dar democrația înseamnă că se discută, se dezbate, se votează și apoi mergem mai departe. Democrația nu înseamnă că cei aleși să conducă partidul sunt hărțuiți de susținătorii celor care pierd. Democrația nu înseamnă că cei care pierd aruncă în aer partidul la fiecare tură de alegeri. Democrația nu înseamnă că cei care pierd dau partidul în judecată.

Așa cum democrația nu înseamnă că devenim incapabili să avem poziții clare. Epoca opoziției anti-sistem a trecut odată ce Dragnea e la locul lui și PSD în opoziție, unde ar trebui să stea mult timp.

Câtă vreme am fost clar contra a ceva, a fost ușor să fim de acord. Dar epoca tinerilor entuziaști și simpatici tocmai se încheie. Acum trebuie să construim, să propunem, să spunem clar românilor ce vom face când vom fi la guvernare.

Nu vom putea guverna România dacă orice decizie la care se ajunge democratic este sabotată a doua zi din interior.

Nu vom putea guverna România dacă nu vom rezolva problema culturii organizaționale.

Am spus când am preluat partidul că avem de făcut un drum de la mișcare politică la partid. Suntem pe el. Am făcut câțiva pași zdraveni, partidul fiind semnificativ mai mare și mai organizat, dar mai sunt multe de făcut pentru că suntem abia la jumătatea drumului.

Suntem în USR pentru a schimba România, nu pentru a rezolva mărunte mize personale.

De acum, trebuie să fim clari în ce propunem ca soluții de guvernare pentru România. Am propus în 2017 când am fost ales președinte ca USR să asume clar o identitate de centru-dreapta. Am fost ales președinte cu acest mesaj. Mi s-a spus că e doar alegerea mea personală, fiecare poate să facă ce vrea. Nu, nu așa funcționează un partid politic.

Am avut o discuție în Comitetul Politic. O parte a colegilor au blocat procesul solicitând o dezbatere mai largă.

Am promis un referendum dar am tot amânat sperând că avem înțelepciunea să tranșăm matur problema. Românii trebuie să știe ce așteaptă de la noi.

Soluțiile pentru români sunt: libertatea, economia de piață, modernitatea. Centru dreapta modern, liberalism european este răspunsul. De aici putem declina soluții clare de guvernare.

Am început deja procesul prin programul de guvernare, care are câteva capitole aprobate de Biroul Național aflate acum în dezbatere publică.

Dar decizia este mereu pusă sub semnul întrebării. Când USR propune ceva, membri marcanți ies să propună altceva. Pe motive procedurale sau pe motive de lipsă a unui hiper-consens.

Nu putem guverna prin hiper-consens pe subiecte care uneori se bat cap în cap, de aceea un partid este o organizație care trebuie să funcționeze prin majorități democratice.

Așa e peste tot în lume. Nu vom putea adopta un program de guvernare pe care a doua zi colegii care nu îl vor fi susținut să îl atace vehement în spațiul public. Nu vom putea avea miniștri care să aibă ca obiectiv principal de comunicare să se apere de atacurile furibunde ale colegilor din propriul partid.

Am sperat prea mult că bunul simț și reținerea au capacitatea de a rezolva natural tensiunile inerente de proces. Am tolerat prea mult comportamente deviante în afara oricărui cadru colegial de partid și oricăror reguli.

Am tolerat prea mult ca susținători ai unor poziții fără susținere democratică să ne blocheze ca organizație fără motiv, altul decât că dacă nu e ca ei declanșează scandaluri publice.

Ajunge! E destul. Suntem aici pentru a schimba România și asta vom face.

Azi este momentul unor clarificări necesare.

Ca Președinte al USR, ales direct de către membrii partidului și reconfirmat de către membrii USR,

1) Îmi asum că voi continua să propun Biroului Național analizarea cazurilor de comportament agresiv care prejudiciază activitatea și obiectivele partidului și fac atmosferă internă toxică, nepartinic,indiferent cine le generează. Cer membrilor USR să se comporte decent, cu gândul și responsabilitatea la misiunea noastră ca organizație. Cer opoziției interne să accepte că alegerile interne s-au terminat și obiectivul actual al USR și al Alianței USR PLUS este să obțină rezultate cât mai bune la alegerile din 2020.

2) Conform art. 54 (2) din statutul USR, declanșez referendum intern pentru ca membrii să decidă privind poziționarea doctrinară a partidului.

Consultarea internă va răspunde la întrebarea:

"Sunteți de acord ca USR să asume o poziție doctrinară de centru - dreapta modern?"

Răspuns: Da / Nu

Dezbaterile interne sunt pornite din acest moment. Votul este convocat prin mijloace electronice începând din data de 1 februarie 2020.

Fac apel la rațiune și la deja consacrata noastră înțelepciune colectivă că vom înțelege cu toții că am intrat într-o nouă etapă, una de construcție și profesionalizare și că aceștia sunt pași necesari pe drumul spre alegerile care urmează în doar câteva luni.

Dan Barna

Președinte USR”

