Șeful USR, reacție dură la noua moțiune depusă de AUR: „S-au trezit fix presupuşii patrioţi să atace”

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat sâmbătă că AUR a depus în Parlament „o moţiune de cenzură ridicolă” la adresa ministrului Mediului, Diana Buzoianu, care va pica la vot. „S-au trezit iarăşi fix presupuşii patrioţi să atace”, acuză Fritz.

„Dacă vorbim despre cei care doar pretind că iubesc România, despre cei care doar pretind că se luptă cu corupţia în România, trebuie să vorbim scurt şi despre atacul abject şi cinic asupra Dianei Buzoianu. Este depusă o moţiune de cenzură ridicolă de către AUR în Parlament, care se va vota poimâine şi bineînţeles că suntem cu fermitate alături de doamna ministră, pentru că a arătat că, fără frică şi cu mare convingere, se ia de orice fel de interese care stau în calea unei Românii mai prietenoase cu mediul”, a declarat, sâmbătă, Dominic Fritz, potrivit News.ro.

Liderul USR a adăugat că „s-au trezit iarăşi fix presupuşii patrioţi” să o atace pe Diana Buzoianu, iar acest lucru arată că ”ei servesc alte interese”.

„Şi faptul că s-au trezit iarăşi fix presupuşii patrioţi să atace prima pe ea, iarăşi doar arată că ei servesc alte interese. Chestiunea hidrocentralelor... doamna ministră Buzoianu urmăreşte sută la sută parcursul legal a lucrurilor, sunt unele proiecte care momentan sunt blocate în instanţă, altele care urmăresc parcursul normal al avizării cu toate analizele necesare. Şi nu am niciun dubiu că toate deciziile pe care le ia Diana Buzoianu sunt luate pentru a apăra interesul celor care trăiesc în România şi pentru a apara comorile naturale pe care suntem mândri să le avem în România. De aceea, luni, bineînţeles, va pica această moţiune, dar este încă un exemplu că nu întotdeauna pe pachetelul pe care scrie patriot este şi un patriot înăuntru”, a declarat Dominic Fritz.

AUR a anunţat miercuri, în plenul Camerei Deputaţilor, că depune o moţiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, cu titlu „Stabilirea securităţii energetice a României prin politici de mediu ce obstrucţionează punerea în funcţiune a hidrocentralelor, începute înainte de 1989”. În moţiune, parlamentarii AUR cer impunerea unui calendar executoriu pentru finalizarea hidrocentralelor şi obligarea guvernului să reia de urgenţă lucrările, aşa cum s-a angajat în faţa cetăţenilor.

Editor : C.L.B.