Preşedintele AUR, George Simion, i-a transmis premierului Ilie Bolojan, luni, la dezbaterea moţiunii de cenzură, că în loc să îl ţină PSD-ul la guvernare încă şase luni, perioadă în care falimentează România, „mai bine economisim timpul românilor şi nu ne mai batem joc cu nişte soluţii care nu sunt soluţii”.

George Simion a venit la tribuna Parlamentului şi a arătat câteva zeci de secunde o fotografie cu Monica Hunyadi, care a fost numită în funcţia de manager suport servicii la Exploatare Sistem Zonal Prahova şi al cărei nume a fost vehiculat în contextul crizei apei.

„O să vă doriţi să nu spunem nimic pentru că ce urmează să spunem este foarte dureros pentru cetăţenii României. Dacă nu înţelegeaţi care este alternativa, domnule Bolojan, alternativa este să nu susţineţi la conducerea statului român astfel de personaje cu experienţă în saloanele de înfrumuseţare pe care dumneavoastră de şase luni premier le giraţi la conducerea unor companii care se ocupă de Apele Române, la CFR Electrificare şi cred că şi la Siguranţa Feroviară”, a declarat preşedintele AUR.

El i-a cerut lui Ilie Bolojan să demisioneze.

„În loc să vă ţină PSD-ul încă şase luni la guvernare în care dumneavoastră falimentaţi România, poate economisim timpul românilor şi nu ne mai batem joc cu nişte soluţii care nu sunt soluţii. Daţi-vă demisia domnule Bolojan, dacă nu sunteţi în stare şi dacă credeţi dumneavoastră că sunteţi în stare să ştiţi că noi suntem aici pentru a vota trecerea la 300 de parlamentari nu la 400 şi un pic, pentru a tăia banii de la partide, pentru a reveni la alegerea primarilor în două tururi, pentru a scăpa de evaziunea fiscală prin taxarea inversă aTVA-ului ,singura soluţie viabilă. Aplicaţi soluţii pentru că alternativa există, doar dumneavoastră sunteţi prea slab ca să o aplicaţi”, a declarat George Simion.

