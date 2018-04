Nu toți bugetarii primesc salariile înainte de Paște. Teodorovici explică de ce

Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, precizează că bugetarii din mai multe domenii nu vor primi salariile înainte de Paște, deoarece ministerele de care ei țin au decis să nu solicite acest lucru MFP. Declarațiile ministrului vin după ce Federaţia Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret” a solicitat Guvernului să precizeze clar categoriile de bugetari care vor primi salariile înainte de Paşte, deoarece angajaţii din învăţământ nu vor beneficia de această facilitate.

Sursă foto: INQUAM PHOTOS / Octav Ganea

ACTUALIZARE 13.05. Doar angajaţii din 38 de instituţii ale statului vor primi banii mâine. Pe lista celor care NU vor lua salariile se află, în primul rând, profesorii.

Senatorul PSD Ecaterina Andronescu a explicat, în Parlament, că la Ministerul Educației nu s-au cerut banii în avans deoarece nu s-a încheiat procesul de recalculare a salariilor aferente lunii martie, salarii care au fost mărite de la 1 martie.

Nu vor primi banii înainte de Paște nici angajații Inspectoratelor Școlare Județene.

Nu au cerut Ministerului de Finanțe ca salariile să fie plătite în avans nici Ministerul Muncii, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Culturii. Toți angajații acestor ministere nu vor primi banii înainte de Paște, așa cum declara, marți, premierul Viorica Dăncilă.

Potrivit Ordinului ministrului Finanțelor nr. 1.731, publicat pe 2 aprilie în Monitorul Oficial, vor primi salariile pe 5 aprilie angajații următoarelor instituții: Curtea de Conturi, Consiliul Concurenței, Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției, Ministerul Tineretului și Sportului, Ministerul Mediului, Ministerul Transporturilor, Ministerul Sănătății, Ministerul Comunicațiilor, Ministerul Public, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Protecție și Pază, Ministerul Economiei, Ministerul Energiei, Secretariatul de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, Agenția Națională de Presă Agerpres, Institutul Cultural Român, Consiliul Superior al Magistraturii, Autoritatea Electorală Permanentă, Ministerul Consultării Publice, Autoritatea Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, Autoritatea pentru Administrararea Activelor Statului, Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, Academia Oamenilor de Știință din România, Ministerul Turismului, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Ministerul Apelor și Pădurilor, Ministerul pentru Relația cu Parlamentul, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, Casa Națională de Asigurări Sociale de Sănătate și Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei.

ACTUALIZARE. Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a explicat că bugetarii din mai multe domenii nu vor primi salariile înainte de Paște, deoarece ministerele de care ei țin au decis să nu solicite acest lucru MFP. Lista bugetarilor care vor primi banii mai repede se găsește într-un ordin emis de ministrul de Finanțe.

„Nu pot să vă spun eu de excepții. Eu v-am spus că am creat acest cadru, e această listă în Monitorul Oficial, iar ministerele cu care s-a discutat au decis să nu dea în data de 5 salariile. Pe motive diverse, motivele de la minister la minister diferă”, a declarat Teodorovici, la Parlament.

Ministrul a mai precizat că nu MFP decide în privința acestui subiect: „Legea spune că, în baza unui ordin al ministrului de Finanțe, între 5 și 15 se pot da salariile și asta s-a făcut, s-a discutat, s-a comunicat, cine și-a manifestat interesul e trecut în ordinul de ministru și publicat în Monitorul Oficial”.

„S-a indus ideea în spaţiul public că toţi bugetarii îşi vor primi salariile în această săptămână, lucru total neadevărat. Salariaţii din învăţământ îşi vor primi banii în cont după sărbători. În plus, Federaţia Sindicatelor din Educaţie Spiru Haret solicită Ministerului Educaţiei Naţionale să ia toate măsurile necesare pentru corectarea programului de salarizare EDUSAL, astfel încât toţi angajaţii din învăţământ să-şi primească salariile săptămâna viitoare. Înţelegem că, în momentul în care se fac mai multe schimbări de ordin financiar-contabil, pot apărea probleme, însă acestea trebuie remediate în regim de urgenţă pentru ca salariaţii să nu fie afectaţi în niciun fel”, a declarat Marius Ovidiu Nistor, preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret”.

Ca urmare a problemelor apărute în ultima perioadă, federaţia cere implicarea premierului Viorica Dăncilă, argumentând că situaţiile apărute nu ţin exclusiv de Ministerului Educaţiei Naţionale şi trebuie rezolvate la nivelul Guvernului.

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat, marţi, că salariile bugetarilor vor fi virate săptămâna aceasta, dar pensiile nu, deoarece va fi o perioadă foarte mare până când se va încasa următoarea pensie.

„Salariile vor intra săptămâna aceasta, înainte de Paşte, pensiile nu şi am să explic de ce. Pensiile se dau între 14 şi 27 ale lunii. Dacă le dăm acum va fi o perioadă foarte mare până când pensionarii vor lua următoarea pensie. În plus, de abia am terminat cu pensiile pe luna trecută şi este foarte greu să tipărim fluturaşii de pensie”, a anunţat premierul Viorica Dăncilă.