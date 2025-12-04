Live TV

Dominic Fritz acuză PSD că se folosește politic de criza de la Paltinu: „În 2 județe, instituțiile au fost conduse de pile și amante”

Dominic Fritz, președinte interimar al USR.
„USR e sub asalt”

Președintele USR, Dominic Fritz, susține că PSD „se folosește politic de suferința a sute de mii de oameni” pentru a o ataca pe ministra Mediului, Diana Buzoianu, dar și pe reprezentanții USR în general. Fritz mai subliniază că instituțiile locale care „au eșuat lamentabil” au fost conduse de pile și amante. 

Liderul USR dă vina pe „corupție, incompetență și vechi complicități” pentru criza apei.

„Au pus tunurile din nou pe curajoasa ministră Diana Buzoianu, dar se dau de fapt de gol. Cum se folosește PSD politic de suferința a sute de mii de oameni nu este doar cinic, ci mai ales tupeist.

În două județe, instituțiile locale care au eșuat lamentabil au fost conduse de oameni ”vai și-amar” de-ai lor. Pile și amante, umblați în avioane de lux în timp ce au lăsat de izbeliște infrastructura de apă! Consecința este brutală: peste 100.000 de oameni fără apă la robinet. O criză care nu s-a născut dintr-o furtună imprevizibilă, ci din corupție, incompetență și vechi complicități.”, a scris Dominic Fritz, joi, pe Facebook. 

Fritz mai declară că ministra Mediului a făcut exact ce trebuia să facă: „A activat celule de criză pentru reacții rapide, a trimis corpul de control, lucrează direct cu echipele din minister pentru soluții. A reacționat prompt, ferm, transparent - chiar dacă a fost mințită de structurile politizate din teritoriu.

De când a intrat pe ușa Ministerului Mediului, Diana nu a avut zile ușoare. A pornit reforma Romsilva, a zguduit rețelele instituționale, a pus lupa pe abuzuri și a cerut transparență. A numit directori interimari fără carnet de partid, a deschis concursuri pentru posturi. A făcut exact ceea ce sistemul nu suportă: a rupt lanțul privilegiilor”.

„USR e sub asalt”

Liderul USR susține că partidul său „e sub asalt”. „Miza e multiplă: să distragă atenția de la corupția lor, să saboteze campania lui Cătălin Drulă, să dea prin ricoșeu în președintele Dan. Dar mai ales să discrediteze ideea în sine că România trebuie și poate fi reformată, curățată”, a mai scris Dominic Fritz. 

Recent, PSD le-a cerut celor de la USR să își asume „catastrofa” provocată după ce a fost golit lacul de acumulare de la Paltinu, iar premierul Ilie Bolojan să îi ceară explicații ministrei Diana Buzoianu. 

Citește și: VIDEO Scandal în ședința de la Senat în care se discuta criza apei: „Ne întâlnim pentru show?“ / „Sunteți înfierbântat? Luați o pauză!”

Editor : A.G.

