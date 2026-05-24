Ciprian Ciucu: PNL e dispus să meargă în opoziție. Să ne lepădăm de PSD-ismul care ne-a contaminat cu voia noastră

Ciprian Ciucu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Prim-vicepreşedintele PNL, Ciprian Ciucu, a afirmat că PNL este dispus să îşi asume drumul corect care îi oferă premisele din opoziţie pentru a se reforma. El a precizat că liberalii trebuie să se lepede de PSD-ism, care i-a contaminat în ultimii ani, cu voia PNL.

„Am văzut că partidul nostru este dispus să îşi asume drumul corect, care să ne ofere premisele din opoziţie să ne reformăm, dintre noi să se evidenţieze cei mai buni lideri, competenţi, integri, asumaţi. Să ne lepădăm de PSD-ism, care ne-a contaminat în ultimii ani, cu voia noastră, este adevărat, cu voia noastră. Nu ne-a obligat nimeni. Dar dacă nu verbalizăm şi dacă nu spunem aceste lucruri direct, înseamnă că nu le recunoaştem şi înseamnă că vom fi dispuşi să facem aceleaşi greşeli, a declarat duminică, Ciprian Ciucu, potrivit News.ro.

El a precizat că în această perioadă contează mai puţin propaganda, ci important este să oferi rezultate cetăţenilor.

„Astăzi contează mult mai puţin propaganda. Aţi văzut că propaganda are limitele ei. Ceea ce contează este să livrezi. Ceea ce contează e să îţi faci şedinţele la timp, să livrezi proiectele la timp, să îţi asumi proiectele grele, care nu întotdeauna sunt cele mai populare pentru că aduc disconfort, dar să le faci, să le termini la timp şi să îmbunătăţeşti viaţa oamenilor.

Este ceea ce mi-am propus din poziţia de primar general. În primul rând, să nu ne facem de ruşine, ci din contră. Bucureştenii să ne vadă să ne vadă ca acea soluţie serioasă care nu vorbeşte mult, care spune adevărul şi spune ceea ce se poate face şi ceea ce nu se poate face, dar care îşi asumă să facă ceea ce este corect pentru oraş, chiar dacă nu întotdeauna este popular”, a mai transmis Ciprian Ciucu.

El a declarat că meritele liberalilor din trecut cu sunt meritele actualilor membri ai PNL.

„Faptul că avem o memorie de apărat ne face să luăm acele decizii care sunt corecte. Sunt grele pe termen scurt, dar pe termen lung sunt deciziile corecte. Şi asta nu au foarte mulţi. Partidul Social Democrat nu are foarte mulţi social democraţi la care să se refere. Partidele noi nu au aşa ceva. Dar aş vrea să mai spun şi să subliniez un lucru.

Meritele liberalilor dinaintea noastră nu sunt meritele noastre. Adică să nu avem aroganţa prin care să ne asumăm meritele lor, pentru că sunt meritele acelei generaţii. Nu ne putem împăuna cu meritele Brătienilor sau ale altor liberali de frunte. Noi trebuie să le cinstim memoria şi atât”, a mai afirmat Ciprian Ciucu.

