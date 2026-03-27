Live TV

Video Sorin Grindeanu acuză Guvernul că a întârziat măsurile privind carburanții pentru a aduce bani la buget: „Se încasează mai mult”

Data actualizării: Data publicării:
ilie bolojan sorin grindeanu parlament buget
Ședința comună a Senatului și Camerei Deputaților pentru dezbaterea Proiectului Legii bugetului de stat şi a Proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2026, la Palatul Parlamentului din București, 19 martie 2026. Inquam Photos / George Călin
Din articol
Sorin Grindeanu acuză Executivul că a întârziat intenționat măsurile care să combată creșterea prețurilor combustibililor pentru a încasa mai mulți bani la bugetul de stat. „Eu știu că în această perioadă se încasează mai mult”, a declarat liderul PSD în cadrul unei conferințe în Olt. Ilie Bolojan spunea că veniturile suplimentare vor merge către scheme de ajutor.

„Lucrurile nu merg cu viteza pe care mi-aş fi dorit să o aibă Guvernul. Aş fi dorit ca aceste ordonanţe (care vizează scăderea prețurilor pentru carburanți n.red) să se întâmple mai repede.

Mi-aş fi dorit ca reducerile care pot fi din acciză, din adaosul la pompă, toate lucrurile să fie luate mai repede. Eu ştiu că în această perioadă se încasează mai mult la bugetul de stat, dar se încasează de pe spinarea fiecărui român. Astăzi, când plăteşti peste 10 lei, TVA-ul acela e mult mai mare încasat decât era în urmă cu o lună şi ceva. Eu ştiu că fiecare zi de întârziere înseamnă în plus la bugetul de stat, dar noi trebuie să guvernăm pentru români, nu pentru a acoperi anumite lucruri şi a avea încasări celebre sau fantastice la Ministerul Finanţelor”, a spus Sorin Grindeanu, vineri, după o reuniune de partid la Slatina. 

Ce spune Bolojan despre banii încasați la buget

Ilie Bolojan a avut o întrevedere miercuri cu reprezentanții patronatelor și a transmis că banii obținuți din TVA ca urmare a scumpirii carburanților vor fi redirecționați către scheme de sprijin.

„Statul român își asumă partea de responsabilitate: veniturile suplimentare obținute din TVA, ca urmare a scumpirilor carburanților, nu vor rămâne la buget, ci vor fi introduse într-o schemă de finanțare care să atenueze impactul creșterii prețurilor, ținând cont de capacitarea României”, a precizat premierul, potrivit unui comunicat al Executivului. 

În urma acuzațiilor făcute de Sorin Grindeanu, Digi24.ro a cerut puncte de vedere suplimentare atât de la Guvern, cât și de la Ministerul Finanțelor, însă până la momentul publicării acestui articol redacția nu a primit un răspuns. 

Trei scenarii la PSD privind guvernarea

Sorin Grindeanu le-a vorbit social-democraților din Olt despre trei scenarii privind guvernarea: să continue cu Ilie Bolojan, partidul să treacă în Opoziție sau să schimbe premierul. Liderul PSD a subliniat că membrii partidului s-au declarat nemulțumiți și au exclus continuarea în actuala formulă. „A fost ca la olteni, mai aprinși așa”, a spus Grindeanu. 

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Iranian rial money bills pile on table. Iran banknotes of IRR currency close up. Concept of business, economy and banking in Iran
1
robinet de apa
2
Executive Vice-President of the European Commission for People and Skills and Preparation and Commissioner for Education and Quality Employment and So
3
mirabela gradinaru
4
photo-collage.png - 2026-03-27T103137.762
5
Digi Sport
Descarcă aplicația Digi Sport
BUCURESTI - ALEGERI 2024 - ICCJ - TRAGERE LA SORTI JUDECATORI B
sorin grindeanu face declaratii
lucian stanciu viziteu usr 2 fb
stalpi dunare
bolojan si grindeanu in parlament
Recomandările redacţiei
nicusor dan turcul (1)
Viktor Orban și Donald Trump, la Casa Albă.
robert fico ilie bolojan
Iran Supreme Leader Son Mojtaba Khamenei
Ultimele știri
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O bunică fit are o viață de adolescentă rebelă: “Ies și cu 5 persoane pe săptămână. Unul mi-a oferit 200 de...
Cancan
Vortex polar. Începând de mâine, ninge 8 zile la rând în România, potrivit meteorologilor Accuweather. Care...
Fanatik.ro
Câți bani trebuie să plătească la gaze Florin Prunea. Fostul concurent de la Desafio a rămas șocat când a...
editiadedimineata.ro
Elevii care duc România la mondialul de robotică: echipa CSH are nevoie de sprijin pentru a ajunge la Houston...
Fanatik.ro
Cum va arăta primul 11 al României cu Gică Hagi antrenor! Mitică Dragomir a făcut echipa în direct
Adevărul
Arsenalul Americii se golește într-un ritm alarmant: cât mai rezistă stocurile de rachete THAAD și ATACMS
Playtech
Când ar scădea preţurile la motorină şi benzină dacă s-ar încheia conflictul din Orientul Mijlociu. Cât...
Digi FM
Are doar 21 de ani și a cheltuit 16.000 de dolari pe intervenții estetice. Cum justifică decizia în fața...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Italienii au aflat totul despre relația Sorana Cîrstea - Jannik Sinner
Pro FM
Cum arată Loredana Groza în costum de baie, la 55 de ani. S-a fotografiat fără inhibiții pe o plajă din...
Film Now
Gestul neașteptat al lui Jack Nicholson față de Diane Keaton, după ce au jucat în „Something's Gotta Give”
Adevarul
Reguli noi pentru șoferi din 27 martie: Amenzi plătite la jumătate și condiții stricte pentru reducerea...
Newsweek
Formula de recalculare a pensiei a fost pe masa judecătorilor CCR. Decizia, o jignire la adresa pensionarilor
Digi FM
Reguli noi pentru șoferii fără permis. Ce condiție trebuie îndeplinită pentru reducerea perioadei de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Dormi 7-8 ore pe noapte, dar tot ești obosit? Explicația unui specialist și sfaturile lui pentru un somn mai...
Digi Animal World
El este Merlin, porcul „vorbitor” care a cucerit internetul. A intrat în Cartea Recordurilor cu peste 1...
Film Now
Charlie Sheen, imagine rară alături de fosta soție și fiica lor, Lola. Fanii au reacționat imediat: „Ești un...
UTV
Loredana Groza dezvăluie cum își menține silueta la 55 de ani. „Sfătuiesc pe toată lumea să încerce”