Live TV

Șeful USR, reacție dură la noua moțiune depusă de AUR: „S-au trezit fix presupuşii patrioţi să atace”

Data actualizării: Data publicării:
Dominic Fritz
Dominic Fritz. Foto: Inquam Photos / Codrin Unici

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat sâmbătă că AUR a depus în Parlament „o moţiune de cenzură ridicolă” la adresa ministrului Mediului, Diana Buzoianu, care va pica la vot. „S-au trezit iarăşi fix presupuşii patrioţi să atace”, acuză Fritz.

„Dacă vorbim despre cei care doar pretind că iubesc România, despre cei care doar pretind că se luptă cu corupţia în România, trebuie să vorbim scurt şi despre atacul abject şi cinic asupra Dianei Buzoianu. Este depusă o moţiune de cenzură ridicolă de către AUR în Parlament, care se va vota poimâine şi bineînţeles că suntem cu fermitate alături de doamna ministră, pentru că a arătat că, fără frică şi cu mare convingere, se ia de orice fel de interese care stau în calea unei Românii mai prietenoase cu mediul”, a declarat, sâmbătă, Dominic Fritz, potrivit News.ro. 

Liderul USR a adăugat că „s-au trezit iarăşi fix presupuşii patrioţi” să o atace pe Diana Buzoianu, iar acest lucru arată că ”ei servesc alte interese”.

„Şi faptul că s-au trezit iarăşi fix presupuşii patrioţi să atace prima pe ea, iarăşi doar arată că ei servesc alte interese. Chestiunea hidrocentralelor... doamna ministră Buzoianu urmăreşte sută la sută parcursul legal a lucrurilor, sunt unele proiecte care momentan sunt blocate în instanţă, altele care urmăresc parcursul normal al avizării cu toate analizele necesare. Şi nu am niciun dubiu că toate deciziile pe care le ia Diana Buzoianu sunt luate pentru a apăra interesul celor care trăiesc în România şi pentru a apara comorile naturale pe care suntem mândri să le avem în România. De aceea, luni, bineînţeles, va pica această moţiune, dar este încă un exemplu că nu întotdeauna pe pachetelul pe care scrie patriot este şi un patriot înăuntru”, a declarat Dominic Fritz.

AUR a anunţat miercuri, în plenul Camerei Deputaţilor, că depune o moţiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, cu titlu „Stabilirea securităţii energetice a României prin politici de mediu ce obstrucţionează punerea în funcţiune a hidrocentralelor, începute înainte de 1989”. În moţiune, parlamentarii AUR cer impunerea unui calendar executoriu pentru finalizarea hidrocentralelor şi obligarea guvernului să reia de urgenţă lucrările, aşa cum s-a angajat în faţa cetăţenilor.

 

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
zele donetk
1
Succes nesperat pentru armata Kievului. Zelenski susține că soldații ucraineni au reușit...
„Judecătorul” care a impresionat zeci de mii de români nu există. Povestea virală a fost creată cu inteligența artificială
2
„Judecătorul” care a impresionat zeci de mii de români nu există. Povestea virală a fost...
Rafinărie rusă atacată de dronă
3
Mass-media din Rusia poate relata despre pompele de benzină goale și prețurile...
MiG-31k
4
Avioane rusești, în spațiul aerian al Estoniei. Tallinn activează articolul 4 al NATO...
Elkanns and Marella Agnelli
5
Mașini, cocaină și răpiri. Saga unui scandal extravagant care ține de decenii, în familia...
Surpriză! Ce propunere i-a făcut Donald Trump unei femei cu 50 de ani mai tânără: nu e prima dată când a abordat-o
Digi Sport
Surpriză! Ce propunere i-a făcut Donald Trump unei femei cu 50 de ani mai tânără: nu e prima dată când a abordat-o
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
Nazare: Problemele legate de evaziune sunt foarte mari și cronice. Nu...
ilie bolojan in parlament
Dumitru, după ce Ilie Bolojan a amenințat cu demisia: „Dacă nu are...
oameni pe strada
SONDAJ: Cu ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare. AUR...
Joint press conference of President of Ukraine and President of European Parliament, Kyiv - 17 Sep 2025
Mesaj dur al lui Zelenski pentru aliați, înainte de întâlnirea cu...
Ultimele știri
Ministrul Finanțelor îl contrazice pe consilierul lui Bolojan: „ANAF a demonstrat că poate să obțină miliarde în plus”
Activistul Charlie Kirk, „înviat” cu ajutorul AI. Transmite mesaje religioase pe care nu le-a rostit niciodată în viață
De ce Brigitte Macron trebuie să furnizeze dovezi că e femeie în procesul său de calomnie împotriva influenceriței Candance Owens
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
BUCURESTI - SEDIU PARTID - DECLARATII PRESA - USR - 19 MAI 2025
Dominic Fritz vrea desființarea agențiilor și instituțiilor fără rost. Ce spune despre reforma administrativă
diana buzoianu face declaratii
AUR a depus moțiune simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu: „Nu cunoaște domeniul pe care îl coordonează”
ursula von der leyen sustine un discurs
Demers fără precedent în Parlamentul European: Două moțiuni de cenzură depuse împotriva Ursulei von der Leyen
Dominic Fritz.
Fritz le cere partidelor din coaliție să cedeze către USR 20% din posturile numite politic. „Este un proces mai greu, mai ales la PSD”
Dominic Fritz
Dominic Fritz, despre măsurile economice anunțate de PSD: „Nu e semn de maturitate politică. Deficitul a explodat cu PSD la guvernare”
Partenerii noștri
Pe Roz
Doi tineri au cheltuit banii de nuntă pentru a scăpa de kilogramele acumulate încă din copilărie. De la 300...
Cancan
Toto Dumitrescu se află în arest de 48 de ore, dar tatăl lui… Ilie Dumitrescu şi-a făcut programul ca într-o...
Fanatik.ro
Ce s-a ales de Mariana Bitang, „doamna de aur” a gimnasticii românești. Ce face și cum arată astăzi partenera...
editiadedimineata.ro
A fi prea slab poate fi mai periculos decât kilogramele în plus
Fanatik.ro
Cea mai frumoasă femeie din lume, Paige Spiranac, anunț surpriză: ”Hainele nu sunt incluse”
Adevărul
Cum s-a instaurat prima dictatură a României moderne. Unul dintre cele mai controversate personaje din...
Playtech
Diferența de consum între centralele vechi și cele în condensare. Merită schimbarea
Digi FM
O solistă de muzică populară și soțul ei, acuzați că au furat dintr-un magazin. "Fiul meu m-a sunat plângând...
Digi Sport
Surpriză de proporții! Dan Petrescu, în negocieri pentru a-i lua locul ”celui mai slab antrenor”
Pro FM
t.A.T.u, din nou pe scenă după 20 de ani. Reacțiile, extrem de dure: „Au spus că nu se suportă. Oare au rămas...
Film Now
Catherine Zeta-Jones dezvăluie cariera pe care ar fi ales-o dacă nu era actriță: "Mă gândesc să fac un curs...
Adevarul
Leguma rezistentă adusă din Uzbekistan care s-a adaptat surprinzător de bine la clima din România: cu cât se...
Newsweek
Se schimbă data la care se virează pensia în octombrie. Bucurie pentru 2.600.000 de pensionari
Digi FM
Ce se întâmplă cu casa din Dolhasca în care a copilărit Alexandru Arșinel. Anunțul făcut de fiul regretatului...
Digi World
"Ucigaşul tăcut". Motivul pentru care peste 15.000 de oameni au murit în Europa în această vară
Digi Animal World
O creatură marină de doi metri, descoperită pe o plajă din California: „Parcă eram pe altă planetă”
Film Now
Nina Dobrev, vacanță de vis cu Zac Efron. Au flirtat pe un iaht în Italia, la doar o săptămână după...
UTV
Bella Hadid, imagini cutremurătoare de pe patul de spital: lupta paralizantă cu boala Lyme