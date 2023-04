Șeful PNL Iași vrea ca la europarlamentare candidații să fie aleși pe regiuni: Liberalii nu au niciun europarlamentar din Moldova

Deputatul Alexandru Muraru, șeful PNL Iași, a cerut ca locurile eligibile pentru alegerile europarlamentare să fie împărțite în funcție de regiuni, în partid, acesta atrăgând atenția că liberalii nu au în prezent niciun europarlamentar din Moldova.

Alexandru Muraru a cerut acest lucru în cadrul Forumului Administraţiei Publice Locale PNL Iaşi, la care au luat parte și preşedintele PNL Nicolae Ciucă, precum și secretarul general al partidului, Lucian Bode.

"Prima bătălie este cea a europarlamentarelor. Noi am câştigat o singură dată aceste alegeri, în 2019, cu 27 la sută, când am luat zece mandate de europarlamentar. Dar vă spun, din păcate, un lucru - PNL nu are niciun europarlamentar din Moldova. Prin urmare, dragi colegi, stimată conducere centrală, alegerea europarlamentarilor în 2024 dintre membrii PNL va trebui făcută pe regiuni. Moldova va trebui să dea un europarlamentar, iar Iaşiul are cea mai importantă organizaţie din Moldova", a declarat Alexandru Muraru.

Acesta i s-a adresat premierului Nicolae Ciucă, amintindu-i că județul Iași are nevoie de investiții.

"Domnule prim-ministru, Iaşiul nu cere nimic din ceea ce nu i se cuvine. Acest judeţ, cel mai mare din România după Bucureşti, conform ultimului recensământ, are nevoie de investiţii pentru ca întreaga regiune să se dezvolte. Nu există un Iaşi puternic şi o Românie puternică fără o Moldovă puternică, iar noi sperăm ca această forţă politică, PNL, să radieze în întreaga regiune şi să putem ajuta şi colegii noştri din celelalte judeţe", a spus Alexandru Muraru.

Acesta s-a arătat convins că PNL va câștiga alegerile locale din județul Iași.

"Vă promit aici că vom recâştiga Consiliul Judeţean, vom menţine şi Primăria Iaşi, iar cei 51 de primari plus alţi colegi îşi vor câştiga mandatele", a spus Muraru.

"Când vorbim la Iaşi de administraţie liberală vorbim de un proiect de 100 de milioane de euro de modernizare a aeroportului, vorbim de reabilitarea Spitalului de Copii «Sfânta Maria», dar vorbim şi de alte două proiecte care au susţinerea Guvernului şi se vor întâmpla la Iaşi, respectiv Sala Polivalentă care va avea destinaţie regională, de 100 de milioane de euro, şi Institutul Regional de Boli Cardiovasculare, proiect de peste 300 de milioane de euro", a adăugat deputatul.

