Live TV

Ministerul Sănătății alocă 20 milioane lei pentru acoperirea tratamentelor în străinătate. Câte persoane sunt pe lista de așteptare

Data actualizării: Data publicării:
Ce servicii medicale gratuite sunt incluse în spitalizarea de o zi. Foto Getty Images
Foto Getty Images

Alexandru Rogobete a precizat că programul de tratamente în străinătate are pe lista de aşteptare 43 de dosare în valoare, 30 de adulți și 13 copii, în valoare de aproximativ 13 milioane de lei și a anunnțat că Ministerul Sănătății va primi suplimentar 20 de milioane lei pentru acoperirea acestor costuri.

„Munca în echipă şi colaborarea fac mereu diferenţa! Astăzi, programul de tratamente în străinătate are pe lista de aşteptare 43 de dosare în valoare de aproximativ 13 milioane de lei. 30 de adulţi şi 13 copii - de la cel mai mic pacient de 1 an şi 8 luni, până la cel mai vârstnic de 74 de ani. Cele mai multe solicitări sunt pentru afecţiuni oncologice, dar şi pentru boli rare, afecţiuni genetice sau transplanturi”, a scris Alexandru Rogobete, marți pe Facebook.

Citește și: Lista afecțiunilor pentru acordarea certificatului de handicap, extinsă. Cei care au deja certificat nu vor fi chemați la reevaluare

El a adăugat că Ministerul Sănătăţii va primi suplimentar 20 de milioane de lei pentru acoperirea unor astfel de costuri.

„În urma unor discuţii corecte şi transparente cu ministrul Finanţelor - căruia îi mulţumesc pentru promptitudine - joi, Ministerul Sănătăţii va primi suplimentar 20 de milioane de lei pentru acoperirea acestor costuri. Asta înseamnă şansa la viaţă, continuitate în tratamente şi speranţă pentru fiecare pacient şi familie aflată în dificultate. Încrederea ne face bine. O echipă unită salvează vieţi”, a conchis ministrul Sănătății.

Citește și: Ministrul Sănătății vrea o lege care să interzică conferințele conspiraționiste

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
soldat rus într-un sat din Kursk după retragerea trupelor ucrainene
1
„O rușine uriașă pentru Putin. Totul s-a făcut praf”: Coșmarul unei familii din Kursk...
INSTANT_PROTEST_EDUCATIE_SET_2_17_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Profesorii cer demisia ministrului Daniel David și amenință cu greva generală. „Să...
sticle de plastic pe plaja
3
„Afacere” pe plajă: la cules de ambalaje reciclabile. Ce spun turiștii despre cei care...
MIG 29 Azerbaidjan
4
Apariție surpriză pe cerul Ucrainei: avion MiG-29 cu însemne ucrainene, dar camuflaj...
Berlin, Deutschland, 17.05.2024: Bundeskanzleramt: Empfang der Staatsprsidentin von Moldawien durch den deutschen Bundeskanzler: Maia Sandu vor einer Fahne der Europischen Union *** Berlin, Germany, 17 05 2024 Federal Chancellery Reception of the Presiden
5
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European...
Donald Trump ”a explodat”: ”Taci! Nu asculți niciodată! De-aia ești de mâna a doua”
Digi Sport
Donald Trump ”a explodat”: ”Taci! Nu asculți niciodată! De-aia ești de mâna a doua”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Horațiu Potra
Misterul mercenarilor din MApN ajunși în Congo. Moșteanu: „Potra a...
denis dragus
România, doar egal în Cipru, în preliminariile CM 2026. Am început...
doha
Cine sunt victimele atacului israelian din Qatar. Hamas publică lista...
claudiu cretu
Șeful ELCEN a fost pus sub acuzare pentru mită și are interdicție de...
Ultimele știri
Ministrul Economiei: 21 de administratori speciali la societăți de stat au fost trimiși acasă. Aveau salariu şi de 30.000 lei
România a învins San Marino în preliminariile EURO 2027 U21. Clasamentul este condus de Finlanda
Un bărbat condamnat pentru trafic de minori, aflat pe lista Most Wanted a poliției, este adus în ţară din Marea Britanie
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
alexandru Rogobete face declaratii
Ministrul Sănătății vrea o lege care să interzică conferințele conspiraționiste
Screenshot 2025-09-07 at 08.22.54
Scandal major în Sănătate, după conferința de la Brașov a medicilor conspiraționiști: măsurile anunțate de ministrul Rogobete
alexandru rogobete face declaratii
Ministrul Sănătății cere sancțiuni împotriva medicilor care au participat la conferința conspiraționistă despre vaccinul anti-Covid
Ora de iarnă 2025. Foto Getty Images
Când trecem la ora de iarnă 2025. Momentul care marchează începutul nopților mai lungi și al zilelor mai scurte
alexandru rogobete
Ministrul Sănătăţii: CNAS are plăți neefectuate către farmacii, concedii medicale, unităţi sanitare chiar. Sistemul are datorii enorme
Partenerii noștri
Pe Roz
Haos, revelații și schimbări neașteptate. Ce aduce Uranus retrograd în Gemeni pentru fiecare zodie
Cancan
Elena Udrea se angajează! Unde va activa fosta blondă de la Cotroceni, la 2 luni după ce a fost eliberată din...
Fanatik.ro
Câți copii are, de fapt, Dan Alexa. Antrenorul lui Poli Timișoara participă la Asia Express alături de Gabi...
editiadedimineata.ro
Un tip de muzică ar putea fi un remediu pentru răul de mișcare
Fanatik.ro
Informații cutremurătoare în cazul profesoarei găsite moartă lângă trupul băiețelului ei. Cum a fost...
Adevărul
Tricouri imprimate cu o înjurătură în limba engleză purtate de sindicaliștii din educație: „Don`t f..k with...
Playtech
Ajutor pentru facturi la energie: cum completezi corect cererea pentru tichete
Digi FM
Un bărbat rămas blocat într-un lift din Germania, eliberat după patru zile. Autorităţile spun că a fost...
Digi Sport
Țara cât două sectoare ale Bucureștiului, în fața unei premiere ISTORICE: calificarea la CM 2026 VIDEO
Pro FM
Prietenii lui Britney Spears, îngrijorați de condițiile în care locuiește: „Casa ei este o harababură. Nu...
Film Now
Un debut global impresionant. „The Conjuring: Last Rites” înregistrează cifre excelente pentru franciză, la...
Adevarul
Scene bizare la o grădiniță din Satu Mare: Copiii, îmbrăcați în uniforme de Șoimi ai Patriei și Pionieri. Cum...
Newsweek
Pensionar trecut la „limită de vârstă&quot;: pensie 6.000 lei/luna și 5.000 lei bonus. Cât a lucrat?
Digi FM
Țara în care Crăciunul a fost devansat la 1 octombrie. Președintele spune că apără "dreptul la fericire"
Digi World
Legătura la care nu te-ai fi gândit între farfurie și somn. Ce schimbare simplă în alimentație îți poate...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în cutia de jucării a fiicei sale de 3 ani. Mama a crezut inițial că este o farsă
Film Now
Ce a răspuns Julia Roberts când i s-a cerut să numească șapte persoane pe care le-ar invita în oraș...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea