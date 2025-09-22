Live TV

Șeful PNL Mureș: În partid nu există subiectul demisiei lui Bolojan. Noi încercăm să facem reformă, nu să schimbăm prim-ministrul

Data publicării:
Ciprian Dobre
Foto: Ciprian Dobre/ Facebook

Deputatul PNL Ciprian Dobre, preşedintele PNL Mureş, spune că reformele nu sunt ale premierului Ilie Bolojan, ci ale coaliţiei de guvernare. El a dat asigurări că în PNL nu există subiectul demisiei lui Bolojan.

„Reformele nu sunt ale premierului Ilie Bolojan, reformele sunt ale acestei coaliţii de guvernare, or, dacă aceste reforme asumate, în scris, de către toate părţile coaliţiei, nu au loc datorită unei decizii a Curţii Constituţionale, noi trebuie să muncim mai departe ca să facem aceste reforme” a spus deputatul PNL, la Prima News, întrebat dacă premierul Ilie Bolojan ar trebui să demisioneze din funcţie, dacă CCR respinge proiectul de lege al Guvernului privind reforma pensiilor magistraţilor, potrivit News.ro.

Potrivit lui Ciprian Dobre, premierul nu ar trebui să-şi dea demisia.

„Demisia este un act unilateral, personal, de asemenea irevocabil. (..) Nu pot să spun ce va face premierul”, a arătat Dobre, precizând că, în privinţa unei chestiune ce ţine de constituţionalitate nu intervine niciodată răspunderea politică a guvernului.

„Eu cred că nu ar trebui să-şi dea demisia şi cred că este unul dintre cei mai buni prim-miniştri pe care noi i-am avut şi care încearcă din răsputeri să mişte toate partidele, pentru a face reforma în această ţară”, a subliniat deputatul PNL.

„În PNL nu există acest subiect, pe de o parte, iar pe de altă parte, noi încercăm să facem reformă şi nu să ne schimbăm prim-ministrul”, a completat el.

Editor : M.B.

