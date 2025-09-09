Ministerul Sănătății alocă 20 milioane lei pentru acoperirea tratamentelor în străinătate. Câte persoane sunt pe lista de așteptare

Alexandru Rogobete a precizat că programul de tratamente în străinătate are pe lista de aşteptare 43 de dosare în valoare, 30 de adulți și 13 copii, în valoare de aproximativ 13 milioane de lei și a anunnțat că Ministerul Sănătății va primi suplimentar 20 de milioane lei pentru acoperirea acestor costuri.

„Munca în echipă şi colaborarea fac mereu diferenţa! Astăzi, programul de tratamente în străinătate are pe lista de aşteptare 43 de dosare în valoare de aproximativ 13 milioane de lei. 30 de adulţi şi 13 copii - de la cel mai mic pacient de 1 an şi 8 luni, până la cel mai vârstnic de 74 de ani. Cele mai multe solicitări sunt pentru afecţiuni oncologice, dar şi pentru boli rare, afecţiuni genetice sau transplanturi”, a scris Alexandru Rogobete, marți pe Facebook.

El a adăugat că Ministerul Sănătăţii va primi suplimentar 20 de milioane de lei pentru acoperirea unor astfel de costuri.

„În urma unor discuţii corecte şi transparente cu ministrul Finanţelor - căruia îi mulţumesc pentru promptitudine - joi, Ministerul Sănătăţii va primi suplimentar 20 de milioane de lei pentru acoperirea acestor costuri. Asta înseamnă şansa la viaţă, continuitate în tratamente şi speranţă pentru fiecare pacient şi familie aflată în dificultate. Încrederea ne face bine. O echipă unită salvează vieţi”, a conchis ministrul Sănătății.

