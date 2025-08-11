Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că este benefică concurenţa în cadrul formaţiunii, comentând anunţul senatorului Titus Corlăţean privind intenţia de a candida pentru funcţia de preşedinte al partidului. Grindeanu consideră însă că lupta internă nu trebuie să ducă la „slăbirea” PSD.

„Titus e un camarad vechi. Mi-aduc aminte că, în urmă cu vreo 20 de ani, l-am susţinut să fie secretarul general al Partidului Social-Democrat şi a fost. M-am bucurat că a făcut parte din mai multe guverne, Ponta şi toate celelalte lucruri, dar e un coleg pe care eu îl respect şi e foarte bine că există concurenţă în Partidul Social Democrat (…) PSD-ul trebuie să iasă întărit din această competiţie internă”, a declarat, luni, Sorin Grindeanu, referindu-se la candidatura lui Titus Corlăţean pentru funcţia de preşedinte al PSD.

Liderul interimar al partidului a reafirmat că în toamnă va avea loc Congresul PSD, deşi data exactă nu a fost stabilită.

„Politicile şi noul drum al Partidului Social Democrat trebuie să fie cât se poate de clare şi date printr-un vot. Dar îmi doresc totodată ca în această perioadă, să spunem, pre-electorală, pre-Congres, discuţiile să nu ducă la slăbirea partidului. PSD-ul trebuie să îşi poarte toate aceste dezbateri interne fără a fi atacat sau a oferi momente de atac din partea adversarilor noştri politici”, a mai spus Grindeanu.

Duminică seară, senatorul Titus Corlăţean a anunţat că va candida pentru funcţia de preşedinte al PSD, motivând că doreşte revitalizarea formaţiunii. Primarul social-democrat al Buzăului, Constantin Toma, un critic al actualei conduceri, a declarat că face parte din echipa lui Corlăţean.

Editor : Ș.A.