Sorin Grindeanu acuză Executivul că a întârziat intenționat măsurile care să combată creșterea prețurilor combustibililor pentru a încasa mai mulți bani la bugetul de stat. „Eu știu că în această perioadă se încasează mai mult”, a declarat liderul PSD în cadrul unei conferințe în Olt. Ilie Bolojan spunea că veniturile suplimentare vor merge către scheme de ajutor.

„Lucrurile nu merg cu viteza pe care mi-aş fi dorit să o aibă Guvernul. Aş fi dorit ca aceste ordonanţe (care vizează scăderea prețurilor pentru carburanți n.red) să se întâmple mai repede.

Mi-aş fi dorit ca reducerile care pot fi din acciză, din adaosul la pompă, toate lucrurile să fie luate mai repede. Eu ştiu că în această perioadă se încasează mai mult la bugetul de stat, dar se încasează de pe spinarea fiecărui român. Astăzi, când plăteşti peste 10 lei, TVA-ul acela e mult mai mare încasat decât era în urmă cu o lună şi ceva. Eu ştiu că fiecare zi de întârziere înseamnă în plus la bugetul de stat, dar noi trebuie să guvernăm pentru români, nu pentru a acoperi anumite lucruri şi a avea încasări celebre sau fantastice la Ministerul Finanţelor”, a spus Sorin Grindeanu, vineri, după o reuniune de partid la Slatina.

Ce spune Bolojan despre banii încasați la buget

Ilie Bolojan a avut o întrevedere miercuri cu reprezentanții patronatelor și a transmis că banii obținuți din TVA ca urmare a scumpirii carburanților vor fi redirecționați către scheme de sprijin.

„Statul român își asumă partea de responsabilitate: veniturile suplimentare obținute din TVA, ca urmare a scumpirilor carburanților, nu vor rămâne la buget, ci vor fi introduse într-o schemă de finanțare care să atenueze impactul creșterii prețurilor, ținând cont de capacitarea României”, a precizat premierul, potrivit unui comunicat al Executivului.

În urma acuzațiilor făcute de Sorin Grindeanu, Digi24.ro a cerut puncte de vedere suplimentare atât de la Guvern, cât și de la Ministerul Finanțelor, însă până la momentul publicării acestui articol redacția nu a primit un răspuns.

Trei scenarii la PSD privind guvernarea

Sorin Grindeanu le-a vorbit social-democraților din Olt despre trei scenarii privind guvernarea: să continue cu Ilie Bolojan, partidul să treacă în Opoziție sau să schimbe premierul. Liderul PSD a subliniat că membrii partidului s-au declarat nemulțumiți și au exclus continuarea în actuala formulă. „A fost ca la olteni, mai aprinși așa”, a spus Grindeanu.

Citește și: VIDEO După ordonanța carburanților, Bolojan anunță că „foarte probabil” guvernul va scădea și acciza la combustibil

