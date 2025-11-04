Live TV

Ședință a Coaliției: Liderii vor discuta despre pensiile magistraților și salariul minim. Cu ce propunere ar putea veni Ilie Bolojan

Data publicării:
ilie bolojan sorin grindeanu marian neacsu _COALITIE_PSD_USR_PNL_UDMR_MIN_08_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

Liderii Coaliției se întâlnesc marți în ședință, unde ar urma să dezbată subiectul reformei pensionării magistraților dar și propunerea de a majora salariul minim. Ilie Bolojan ar fi dispus să negocieze perioada de tranziție în care magistrații să ajungă la vârsta de pensionare de 65 de ani, iar aceasta să crească cu mai mult de 10 ani cât e în proiectul actual, potrivit surselor Digi24. 

„Premierul Bolojan va merge în Coaliție cu propuneri concrete, chiar și cu anumite ajustări atunci când vorbim de acea reformă a pensiilor magistraților”, spune Lucian Rusu, vicepreședinte al Senatului, la Digi24. 

Liberalii au discutat, marţi, în şedinţa Biroului Politic Naţional, despre rezolvarea în luna noiembrie a problemei care ţine de pensiile speciale, dar şi despre reforma în administraţia publică, a anunțat Ilie Bolojan. 

Coaliţia se reuneşte marţi pentru a discuta despre toate subiectele care au provocat discuţii între lideri în ultimele săptămâni. În multe dintre întâlnirile anterioare nu s-a ajuns la acord. 

Problema pensiilor speciale, jalon în PNRR, trebuie rezolvată până la finalul lunii noiembrie, în caz contrar România urmând a pierde peste 230 de milioane de euro. 

CCR a decis, în octombrie, că legea este neconstituţională, dar a motivat că nu a fost aşteptat termenul legal pentru emiterea avizului consultativ al CSM. Curtea nu s-a pronunţat asupra formei legii. 

Reforma administraţiei este amânată de luni de zile, după ce partidele din coaliţie nu au ajuns la consens cu privire la disponibilizări. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
1
O mare fabrică de componente auto de la Arad se închide. Aproximativ 1.000 de oameni vor...
ludovic orban digi24
2
Ludovic Orban, despre sutele de milioane de lei încasate de frații Micula de la stat, în...
dominic fritz sustine un discurs
3
Fritz: Reforma pensiilor speciale poate fi deblocată. Nu putem fi șantajați la nesfârșit...
vase de croazieră dezasamblate în "cimitirul de nave" din Aliaga, Turcia
4
„Cimitirul” vaselor de croazieră: Unde au ajuns unele dintre cele mai mari nave de...
Alexander Lukașenko
5
Refugiul unui dictator. Aleksandr Lukașenko își construiește o reședință de lux în Rusia...
Dați afară imediat! Ce făceau doi jurnaliști în direct la TV, chiar în spatele prezentatorului
Digi Sport
Dați afară imediat! Ce făceau doi jurnaliști în direct la TV, chiar în spatele prezentatorului
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
masa si ursul (1)
Desenele animate, noua țintă a Kremlinului. Serialul „Mașa și Ursul”...
INSTANT_PNL_CIUCU_BOLOJAN_ANUNT000_INQUAM_Photos_Malina_Norocea
Câți bani primește Ciprian Ciucu de la PNL pentru campania din...
Donald Trump
Ameninţarea lui Trump de a lovi Nigeria a provocat un şoc la...
eugen teodorovici in fata microfoanelor
Eugen Teodorovici candidează pentru Primăria Capitalei: „Când eram...
Ultimele știri
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o rachetă balistică în timp ce erau decorați în aer liber
Jonathan Bailey, desemnat „cel mai sexy bărbat în viață” în 2025. El este cunoscut pentru rolurile din „Wicked” și „Bridgerton”
Prețurile producției industriale au crescut cu 6,1% în luna septembrie. Energia, principalul motor al scumpirilor
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
catalin drula foto usr
Drulă, replică pentru PSD și AUR, care au cerut suspendarea lui Nicușor Dan: „Un ceai calmant acolo și un ceai liniștitor dincolo”
antreprenorul Mihai Razvan Moraru
PNL și USR au candidat comun la șefia Consiliului Judeţean Buzău. Cine este Mihai Răzvan Moraru
dominic fritz face declaratii
Fritz: „Dacă PSD crede că deficitul și problemele cu bugetul o să dispară doar pentru că nu mai este Bolojan, se înșală”
florin mircea, deputat psd
Un deputat PSD și-a dat demisia din Parlament
odobescu face declaratii
Luminița Odobescu a fost numită consilier de stat la Cancelaria Prim-ministrului
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum sunt afectate zodiile de Luna Plină din noiembrie 2025. Trei nativi vor fi puși la încercare
Cancan
L-am găsit pe Mario Iorgulescu! Unde trăiește de fapt fiul șefului FRF: s-a retras prin azile de bătrâni și...
Fanatik.ro
Alex Dobre, noul lider al Rapidului după retragerea lui Cristi Săpunaru! Motivele pentru care a primit...
editiadedimineata.ro
De ce a fost şters contul de Instagram al Britney Spears?
Fanatik.ro
Victor Angelescu, uimit de forța Universității Craiova după derby: “E echipa care ne-a pus cele mai multe...
Adevărul
Soluția germană pentru medicii de gardă, contestată: „Vă zugrăvește cineva casa din pasiune?” DEZBATERE
Playtech
Câţi bani câştigă o menajeră în România? „Am făcut degeaba facultate şi master”. Suma creşte dacă şi calcă...
Digi FM
Ionela Năstase a fost diagnosticată cu cancer la un control de rutină: "Viața mea s-a oprit pentru câteva...
Digi Sport
Adrian Mutu a făcut anunțul, după ce a bătut palma cu Fiorentina
Pro FM
Thalia, imaginile care au stârnit controverse printre fani: „Ce ți-ai făcut de ești așa frumoasă?” Cum arată...
Film Now
Ce se întâmplă cu procesul de 400 milioane $ intentat de Justin Baldoni contra lui Blake Lively. Adevăratul...
Adevarul
Autostrada Sibiu - Pitești, privită cu pesimism: „Cine mai crede că până în 2028 vor fi gata sectoarele cele...
Newsweek
Ce sumă uriașă a strâns statul după introducerea CASS la pensie? Fiecare pensionar a pierdut 200 lei
Digi FM
Iubita lui Leonardo DiCaprio, într-o rochie decoltată până la abdomen. Vittoria Ceretti, strălucitoare la...
Digi World
Top cinci plante care purifică aerul și previn mucegaiul din casă. Metodele naturale pentru un interior curat...
Digi Animal World
Ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie. Află ce prieten blănos ți-a fost „sortit” de stele
Film Now
Russell Crowe, despre relația cu iubita sa mai tânără: „Viața mea e frumoasă și fericită, de ce să stric asta...
UTV
Andreea și Cabral Ibacka s-au bucurat de o vacanță spectaculoasă în Gibraltar. „Aproape am fost jefuiți...”