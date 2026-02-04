Live TV

Planul lui Ilie Bolojan pentru Hidroelectrica: ce vrea premierul de la producătorul de energie electrică

Data publicării:
logoul hidroelectrica pe cladire

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, miercuri, că se va pune presiune pe Hidroelectrica pentru a-şi creşte capacităţile de stocare şi a adăugat că ar trebui să aibă capacităţi de stocare de 500 de megawaţi, dar sunt întârzieri destul de mari în această privinţă. 

„Este important să ne creştem capacităţile de stocare şi vom pune o presiune pe Hidroelectrica pentru a-şi creşte capacităţile de stocare. Ar trebui să îşi facă capacităţi de stocare de 500 de megawaţi, au întârzieri destul de mari, dar fiecare megawatt în stocare înseamnă un preţ mai mic al energiei pe care ţara noastră îl achiziţionează la vârf de consum, seara, când nu avem energie suficientă, iar dublat de economiile care se fac prin această acumulare la prânz când practic energia se iroseşte, înseamnă un element important pentru echilibrarea mixului energetic”, a declarat Bolojan, miercuri, într-o conferinţă de presă.

El a mai afirmat că în acest an trebuie încheiate lucrările la centralele Mintia şi Iernut.

„Anul acesta trebuie să susţinem terminarea a două proiecte importante pe gaz. Este vorba de centrala de la Mintia şi mâine dimineaţă voi avea o întâlnire cu investitorii, şi de asemenea cea la Iernut. Cele două centrale echilibrează Sistemul Energetic Naţional, asigură energia necesară în condiţiile în care am închis în aceşti ani centralele pe cărbune şi de asemenea pun în valoare suplimentar începând din 2027, resursa suplimentară de gaz pe care o vom avea din Marea Neagră”, a explicat premierul Bolojan.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
controlor
1
Noile cărți de identitate electronice împiedică sancționarea celor prinși fără bilet de...
profimedia-0547817867
2
Mai multe ambarcaţiuni înarmate au încercat să intercepteze o navă în strâmtoarea Ormuz
Alegeri Ungaria
3
Maghiarii din România și-ar putea pierde dreptul de vot în alegerile din Ungaria...
Ora de vară 2026. Foto Getty Images
4
Ora de vară 2026: Data de la care ceasurile se dau înainte și se întunecă mai târziu
baza militara rusa
5
Imagini din satelit arată mișcări alarmante ale armatei ruse lângă granița cu Finlanda...
Scandal de proporții! A mers în club și nu s-a putut abține: "Salut, sunt aici cu mama ta"
Digi Sport
Scandal de proporții! A mers în club și nu s-a putut abține: "Salut, sunt aici cu mama ta"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
oameni la ghiseul de taxe si impozite
Răspunsul lui Ilie Bolojan pentru Kelemen Hunor, care vrea scăderea impozitelor locale: Trebuie schimbată legea
restrictii retele sociale minori adolescenti
Prim-ministrul respinge interzicerea accesului copiilor la rețele sociale. Motivul: e greu de implementat
ID310051_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Bolojan, despre propunerile PSD de protecție a unor categorii vulnerabile: De acord, dar nu am discutat în coaliție sau guvern de ele
ID284175_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Răspunsul premierului la acuzațiile SUA despre influențarea alegerilor: „Înțelegem și respectăm” afirmațiile, dar CCR a dat verdictul
intrarea in sala CCR
Bolojan, mesaj pentru CCR privind pensiile magistraților: Probabilitatea să pierdem banii din PNRR e foarte mare
Recomandările redacţiei
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan: Încheiem măsurile de ajustare bugetară, lucrăm la cele...
maşini Dacia produse la uzina Mioveni pe trailer
Val de concedieri voluntare la Dacia: unu din 10 angajați Dacia vor...
Președintele Nicușor Dan.
Nicuşor Dan, convorbire cu Antonio Costa, preşedintele Consiliului...
vila aviatorilor
Nereguli identificate în cheltuielile la vila care ar fi fost...
Ultimele știri
Poluare cu produse petroliere pe Dunăre, în zona Giurgiu, după scufundarea unei nave. Ce spun specialişti de la „Apele Române”
Kelemen Hunor, după raportul SUA: Suntem exemplul negativ în disputa dintre Washington și Bruxelles. Ce propune liderul UDMR
SUA au atacat ținte ale Statului Islamic în Siria: „Înfrângerea definitivă face ca America, regiunea și lumea să fie mai sigure”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața începe să se îmbunătățească pentru trei zodii din 3 februarie. Care sunt nativii favorizați de...
Cancan
Ce a scris medicul Alin Neacșu în biletul de ADIO, înainte de a-și pune capăt zilelor în propriul cabinet
Fanatik.ro
Claudiu Niculescu a semnat și revine în SuperLiga după 8 ani. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Românii se simt tot mai afectați de dezinformare
Fanatik.ro
Joao Paulo a primit răspunsul cu câteva ore înainte de FCSB – FC Botoșani. Ce se întâmplă cu ultimul transfer...
Adevărul
Care este cea mai sănătoasă pâine: răspunsul unanim al nutriționiștilor
Playtech
Fără urmă de remuşcare! Cum a apărut sora criminalului lui Mario Berinde în public, oamenii s-au revoltat! Nu...
Digi FM
Își începea ziua cu chipsuri și dulciuri și consuma 5000 de calorii. A renunțat la un singur lucru și a dat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
E gata: Laurențiu Reghecampf a spus "DA" și semnează până în 2028!
Pro FM
Veronica Berti, reacție fermă când a fost întrebată dacă este geloasă pe admiratoarele soțului ei. Sunt...
Film Now
Julia Roberts, declarație de dragoste pentru Danny Moder. Cum își cresc cei trei copii și de ce se consideră...
Adevarul
Răzvrătire fiscală în localitatea unde a început Răscoala de la 1907. Locuitorii refuză să plătească...
Newsweek
Bolojan, anunț surpriză despre ajutorul de 1.000 lei la pensie propus de PSD. „Trebuie să găsim bani”
Digi FM
Un bărbat beat s-a dezbrăcat în avion și a făcut scandal. A cerut să fie lăsat să coboare, în plin zbor
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O asistentă a dezvăluit care sunt ultimele cuvinte pe care le rostesc oamenii aflați pe patul de moarte: „Nu...
Digi Animal World
Mini, pisicuța călătoare. Trăiește într-o dubă alături de stăpânul ei, un bărbat de 37 de ani: "Ne-am adaptat...
Film Now
Christian Bale, câte șase ore pe zi pe scaunul de machiaj, la filmările "The Bride!": "Țipam din toți...
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”