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Prima reacție a lui Simion după informațiile că Veștea a negociat cu parlamentari AUR

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George Simion. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
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Președintele AUR, George Simion, a avut o primă reacție după informațiile apărute privind presupuse negocieri între premierul desemnat Adrian Veștea și parlamentari AUR. Liberalul declara marți seara că nu ar fi deranjat dacă ar primi voturi și de la AUR „din patriotism”. 

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„AUR are 90 de parlamentari. Adică 90 de reprezentanți ai românilor. Ei semnează orice moțiune și suspendare. Oricând fără trădători. AUR=loialitate”, a scris Simion pe Facebook, având în vedere zvonurile că Veștea a negociat inclusiv cu parlamentari de la AUR pentru o majoritate în Parlament.

„Din păcate, în alte părți e plin de trădători. Fiți cu noi și vom ajunge la voința poporului, nu doar 90 ci mult mai mulți!”, a completat el într-un comentariu.

Reacția vine în contextul în care Hubert Thtuma, Alina Gorghiu, Sorin Grindeanu, Claudiu Manda și Marian Neacșu au mers la Vila Lac ieri seară, alături de Adrian Veștea, unde ar fi sunat fiecare parlamentar care ar putea trece în tabăra lor.

Potrivit surselor Digi24, s-au căutat voturi inclusiv la AUR, având în vedere că UDMR a lăsat de înțeles că nu va vota cabinetul. Aceleași surse spun că în jur de 15-20 de voturi ar fi fost promise din partidul lui George Simion.

Mohamad Murad, care a fost văzut luni intrând în biroul lui Sorin Grindeanu, a anunțat deja că va vota Guvernul Veștea.

„Dacă prezintă un program care privește agenda cetățeanului de rând, eu voi vota acest guvern. Cu toate că, sigur, rămâne latură politică care o las domnului Simion să discute. Vă garantez că niciodată nu o să fie cazul să vorbim despre un număr de parlamentari care vor vota diferit de alții”, a spus Mohammad Murad într-o intervenție la Realitatea Plus.

În schimb, Petrișor Peiu, preşedintele Consiliului Naţional al AUR, a declarat miercuri, la Parlament, că partidul nu va vota Cabinetul Veștea, iar cei care o vor face vor fi cel mai probabil excluși.

„Nu există nicio opţiune pentru noi să votăm un guvern desemnat pe această cale şi cu acelaşi program de guvernare cu Guvernul Bolojan. Până la urmă, la ce am mai fi făcut moţiune de cenzură, doar pentru că domnul Bolojan, nu ştiu, se poartă într-un fel sau altul. Nu, moţiunea de cenzură a fost împotriva politicilor promovate de Guvernul Bolojan”, a declarat, miercuri, liderul senatorulor AUR.

Marți seara, Veștea a declarat despre voturile pe care se bazează că nu ar fi deranjat dacă ar fi susținut și de parlamentari AUR.

„„Avem un număr foarte mare și de colegi parlamentari care sunt în Partidul Național Liberal și care, eu nu am văzut insistența de a se manifesta într-o formă sau alta, tocmai pentru a nu crea o instabilitate. Sunt, după știri, seara și, după ceea ce înțeleg că se întâmplă, și parlamentari de la USR care vor participa la acest vot.

Eu îi respect pe toți cei care sunt de bună credință, nu mă deranjează faptul că vor fi parlamentari AUR care se gândesc că este un moment important în care trebuie să lăsăm orgoliile și să nu mai tratăm lucrurile cum au fost tratate până acum, în a ne distila și a ne izola în poziții de natură formatoare”, a spus liberalul. 

Editor : C.L.B.

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