Preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, a vizitat Mormântul Sfânt şi Zidul Plângerii, în vizita oficială pe care o efectuează în Israel. Liderul PSD afirmă că românii sunt respectaţi la Ierusalim, pentru că au ştiut să îşi apere credinţa şi au reuşit întotdeauna să construiască punţi, în comunităţi şi între comunităţi.

„Pace, înţelegere şi solidaritate. Sunt elementele cheie care unesc nu doar naţiuni, ci construiesc punţi între generaţii şi între confesiunile religioase. Sunt simbolurile, trăirile şi înţelepciunea pe care le transmit şi le transpun zilnic înalţi clerici, monahi şi reprezentanţi ai altor culte: Preafericirea Sa Teophilos III, Arhimandritul Ioan Meiu, superiorul Aşezămintelor Româneşti, şi lideri spirituali ai comunităţii mozaice. Credinţa este adevăratul fundament al vieţii, iar grija pentru oameni este forma supremă de iubire faţă de Dumnezeu. Sunt doar câteva dintre gândurile cu care am plecat de la Mormântul Sfânt şi de la Zidul Plângerii”, scrie preşedinele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, pe Facebook.



Grindeanu arată că aceste gânduri l-au făcut să se simtă cu atât mai mândru despre cât de frumos se vorbeşte despre comunitatea românească din Israel şi, în egală măsură, despre biserica noastră ortodoxă.



„Noi, românii, suntem respectaţi aici, la Ierusalim, pentru că am ştiut să ne apărăm credinţa şi am reuşit întotdeauna să construim astfel de punţi: în comunităţi şi între comunităţi. Prin spirit neobosit, determinare şi curaj îmi doresc ca toţi românii să îşi construiască, împreună, un viitor mai bun, aşa cum îl merită!”, mai afirmă preşedintele PSD.

