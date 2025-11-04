Ședință a Coaliției: Liderii vor discuta despre pensiile magistraților și salariul minim. Cu ce propunere ar putea veni Ilie Bolojan

Liderii Coaliției se întâlnesc marți în ședință, unde ar urma să dezbată subiectul reformei pensionării magistraților dar și propunerea de a majora salariul minim. Ilie Bolojan ar fi dispus să negocieze perioada de tranziție în care magistrații să ajungă la vârsta de pensionare de 65 de ani, iar aceasta să crească cu mai mult de 10 ani cât e în proiectul actual, potrivit surselor Digi24.

„Premierul Bolojan va merge în Coaliție cu propuneri concrete, chiar și cu anumite ajustări atunci când vorbim de acea reformă a pensiilor magistraților”, spune Lucian Rusu, vicepreședinte al Senatului, la Digi24.

Liberalii au discutat, marţi, în şedinţa Biroului Politic Naţional, despre rezolvarea în luna noiembrie a problemei care ţine de pensiile speciale, dar şi despre reforma în administraţia publică, a anunțat Ilie Bolojan.

Coaliţia se reuneşte marţi pentru a discuta despre toate subiectele care au provocat discuţii între lideri în ultimele săptămâni. În multe dintre întâlnirile anterioare nu s-a ajuns la acord.

Problema pensiilor speciale, jalon în PNRR, trebuie rezolvată până la finalul lunii noiembrie, în caz contrar România urmând a pierde peste 230 de milioane de euro.

CCR a decis, în octombrie, că legea este neconstituţională, dar a motivat că nu a fost aşteptat termenul legal pentru emiterea avizului consultativ al CSM. Curtea nu s-a pronunţat asupra formei legii.

Reforma administraţiei este amânată de luni de zile, după ce partidele din coaliţie nu au ajuns la consens cu privire la disponibilizări.

