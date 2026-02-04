Planul lui Ilie Bolojan pentru Hidroelectrica: ce vrea premierul de la producătorul de energie electrică

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, miercuri, că se va pune presiune pe Hidroelectrica pentru a-şi creşte capacităţile de stocare şi a adăugat că ar trebui să aibă capacităţi de stocare de 500 de megawaţi, dar sunt întârzieri destul de mari în această privinţă.

„Este important să ne creştem capacităţile de stocare şi vom pune o presiune pe Hidroelectrica pentru a-şi creşte capacităţile de stocare. Ar trebui să îşi facă capacităţi de stocare de 500 de megawaţi, au întârzieri destul de mari, dar fiecare megawatt în stocare înseamnă un preţ mai mic al energiei pe care ţara noastră îl achiziţionează la vârf de consum, seara, când nu avem energie suficientă, iar dublat de economiile care se fac prin această acumulare la prânz când practic energia se iroseşte, înseamnă un element important pentru echilibrarea mixului energetic”, a declarat Bolojan, miercuri, într-o conferinţă de presă.

El a mai afirmat că în acest an trebuie încheiate lucrările la centralele Mintia şi Iernut.

„Anul acesta trebuie să susţinem terminarea a două proiecte importante pe gaz. Este vorba de centrala de la Mintia şi mâine dimineaţă voi avea o întâlnire cu investitorii, şi de asemenea cea la Iernut. Cele două centrale echilibrează Sistemul Energetic Naţional, asigură energia necesară în condiţiile în care am închis în aceşti ani centralele pe cărbune şi de asemenea pun în valoare suplimentar începând din 2027, resursa suplimentară de gaz pe care o vom avea din Marea Neagră”, a explicat premierul Bolojan.

