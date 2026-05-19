Live TV

Video Aproape jumătate dintre români consideră moțiunea de cenzură PSD-AUR un act politic inutil care va înrăutăți lucrurile (sondaj INSCOP)

Data actualizării: Data publicării:
sorin grindeanu ilie bolojan oana gheorghiu in parlament
Dezbaterea si votul motiunii de cenzure initiate de PSD si AUR impotriva guvernului de coalitie, in Parlamentul Romaniei, 5 mai 2026. Inquam Photos / George Calin
Din articol
Situația politică a țării  Moțiunea de cenzură, act politic necesar vs. inutil  Motivele pentru înlăturarea guvernului Bolojan 

Potrivit unui sondaj INSCOP Research, 74,5% dintre români se declară foarte îngrijorați sau destul de îngrijorați de situația politică actuală (43,7% dintre români se declară foarte îngrijorați, iar 30,8% destul de îngrijorați). Totodată, 48,6% dintre participanții la sondaj consideră că moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a reprezentat un act inutil care va înrăutăți lucrurile în România.

BAROMETRUL Informat.ro – INSCOP Research, ediția a XI-a, a fost realizat în perioada 11-14 mai 2026, despre părerile românilor privind utilitatea și impactul moțiunii de cenzură sunt împărțite. 

Situația politică a țării 

„74,5% dintre români se declară foarte îngrijorați sau destul de îngrijorați de situația politică actuală (43,7% dintre români se declară foarte îngrijorați, iar 30,8% destul de îngrijorați). 9,7% se declară destul de puțin îngrijorați de situația politică actuală, iar 14,3% foarte puțin/ deloc îngrijorați. Ponderea non-răspunsurilor este de 1,5%.

Sunt îngrijorați de situația politică actuală a României într-un proporție mai mare decât restul populației: votanții USR, femeile, persoanele peste 60 de ani, angajații la privat.  

Sunt puțin sau deloc îngrijorați de situația politică actuală a țării într-un procent mai ridicat decât media: votanții PNL, tinerii sub 30 de ani, angajații la stat”, arată INSCOP Research.  

Moțiunea de cenzură, act politic necesar vs. inutil 

„48,6% dintre participanții la sondaj consideră că moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a reprezentat un act inutil care va înrăutăți lucrurile în România. 44% sunt de părere că acțiunea celor două partide a reprezentat un act politic necesar care va îmbunătăți lucrurile în România. 7,4% nu știu sau nu răspund.

Votanții PSD și AUR, persoanele de peste 60 de ani, cei cu educație primară și locuitorii din mediul rural cred într-o proporție mai mare decât media că moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR împotriva Guvernului Bolojan a fost un act politic necesar care va îmbunătăți lucrurile în România. 

Sunt de părere că moțiunea de cenzură a reprezentat un act inutil care va înrăutăți situația într-o măsură mai mare decât restul populației: votanții PNL și USR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educație superioară, locuitorii din București și din urbanul mare”. 

Motivele pentru înlăturarea guvernului Bolojan 

„33,6% dintre români cred că Guvernul Bolojan a fost înlăturat pentru că a încercat să reducă privilegiile, corupția și cheltuielile inutile din sectorul public, în timp ce 57,8% sunt de părere că acesta a fost înlăturat din cauza creșterii taxelor și a gestionării defectuoase a situației economice. 6,8% nu știu sau nu pot aprecia, iar 1,8% nu răspund.  

Consideră că Guvernul Bolojan a fost înlăturat pentru că a încercat să reducă privilegiile, corupția și cheltuielile inutile din sectorul public într-o proporție mai mare ca restul populației: votanții PNL și USR, persoanele cu educație superioară, locuitorii din București și din urbanul mare, angajații din sectorul public.

Votanții PSD și AUR, tinerii sub 30 de ani și persoanele cu educație primară cred într-un procent mai ridicat decât media că executivul condus de Ilie Bolojan a fost înlăturat din cauza creșterii taxelor și a gestionării defectuoase a situației economice”, mai arată sondajul.

Remus Ștefureac, director INSCOP Research: „Polarizarea accentuată provocată de moțiunea de cenzură este confirmată de datele care arată că aproximativ jumătate dintre români (48,6%) crede că moțiunea de cenzură a fost un act politic inutil, care va înrăutăți lucrurile în România, iar celalată jumătate (44%) crede că moțiunea de cenzură a fost un act politic necesar care va îmbunătăți lucrurile în România. Mai mult, ruptura dintre electoratele principalelor patru partide este totală. 88% dintre votanții PNL, respectiv 92% dintre votanții USR cred că moțiunea va înrăutăți lucrurile în țară; în contrast, 69% dintre votanții PSD și 74% dintre votanții AUR cred că moțiunea va îmbunătăți situația țării. De asemenea 87% dintre votanții PNL și 85% dintre votanții USR cred că Guvernul Bolojan a fost înlăturat pentru că a încercat să reducă privilegiile, corupția și cheltuielile inutile; în deplin contrast, 83% dintre votanții PSD și 84% dintre votanții AUR cred că Guvernul Bolojan a fost înlăturat pentru că a crescut taxele și a gestionat prost situația economică a țării. Singurul aspect asupra căruia par să cadă de acord electoratele partidelor menținate este nivelul foarte ridicat de îngrijorare față de situația politică actuală în condițiile în care se declară foarte îngrijorați sau destul de îngrijorați 84% dintre alegătorii USR, 78% dintre alegătorii AUR, 75% dintre alegătorii PSD și 71% dintre alegătorii PNL” . 

Metodologie 

Datele au fost culese în perioada 11-14 mai 2026. Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu aleator fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%. 

BAROMETRUL Informat.ro – INSCOP Research este un sondaj de opinie lunar realizat de INSCOP Research la comanda platformei de știri Informat.ro în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group.

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID331656_INQUAM_Photos_Malina_Norocea-1536x1024
1
Reacția lui Grindeanu după sondajul INSCOP în care PNL depășește PSD în intenția de vot...
70. Eurovision Song Contest - Final ESC 2026
2
Ce înseamnă „Bangaranga”: piesa Darei a câștigat concursul Eurovision 2026, o premieră...
vlad turcanu fb
3
Șeful televiziunii publice din Republica Moldova și-a dat demisia, după scandalul creat...
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD
4
Grindeanu: I-am spus preşedintelui că într-un final putem să strângem o majoritate în...
sondaj
5
Sondaj INSCOP: PNL depășește PSD în intențiile de vot pentru alegeri parlamentare. Ce...
Dan Șucu, la capătul răbdării? "Luați-o, mă! Luați-o voi! Spălați-vă pe cap cu ea!"
Digi Sport
Dan Șucu, la capătul răbdării? "Luați-o, mă! Luați-o voi! Spălați-vă pe cap cu ea!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
claudiu manda
Claudiu Manda, secretar general al PSD, mesaj pentru Ilie Bolojan: „Politica nu înseamnă planuri de viitor pe persoană fizică”
sigle psd si pnl
PNL cere PSD să nu se mai „ascundă” în spatele ideii de tehnocrat și să propună un premier din partid: „Să-și asume criza politică”
Sorin Grindeanu
Grindeanu explică profilul unui premier tehnocrat pe care PSD l-ar susţine. Ce condiții trebuie să îndeplinească
INSTANT_PNL_CIUCU_BOLOJAN_ANUNT004_INQUAM_Photos_Malina_Norocea
Ciucu, despre posibile ruperi din PNL: Va veni o presiune mare. Când ești la putere și pleci în opoziție, sunt unii care vor să rămână
Sorin Grindeanu
„Apelul” lui Sorin Grindeanu către Ilie Bolojan: Pot negocia cu el, dar nu ca premier
Recomandările redacţiei
Eurovision 2026 Final, Wien, Austria - 16 May 2026
Pe cine ajută scandalul de la Eurovision. Expert din Moldova: „Este...
Mugur Isărescu susține o conferință de presă.
Mugur Isărescu respinge acuzațiile privind un curs euro „ținut...
ID90537-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
Principala metodă de comunicare între infractori: Cartelele SIM...
Război în Iran. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto Profimedia
Ce prevede cea mai recentă propunere de pace a Iranului pentru SUA...
Ultimele știri
„S-ar putea să nu mai fim în toamnă chiar campioni la inflaţie”. Mugur Isărescu: „Ne trebuie însă guvern în mod clar”
„Sunt foarte mulți”. Spitalele militare din Rusia nu mai au locuri disponibile pentru soldații împușcați de ucraineni
Avertisment pentru șoferi: CNAIR a identificat două site-uri neautorizate care vând roviniete mai scumpe
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Pamela Anderson, adevărul despre viața amoroasă. Cum de a pus Tom Cruise ochii pe ea: "A existat cu siguranță...
Cancan
Cum am ajuns să fac plajă alături de caprele din Grecia. Cât m-a costat sejurul de 9 zile în Samothraki
Fanatik.ro
Marius Baciu, noul antrenor de la FCSB! Declarație surpriză a fostului internațional: “Este cea mai bună...
editiadedimineata.ro
Jurnalist londonez, înjunghiat de trei români plătiți de Iran
Fanatik.ro
Pleacă Ştefan Baiaram de la Universitatea Craiova?! Managerul sportiv dă cărţile pe faţă: „Simte că e...
Adevărul
TVA de 11% la locuințele noi. Proiectul care schimbă regulile în imobiliare și criteriul eliminatoriu pentru...
Playtech
Cum a salvat Delia Velculescu Ciprul și Grecia în cele mai grele crize economice. „Doamna de Fier” a...
Digi FM
„Pe Nicușor Dan l-au încălecat serviciile!”. Adevărul despre pactul cu PSD și anularea alegerilor
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gerard Pique i-a dat un mesaj Shakirei, iar răspunsul l-a ”șocat”: ”Doamne, femeia asta nu e normală”
Pro FM
Bianca Censori, o nouă apariție „transparentă” alături de Kanye West. De data aceasta, cei doi soți au mers...
Film Now
Marion Cotillard, superbă alături de fiul său, la Cannes. I-a însoțit și Guillaume Canet, fostul ei partener...
Adevarul
Principele maghiar care l-a umilit pe Mihai Viteazul. Culisele pactului care i-a legat complet mâinile...
Newsweek
Casa de Pensii precizări pentru pensionarii cu grupe de muncă. Cine primește o creștere cu 50% a punctajelor?
Digi FM
Când se vopsesc ouăle de Înălțarea Domnului și alte tradiții românești păstrate de secole
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
A împlinit 108 ani, face sport de trei ori pe săptămână și încă șofează. Ce spune despre viața amoroasă...
Digi Animal World
Descoperirea șocantă făcută de un bărbat în propriul dormitor. Ce se ascundea în perna sa: „Așa ceva nu am...
Film Now
Dustin Diamond, plătit cu o sumă mizeră pentru reluările "Salvați de clopoțel". Cecul primit de Screech...
UTV
Sebastian Stan și Cristian Mungiu au fost ovaționați timp de 10 minute la Cannes. Filmul „Fjord” a avut...