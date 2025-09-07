Simion, critici pentru Guvern la dezbaterea moțiunii de cenzură: Nu faceți reformă, doar vă jucați. Replică pentru Grindeanu

Președintele AUR George Simion a lansat mai multe critici guvernului în timpul dezbaterii primei moțiuni de cenzură, criticând Executivul că a ales cinci asumări de răspundere. El a acuzat că Guvernul mimează reforma și avertizează că România va intra „în scurt timp” în incapacitate de plata. Totodată, liderul AUR a venit și cu o replică pentru Sorin Grindeanu, care îl acuzase pe Simion că prin moțiunile de cenzură depuse apără salariile nesimțite din Consiliile de Administrație.

„Voi aveți toată puterea în Statul român. E fără precedent ca din primele 500 de funcții de conducere din statul român, toate să aparțină puterii. Ați ales să călcați în picioare voința poporului român. Dar pentru ce era nevoie domnule Bolojan să vă asumați de cinci ori răspunderea? De cinci ori. Cinci asumări de răspundere. Parlamentul este în sesiune ordinară. Orice copil înfață la educație civică separația puterilor în stat. Puterea executivă, puterea legislativă care suntem noi dar ne ignorați și puterea judecătorească cu care sunteți în conflict. Nu este de mirare că faceți acest lucru”, a afirmat liderul AUR.

George Simion a acuzat apoi Guvernul că „nu face nicio reformă” și că „doar vă jucați”. Totodată, a venit cu o replică pentru liderul PSD Sorin Grindeanu care acuzase AUR că s-a opus taxării cu „de trei ori mai mult a vilelor și mașinilor de lux (...) să protejezi fără rușine interesul medical privat, după ce te-ai plimbat în campanie pe la oamenii sărmani în caravane medicale - asta înseamnă să fii ipocrit și să urmezi doar interesele unor sponsori politici”. Totodată, Grindeanu l-a mai acuzat pe Simion că se opune tăierilor drastice a membrilor din Consiliile de Administrație dar și tăierilor de salarii nesimțite. În replică, liderul AUR a sublinita că acestea sunt de fapt subiectele prinse în moțiunile de cenzură.

„Vom intra în scurt timp în incapacitate de plată. Și asa până să intre așa-zisele măsuri reformiste în vigoare. Dacă voi nu faceți ce trebuie făcut. Și nu faceți, e evident cu 13.000 de locuri de muncă care vor fi tăiate, nu faceți nicio reformă, doar vă jucați. În timp de ministrul vostru de Finanțe are firme care nu-și declară bilanțul, care nu-și plătesc datoriile la stat, antreprenorii în viața reală își restrâng activitatea sau își relochează și își mută sediul social în alte companii.

Am auzit de la domnul Grindeanu spunându-se ca noi suntem cu privilegiații, nu cu poporul. Domnul Grindeanu, asta este exact ce acuzăm în moțiunile pe care le propunem. Că nu tăiați de la privilețiati, ci tăiați de la omul mic pe când sinecurile și pilele le mențineți și mimați reformele”, a mai declarat George Simion.

Plenul comun al Parlamentului dezbate şi votează duminică cele patru moţiuni de cenzură depuse de AUR, S.O.S România şi POT la adresa Guvernului Ilie Bolojan, în urma angajării răspunderii pe cinci proiecte de lege care cuprind măsurile din pachetul doi de reformă. Opoziţia a decis să nu depună moţiune de cenzură pe proiectul privind pensionarea magistraţilor.

Editor : I.B.